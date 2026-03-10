Antonela Roccuzzo festejó el cumple de Ciro, el menor de los Messi, y sorprendió con lo grande que está

Una vez más, la familia Messi está de fiesta. A tan solo dos semanas de que Antonela Roccuzzo recibiera sus 38 años, Ciro -el menor de los tres pequeños que la influencer tuvo con Lionel Messi- cumplió ocho años este martes. Mediante las redes sociales, la rosarina publicó una serie de fotografías que dieron cuenta lo grande que está.

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 39 millones de seguidores, Anto compartió dos imágenes que dejaron ver el crecimiento del pequeño. Primero, una actual, en la que el niño luce la camiseta rosa oficial del Inter Miami, con los logos de Adidas, el escudo del club y el patrocinador (Baptist Health) bien visibles; mientras que en la segunda, se ve un Ciro bebé con la casaca del FC Barcelona en color amarillo, con el escudo del Barça y el logo de Nike.

Ciro en la actualidad (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Aquel par de postales son la representación perfecta de la trayectoria de ‘La Pulga’ y cómo su familia lo acompaña en cada etapa. Aunque Ciro nació en 2018 (cuando Messi ya llevaba años de gloria en el Barcelona), las dos camisetas simbolizan los dos grandes polos de la carrera de su padre y distintos momentos de la vida de la familia.

Ciro Messi de pequeño y con la camiseta del FC Barcelona (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

“Feliz cumple bebé. Ya son 8 años viéndote crecer. Estamos muy orgullosos de vos Ciro! Te amamos mucho”, escribió Anto en la descripción de la publicación que recibió miles de “Me gusta” y comentarios de los usuarios, quienes quisieron dejarle un saludo al pequeño de la familia: “Aww es demasiado lindo. Feliz cumpleaños Ciro”; “¡Feliz cumpleaños Ciro! Que Dios te bendiga" y “Feliz cumple al chiquito Messi”.

Bizarrap y un mensaje para Ciro Messi (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

Además de los seguidores del hijo del capitán de la selección argentina, famosos dejaron su mensaje. “Hermoso iluminado”, comentó Pitty, la numeróloga; “Crack, Ciro! Feliz cumple”, añadió Bizzarrap y Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, completó: “Feliz cumple Ciro!!! Que pases hermoso día!”.

Ciro Messi se consagró campeón de la Adidas Champions Cup 2026 con Inter Miami

Pero los festejos no son solo por su cumpleaños. Es que el pequeño Ciro Messi también tiene motivos deportivos para sonreír: recientemente se consagró campeón con el Inter Miami de la Adidas Champions Cup 2026. El torneo expuso la mejor versión del pequeño, quien fue pieza clave del equipo Sub-8 de las Garzas, una de las dos categorías que se coronó junto a la Sub-9 de la entidad estadounidense.