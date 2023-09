escuchar

15.30 La formación de la selección argentina

Esta es la formación de la selección argentina que se enfrentará a Bolivia, en el estadio Hernando Siles: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Nicolás González.

15.15 Sin tubos de oxígeno a la vista

Los jugadores argentinos quieren evitar el efecto psicológico de la altura, por eso les pidieron a los integrantes del cuerpo técnico que no haya a la vista tubos de oxígeno en el vestuario. Además, pidieron evitar que se difunda que necesitan los boost, el suplemento respiratorio individual que trajeron a La Paz para evitar sufrir la falta de aire.

15.00 La alcaldía de La Paz suspendió la presentación del mural

Un mural pintado en la plaza Tejada Sorzano fue objeto de críticas por parte de los paceños y provocó que la intendencia desistiera de su presentación. En él figuran los argentinos Lionel Messi, Diego Armando Maradona por el lado argentino y los bolivianos Marco Etcheverry, Ramiro Castillo y Carlos Borja. En la antesala del partido entre ambos equipos, los hinchas locales habían protestado porque lo consideraban un gesto de bienvenida “exagerado” para el equipo argentino. En medio de la polémica, el intendente Iván Arias se defendió y dijo que la pintura se había realizado con aportes privados. Pero no habrá presentación oficial.

14.50 El termómetro de las camisetas en La Paz

“Se vende una camiseta argentina cada cuatro bolivianas”, dice Giane, a LA NACION. Atiende en uno de los tantos puestos de venta de camisetas en las inmediaciones del estadio en el que se jugará el partido entre Argentina y Bolivia, por las eliminatorias sudamericanas. A dos horas del comienzo del encuentro, los hinchas albicelestes se hacen notar y empiezan a ocupar sus lugares en el Hernando Siles, que ya abrió sus puertas.

Uno de los puestos de venta de camisetas y artículos en las inmediaciones del estadio Hernando Siles de La Paz

14.30 Recaudación récord: más de US$ 1 millón

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), confirmó que la expectativa para el partido de este martes es máxima. “Hemos roto un récord de recaudación, se recaudó más de un millón de dólares y feliz porque se seguirá el partido en todo el mundo”, dijo el máximo dirigente del fútbol boliviano. El lunes se vendieron a buen ritmo las últimas 3.000 localidades que quedaban para el encuentro, por lo que el estadio Hernando Siles lucirá colmado, con más de 41 mil personas en las tribunas.

El furor por ver a Argentina en La Paz es tal que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anunció una recaudación récord para el partido de este martes: más de un millón de dólares JORGE BERNAL - AFP

14.15 El desafío de Messi: anotarle a Bolivia de visitante

Si bien el capitán argentino le convirtió por triplicado en el último enfrentamiento por eliminatorias, La Pulga nunca pudo festejar en territorio boliviano. Estuvo presente cuatro veces, pero disputó tres partidos. En 2017 viajó, pero no pudo disputar ni un minuto porque fue suspendido por la FIFA. En su debut en La Paz, el rosarino se llevó una goleada: fue 6-1 para Bolivia con Diego Armando Maradona como entrenador. En el segundo partido, en 2013 (rumbo a Brasil 2014) igualó 1-1. Y la tercera fue la vencida: en 2020 Argentina se impuso por 2-1 gracias a los goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Así, el balance de Messi en el altiplano se reduce a tres partidos, con un triunfo, un empate y una derrota.

Un joven Lionel Messi se lamenta luego de fallar una oportunidad en el partido ante Bolivia en 2009; aquel día, la selección dirigida por Diego Armando Maradona perdió por 6-1 Maximiliano Luna - Telam

14.00 El reclamo de Martins: “No podemos apoyar a dos selecciones”

El delantero boliviano, referente de su selección, les pidió a sus hinchas que apoyen al equipo verde, y que no se dejen llevar por la euforia de tener en el Hernando Siles al vigente campeón del mundo, la Argentina. “ Es importante que nos unamos, juntos somos fuertes . No podemos estar separados, no podemos apoyar a dos selecciones, tenemos que estar unidos. Así es como se forma una selección competitiva”, pidió Martins.

“Vamos a jugar por todos ellos, por todo el país, por toda la patria, por una victoria que nosotros queremos”, agregó el delantero de Independiente del Valle (Ecuador). Gustavo Costas, entrenador de Bolivia, también arengó a sus hinchas para que alienten al equipo esta tarde en La Paz.

13.45 Cómo está el historial entre Argentina y Bolivia

Argentina y Bolivia se enfrentaron en 41 ocasiones. El equipo albiceleste domina el historial, con 29 triunfos, mientras que los del altiplano se impusieron siete veces. Hubo apenas cinco empates. El último antecedente es del 9 de septiembre de 2021, en el estadio Monumental. Tras la pandemia del coronavirus, ese día se festejó la obtención de la Copa América en Brasil. Y el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 3 a 0 gracias a tres goles de su capitán: Lionel Messi.

13.40 Los once que piensa Gustavo Costas en Bolivia

Con Marcelo Martins como abanderado y goleador, Gustavo Costas (entrenador boliviano) tiene un equipo en mente para contrarrestar a la Argentina y ganar sus primeros puntos en las eliminatorias rumbo a México, Canadá y Estados Unidos 2026. En su presentación, La Verde cayó por 5-1 ante Brasil en Belem.

El probable equipo boliviano es el siguiente: Guillermo Viscarra; Roberto Carlos Fernández, Jairo Quinteros, Adrián Jusino, Marcelo Suárez, Diego Bejarano; Gabriel Villamil, Fernando Saucedo, Jaime Arrascaita; Víctor Ábrego y Marcelo Martins. Entrenador: Gustavo Costas.

Marcelo Martins y Gustavo Costas, en la conferencia de prensa previa al partido de este martes entre Bolivia y Argentina AIZAR RALDES - AFP

13.30 La probable formación argentina (con la duda de Lionel Messi)

Lionel Scaloni mantendrá hasta último momento la incógnita sobre si Lionel Messi estará o no desde el arranque ante el equipo del altiplano. El capitán se hizo estudios el sábado que descartaron lesión muscular, pero la seguidilla de partidos (uno cada cuatro días) hace que el entrenador piense en no arriesgarlo desde el inicio. Leandro Paredes y Alexis Mac Allister pugnan por un lugar en la mitad de la cancha, mientras que Lautaro Martínez y Julián Álvarez pelean por ser el 9.

Lionel Scaloni observa los movimientos de sus dirigidos en uno de los entrenamientos previos al partido de este martes entre Argentina y Bolivia, por las eliminatorias sudamericanas LUIS ROBAYO - AFP

Así, el probable equipo argentino para jugar contra Bolivia es el siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Nicolás González o Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Entrenador: Lionel Scaloni.