Se podría pensar que Lionel Messi está en el Top 3 de futbolistas más costosos de la actualidad, pero, curiosamente, no lo es. Dueño del Balón de Oro France Football y del premio The Best de la FIFA, el crack de Barcelona se ubica en el puesto número 23 del ranking de jugadores con mayor valoración de mercado elaborado por el Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES).

La institución con sede en Suiza tasó al rosarino en 100,1 millones de euros sobre la base de un algoritmo que promedia el valor de transferencias anteriores, el estado del contrato vigente, la edad y el rendimiento sobre el campo de juego. Bajo ese criterio, el argentino, próximo a cumplir 33 años, no ingresa entre los 20 futbolistas mejor valuados del mundo, ni otro argentino estrella en el mercado de Europa, como Lautaro Martínez (22 años), la obsesión de Barcelona para la próxima temporada, a quien le fijaron un precio de 98,9 millones.

Detrás de Messi se coloca el brasileño Neymar (28 años) de París Saint Germain, de Francia, con un valor de 82,7 millones de euros y en el puesto 70 aparece el portugués Cristiano Ronaldo (35), de Juventus de Italia, que con 62,8 millones es el futbolista más veterano del Top 100.

Los tres primeros lugares del ranking lo ocupan el francés Kylian Mbappé (Paris Saint Germain), de 21 años, con un precio de 259,2 millones de euros y los ingleses Raheem Sterling (Manchester City, 25 años) y Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 20 años) con valores de 194,7 y 179,1 millones respectivamente.

Completan los diez primeros lugares los ingleses Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 171,1 millones; Marcus Rashford (Manchester United) 152,3; el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) 144,9; el senegalés Sadio Mané (Liverpool) 139,2; el francés Antoine Griezzmann (Barcelona) 136,4; el canadiense Alphonso Davies (Bayern Múnich) 133,5 y el inglés Harry Kane (Tottenham Hotspur) 118,7.

El futbolista con más fortuna que Messi y Cristiano

Leo Messi, naturalmente, es uno de los futbolistas que mayor facturación ostentó en la historia del deporte más popular del mundo. Así y todo y pese a lo que se podría pensar, tras un informe de Blogfinancefr, replicado por el diario español Marca, el rosarino no figura como el futbolista más rico del mundo. Curiosamente, el número 1 tampoco es Cristiano Ronaldo.

La propuesta tiene una pequeña "trampa". El jugador con la mayor fortuna del mundo es Faiq Bolkiah, que se desempeña en la reserva de Leicester. Es sobrino del Sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, y tiene una fortuna valuada en aproximadamente 20.000 millones de dólares.

En el puesto número 2 figura Cristiano Ronaldo, con US$ 450 millones. Mientras que en el tercer escalón se posiciona Messi, con 400 millones de dólares.