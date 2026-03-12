LA NACION

La agenda de la TV del jueves: River frente a Huracán, Fórmula 1 en Shanghái, la Europa League e Indian Wells

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

LA NACION
Franco Colapinto comienza la acción en Shanghái
Franco Colapinto comienza la acción en Shanghái

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 12 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Defensa y Justicia vs. Central Córdoba. TNT Sports
  • 17 Deportivo Riestra vs. Gimnasia (M). ESPN Premium
  • 19.15 Estudiantes (RC) vs. Belgrano. ESPN Premium
  • 19.15 Talleres vs. Instituto. TNT Sports
  • 21.30 Huracán vs. River. TNT Sports
Eduardo Coudet hará su debut como entrenador de River
Eduardo Coudet hará su debut como entrenador de River

Europa League

  • 14:45 Lille vs. Aston Villa. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
  • 14:45 Bologna vs. Roma. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 3
  • 14:45 Stuttgart vs. Porto. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 4
  • 14:45 Panathinaikos vs. Betis. Los octavos de final, partido de ida. Canal 116 (Flow) y Disney+
  • 17 Celta vs. Lyon. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
  • 17 Nottingham Forest vs. Midtjylland. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 3
  • 17 Genk vs. Freiburg. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 4
  • 17 Ferencváros vs. Sporting Braga. Los octavos de final, partido de ida. Canal 116 (Flow) y Disney+
El Aston Villa de Emiliano Martínez visita a Lille
El Aston Villa de Emiliano Martínez visita a Lille

Conference League

  • 14:45 Lech Poznan vs. Shakhtar Donetsk. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
  • 14:45 Samsunspor vs. Rayo Vallecano. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
  • 14:45 AZ Alkmaar vs. Sparta Praga. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
  • 14:45 HNK Rijeka vs. Estrasburgo. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
  • 17 Crystal Palace vs. AEK Larnaca. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
  • 17 Sigma Olomouc vs. Mainz. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
  • 17 Nk Celje vs. AEK Atenas. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
  • 17 Fiorentina vs. Rakow Czestochowa. Los octavos de final, partido de ida. Disney+

Brasileirão

  • 20 San Pablo vs. Chapecoense. Canal 116 (Flow)

Copa Libertadores

  • 21.30 Independiente Medellín vs. Juventud (Uruguay). La tercera rueda, partido de vuelta. Fox Sports 2

TENIS

Indian Wells

  • 15 Los cuartos de final, con Arthur Fils vs. Alexander Zverev y Jannik Sinner vs. Learner Tien. Disney+
  • 19 Los cuartos de final, con Elina Svitolina vs. Iga Swiatek. ESPN 4 y Disney+
  • 21 Los cuartos de final, con Jack Draper vs. Daniil Medvedev y Carlos Alcaraz vs. Cameron Norrie. ESPN 2 y Disney+
Jannik Sinner se mide ante Learner Tien
Jannik Sinner se mide ante Learner Tien

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 00.25 (del viernes) Práctica 1 del Gran Premio de China. Disney+ y Fox Sports
  • 4.30 (del viernes) Clasificación carrera sprint del Gran Premio de Australia. Disney+ y Fox Sports

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 15 Monaco vs. Olympiacos. DSports (1614)
  • 16.45 Real Madrid vs. Valencia. DSports 2 (1612)

Champions League Américas

  • 21.40 Boca vs. Instituto. Los cuartos de final, juego 2. DSports 2 (1612)

GOLF

  • 13.45 The Players Championship. La primera vuelta. ESPN 2
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
