La agenda de la TV del jueves: River frente a Huracán, Fórmula 1 en Shanghái, la Europa League e Indian Wells
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 12 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Defensa y Justicia vs. Central Córdoba. TNT Sports
- 17 Deportivo Riestra vs. Gimnasia (M). ESPN Premium
- 19.15 Estudiantes (RC) vs. Belgrano. ESPN Premium
- 19.15 Talleres vs. Instituto. TNT Sports
- 21.30 Huracán vs. River. TNT Sports
Europa League
- 14:45 Lille vs. Aston Villa. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
- 14:45 Bologna vs. Roma. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 3
- 14:45 Stuttgart vs. Porto. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 4
- 14:45 Panathinaikos vs. Betis. Los octavos de final, partido de ida. Canal 116 (Flow) y Disney+
- 17 Celta vs. Lyon. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
- 17 Nottingham Forest vs. Midtjylland. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 3
- 17 Genk vs. Freiburg. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 4
- 17 Ferencváros vs. Sporting Braga. Los octavos de final, partido de ida. Canal 116 (Flow) y Disney+
Conference League
- 14:45 Lech Poznan vs. Shakhtar Donetsk. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
- 14:45 Samsunspor vs. Rayo Vallecano. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
- 14:45 AZ Alkmaar vs. Sparta Praga. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
- 14:45 HNK Rijeka vs. Estrasburgo. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
- 17 Crystal Palace vs. AEK Larnaca. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
- 17 Sigma Olomouc vs. Mainz. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
- 17 Nk Celje vs. AEK Atenas. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
- 17 Fiorentina vs. Rakow Czestochowa. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
Brasileirão
- 20 San Pablo vs. Chapecoense. Canal 116 (Flow)
Copa Libertadores
- 21.30 Independiente Medellín vs. Juventud (Uruguay). La tercera rueda, partido de vuelta. Fox Sports 2
TENIS
Indian Wells
- 15 Los cuartos de final, con Arthur Fils vs. Alexander Zverev y Jannik Sinner vs. Learner Tien. Disney+
- 19 Los cuartos de final, con Elina Svitolina vs. Iga Swiatek. ESPN 4 y Disney+
- 21 Los cuartos de final, con Jack Draper vs. Daniil Medvedev y Carlos Alcaraz vs. Cameron Norrie. ESPN 2 y Disney+
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 00.25 (del viernes) Práctica 1 del Gran Premio de China. Disney+ y Fox Sports
- 4.30 (del viernes) Clasificación carrera sprint del Gran Premio de Australia. Disney+ y Fox Sports
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 15 Monaco vs. Olympiacos. DSports (1614)
- 16.45 Real Madrid vs. Valencia. DSports 2 (1612)
Champions League Américas
- 21.40 Boca vs. Instituto. Los cuartos de final, juego 2. DSports 2 (1612)
GOLF
- 13.45 The Players Championship. La primera vuelta. ESPN 2
