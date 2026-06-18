KANSAS CITY (enviados especiales).- Lionel Messi acapara toda la atención. Como si no fuera suficiente la actuación que cumplió el martes en el debut mundialista frente a Argelia, con hat-trick, récords y un nivel superlativo, su entorno tuvo que salir a aclarar versiones infundadas sobre la salud de Jorge, su padre, que se quedó en la Argentina junto a la madre y hermanos del capitán.

Rumores desmentidos. Messi salió a entrenar en Kansas City tras el comunicado de su familia por el estado de salud de Jorge

Son días intensos para el líder de los campeones del mundo. Tras marcar el primer gol frente a Argelia, se le cayeron unas lágrimas. Luego explicó que se trató de un tema “ajeno a lo deportivo”. Aunque en el búnker de la selección en el hotel Origin de Kansas City sus compañeros y el cuerpo técnico estaban al tanto, Messi decidió exteriorar sus sentimientos. Y les mandó un mensaje: “Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

Bajo el soleado atardecer en el Compass Minerals, primero saltó al campo de juego el cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni. Luego fue el turno de los jugadores que el lunes buscarán la clasificación a la segunda fase del Mundial 2026, cuando enfrenten a Austria en el estadio de Dallas, Texas.

La selección argentina entrena en The Compass Minerals National Performance Center en Kansas City - Lionel Messi Scaloni Aníbal Greco - La Nación

Messi salió del vestuario a las 18 en punto (hora local), con el último grupo. Junto a él estaban Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Nicolás González, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y “Cuti” Romero.

En los 15 minutos abiertos para los medios realizó trabajos físicos junto a De Paul y Paredes, entre sonrisas y charlas, el mismo humor con el que se lo vio durante toda la preparación en Estados Unidos.

Según pudo reconstruir LA NACION, el capitán se sintió molesto por las versiones que llegaron desde la Argentina sobre la salud de Jorge, su padre. Junto a su familia venían manteniendo en reserva una situación que no varió en los últimos días. Por eso el enojo.

La selección argentina entrena en The Compass Minerals National Performance Center en Kansas City - Rodrigo De Paul Aníbal Greco - La Nación

“Profundo malestar”

La familia Messi emitió este jueves un comunicado. Según acordaron con el futbolista, tomaron la decisión de enfrentar los rumores a través de su oficina de prensa.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, indicó la familia Messi. Aclaró además, que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”.

La selección argentina entrena en The Compass Minerals National Performance Center en Kansas City - Lionel Messi Cuti Romero Aníbal Greco - La Nación

“Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, agregó.

Las lágrimas de Lionel Messi

Y cerró: “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes”.

Comunicado de la familia Messi

Mañana de rumores

El rumor al que hizo alusión la familia Messi con “profundo malestar” explotó durante la mañana. Comenzó en varios grupos de WhatsApp en Rosario y Buenos Aires. Desde un primer momento, la madre del capitán, Celia, y sus hermanos intentaron llevar tranquilidad hasta que las versiones escalaron a tal nivel que finalmente decidieron salir a publicar un comunicado oficial.

Las versiones también llegaron hasta la mañana lluviosa en Kansas City. En la concentración de la selección, en el hotel Origin, solo estaba la guardia periodística habitual. Emiliano “Dibu” Martínez se asomó por una de las ventanas, mate en mano y mostrando tranquilidad. Cerca de las 17 (dos horas más en la Argentina) el plantel que conduce Scaloni se trasladó desde el hotel Origin hacia el Compass Minerals para realizar una nueva práctica.

Dibu Martínez en el hotel Origin donde se hospeda la selección en Kansas City Aníbal Greco - La Nación

Cerca de la familia Messi siempre intentaron mantener la situación de salud que atraviesa Jorge Messi bajo la intimidad. Hasta que el propio jugador lanzó una primera versión el martes que desembocó en el comunicado dos días después.

Según pudo saber LA NACION, Jorge Messi no empeoró en su estado de salud. Sí tuvo el martes, el día del debut de Leo en su sexto Mundial, una intervención producto del tratamiento al que está siendo sometido desde hace tiempo, de la que había salido bien. Por eso en el entorno familiar se quejaron de la magnitud de la “operación” a la que fueron sometidos y recalcaron que “evoluciona favorablemente”.

Antonela Roccuzzo celebró en sus redes sociales el hat-trick de Lionel Messi en el debut de la selección en el Mundial (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Celia y los hermanos del campeón se quedaron entre Rosario y Buenos Aires para acompañar a Jorge. Por eso el martes en el Arrowhead Stadium no se vio la tradicional postal, que se repitió en Qatar y en la Copa América de Estados Unidos, del palco de los Messi a pleno.

Sí estuvo Antonela, con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. “Vamoooos Argentina!!! Con vos siempre @leomessi !!!! Sos increíble!!”, escribió ella tras el debut.