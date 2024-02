escuchar

Lionel Messi e Inter Miami tienen un compromiso más en la madrugada de este domingo en la Argentina, en el marco de la preparación que están haciendo de cara a los objetivos de la temporada 2024. Desde las 5, se miden con Hong Kong XI, un combinado local de la ciudad homónima, que es de segunda línea, pero que igualmente le sirve al conjunto de la Florida para hacer rodar la pelota y con ello, pulir detalles. Los compromisos comerciales que implica tamaña gira, que culmina en unos días en Japón y ya pasó por Centroamérica y Arabia Saudita, hacen algo insoslayable: Messi va a estar. Porque hay muchos millones en juego. El se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+, que requiere tener tener contratado el “MLS Season Pass” para ver el partido.

La presencia del rosarino, sin embargo, tiene un asterisco. No hay certezas de cuánto tiempo estará dentro del campo de juego. Inter Miami viene de disputar dos amistosos en Arabia Saudita, el segundo de ellos ante Al Nassr, el equipo en el que milita Cristiano Ronaldo, que se aunció (y vendió) como “The Last Dance”, ante la posibilidad de que fuese el último enfrentamiento entre los dos futbolistas que dominaron las últimas décadas en el plano internacional. La propuesta fue un fracaso: el portugués no pudo estar, porque no se recuperó de una lesión y el argentino, que primero ni siquiera fue anunciado en el banco de los suplentes, luego apareció en él (Inter Miami mostró una nueva planilla) y sólo jugó unos minutos. Las Garzas de la Florida fueron vapuleadas: 6 a 0 para los saudíes.

Lionel Messi y Luis Suárez apenas trotaron unos minutos en el entrenamiento lleno de hinchas Louise Delmotte - AP

Más allá de que esta pretemporada es clave en la carrera de la ‘Pulga’, porque ya tiene 36 años, se sabe que el capitán se cuidará más que nunca: en junio tiene un compromiso supremo con la selección argentina, la Copa América de Estados Unidos, a la que llega como campeón defensor, campeón del mundo, y probablemente sabiendo que se trata de sus últimos torneos grandes con la albiceleste. Así es como la molestia que lo tiene a maltraer en la pierna y que por momentos le hace dosificar encuentros, será tratada con suma prudencia.

Inter Miami vs. Hong Kong: todo lo que hay que saber

Amistoso de pretemporada

Día: Domingo 4 de febrero.

Hora: 5 (horario argentino).

Estadio: Hong Kong Stadium.

TV: No disponible en la Argentina.

Streaming: Apple TV+.

Lionel Messi jugó unos minutos ante Al Nassr para cumplir con los compromisos comerciales FAYEZ NURELDINE - AFP

Un raid que no está dejando resultados deportivos

La pretemporada de Inter Miami no se está dando según lo planeado. A pesar de contar con la presencia de Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y, desde este mercado de pases, con Luis Suárez, el equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino aún no logra mostrar su mejor versión. Hasta el momento afrontó cuatro partidos de preparación: empató 0 a 0 con El Salvador y perdió 1 a 0 con Dallas, 4 a 3 con Al Hilal y 6 a 0 con Al Nassr, los últimos en el marco de la Riyadh Season Cup de Arabia Saudita.

Ahora se prepara para jugar contra la selección de Hong Kong y ante Vissel Kobe de Japón, este 4 y 7 de febrero, respectivamente. De regreso, Messi afrontará un partido con un condimento emotivo ineludible. Se enfrentará al club de sus amores, al que lo vio dar sus primeros pasos antes de partir hacia el Viejo Continente para convertirse en el mejor futbolista de todos los tiempos, dejando una huella imborrable en Barcelona. Newell’s viajará a Estados Unidos para jugar un amistoso ante Inter en el DRV PNK Stadium de Miami, el 15 de febrero.

Lo verdaderamente importante para Lionel Messi y compañía empezará el 21 de febrero: la MLS FAYEZ NURELDINE - AFP

La pretemporada de Messi y los primeros partidos oficiales

El Salvador 0 - 0 Inter Miami.

FC Dallas 1 - 0 Inter Miami.

Al Hilal 4 - 3 Inter Miami.

Al Nassr 6 - 0 Inter Miami.

Hong Kong XI vs. Inter Miami - Domingo 4 de febrero - 5.00 - Amistoso de pretemporada - Hong Kong Stadium.

Vissel Kobe vs. Inter Miami - Miércoles 7 de febrero - Horario a confirmar - Amistoso de pretemporada - Estadio Nacional de Japón.

Inter Miami vs. Newell’s - Jueves 15 de febrero - Horario a confirmar - Amistoso de pretemporada - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Inter Miami vs. Real Salt Lake - Miércoles 21 de febrero - 22.00 - Fecha 1 de la MLS - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

LA Galaxy vs. Inter Miami - Domingo 25 de febrero - 22.30 - Fecha 2 de la MLS - Dignity Health Sports Park, Los Angeles, Estados Unidos.

Inter Miami vs. Orlando City - Sábado 2 de marzo - 18.30 - Fecha 3 de la MLS - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.