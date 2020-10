Messi, en la tapa del número 100 de La Garganta Poderosa.

A través de un anticipo hecho desde sus redes sociales, la revista de cultura villera "La Garganta Poderosa" anunció quién es la figura que estará en la tapa de su próxima edición, que será muy especial: la número 100. En esta ocasión, y como ya lo hizo en el año 2011, Lionel Messi es quien posa con la boca abierta, tal como siempre lo hace la tradicional revista con todos sus entrevistados. La estrella del fútbol mundial habló sobre su familia, sus pasiones y además dejó su mirada sobre la realidad del país y de los más necesitados.

En primer lugar, Messi recordó sus comienzos en Rosario, su ciudad natal, donde ya despuntaba como crack en el fútbol siendo apenas un niño: "En ese entonces no podía ni siquiera imaginar hasta dónde me llevarían aquellos pasos iniciales en el barrio". También, dejó una opinión que vale para el enfoque de cualquier temática: "Cuando no hay un conocimiento de la realidad, la opinión no tiene valor, es puro ruido".

El jugador de la selección argentina también habló sobre la realidad social del país. Se enfocó en las cocineras de las ollas populares, los comedores y merenderos de nuestro país: "Me produce un orgullo inmenso ver cómo se involucran, incluso en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo". Y añadió: "Las copas que se levantan este año deberían ser para todas las personas que se implican para ayudar de esa manera". También distinguió a la educación como "la base de todo".

Lionel Messi también fue entrevistado por la revista La Garganta Poderosa en el año 2011 Crédito: La Garganta Poderosa

"Es imprescindible, para quienes más lo necesitan, preservar todo servicio fundamental en situaciones como esta pandemia; el agua, la electricidad e incluso los alimentos de primera necesidad", comentó. También añadió: "La desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que luchar para corregirla cuanto antes". En el plano futbolístico, dejó una frase interesante: "Hoy me obsesiona menos el gol, por ejemplo, y trato de aportar lo máximo para el colectivo".

Es la segunda entrevista que Messi le brinda a la revista La Garganta Poderosa. En la primera de ellas, en octubre del año 2011, el jugador de Barcelona había hablado sobre el fútbol y los temas que tocaban en aquel momento a la sociedad argentina. También se refirió a Diego Maradona y al Che Guevara, la desaparición de Jorge Julio López y al precio de ser el mejor jugador del mundo.

