Messi, tras la victoria de la Argentina ante Inglaterra: “Fue increíble lo que vivimos desde el principio”

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, habló con la prensa tras el agónico triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra, que clasificó al conjunto de Scaloni a una nueva final del Mundial. El rosarino destacó el carácter del plantel, el significado especial que tuvo el partido por el rival y la historia entre ambos seleccionados, elogió el funcionamiento del equipo y recordó el camino recorrido desde su regreso a la selección en 2019.

“La verdad es que fue increíble lo que vivimos desde el principio. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y sonó el himno vivimos sensaciones especiales. Creo que el grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más. El pueblo argentino lo quería y nosotros también. Una locura jugar dos finales del mundo seguidas. Este grupo es increíble. Hoy la fuimos a buscar otra vez después de que se puso fea. Los metimos en un arco y, la verdad, una felicidad enorme”, resumió el capitán.

🗣️ "SABÍAMOS QUE NO ERA UNA VICTORIA MÁS. ESTE GRUPO ES INCREÍBLE, HOY LO FUIMOS A BUSCAR OTRA VEZ CUANDO SE HABÍA PUESTO FEA"



✍️ Firma: Lionel Messi.



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Y expresó: “Ninguno de nosotros quería perderlo y los argentinos necesitaban esta alegría. Los argentinos no querían perder contra Inglaterra. Lo pudimos conseguir, dejarlos afuera y jugar una nueva final del mundo”.

En otra entrevista, volvió sobre esa idea y elogió al rival. “Nunca deja de ser especial jugar contra Inglaterra por lo que significa una semifinal. Lo sabíamos y era un partido que queríamos ganar para darle una alegría a la gente y meternos en la final. Enfrentamos a una selección enorme, con grandes jugadores y un gran juego. Es una selección que conozco bien, con una filosofía de fútbol que lleva muchos años desarrollando de esta manera. A varios jugadores me tocó enfrentarlos, los sigo y algunos están en el Barcelona. Sabíamos que iba a ser duro”.

🗣️ Lionel Messi: "ANTES DE EMPEZAR EL MUNDIAL, CONFIABA EN ESTE GRUPO Y SABÍA QUE ENTRE LOS CUATRO ÍBAMOS A ESTAR, QUE LA ÍBAMOS A PELEAR".



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El capitán también puso el foco en la fortaleza del grupo y aseguró que nunca dudó de las posibilidades del equipo, aun cuando muchos cuestionaban el estado físico con el que varios futbolistas llegaron al torneo. “Es una locura lo que vivimos y cómo se están dando las cosas. Yo, sinceramente, desde que empezó el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar. Nos metimos en una nueva final, son cinco seguidas. Es impresionante. Este grupo no me sorprende a mí, yo lo conozco”.

“Por ahí la gente tenía dudas por cómo llegábamos, porque había jugadores muy al límite, pero este grupo, cuando se junta y está unido, siempre da un plus, se contagia el uno al otro y da lo máximo”, continuó. Y reforzó esa idea con otra reflexión: “Había gente que quizás no confiaba en este grupo, pero yo nunca dejé de creer. Sé de lo que son capaces estos chicos. Sacan energía de donde no las hay. Aunque lleguen rotos o lesionados, dan todo”.

Messi también valoró el logro desde una perspectiva histórica, tanto colectiva como personal. “Todas las finales son especiales. Cada una tiene su cosa especial, diferente. Muy lindo poder vivirlo otra vez. Creo que es una locura lo que consiguió este grupo, dos finales del mundo seguidas. En lo personal, también jugar tres finales del mundo lo hicieron pocos jugadores. Cómo se dio todo el Mundial, el partido de hoy, el rival de hoy, ganarlo de la manera que lo ganamos... fue una cosa increíble”.

El mensaje de Messi para los hinchas argentinos: "SOMOS LOS MEJORES ESTOS CUATRO AÑOS, DUELA A QUIEN LE DUELA. NADIE NOS REGALÓ NADA. CONSEGUIR DOS FINALES SEGUIDAS ES PARA POCOS". pic.twitter.com/zraNCQsZjp — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Al analizar el desarrollo del encuentro, el rosarino destacó la identidad futbolística que el seleccionado sostiene desde hace varios años y la capacidad para reaccionar después de comenzar en desventaja. “Hicimos lo que venimos haciendo desde hace años. Este equipo tiene un juego muy fluido, tiene paciencia y sabe leer los momentos del partido. Más allá de que en el primer tiempo no tuvimos situaciones claras, tuvimos el control del juego y de la pelota. Cuando nos hicieron el gol, jugamos con paciencia, movimos la pelota de un lado al otro, los metimos contra su arco y generamos situaciones claras”.

Según el capitán, esa fue la clave para revertir el resultado. “Sabíamos que nuestras posibilidades pasaban por hacer nuestro mejor juego. Pase lo que pase, tenemos que tener el control del partido y mover la pelota de un lado al otro. Hoy encontramos espacios por adentro y por afuera, tuvimos paciencia e hicimos lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Volvimos a demostrar que esta selección es capaz de todo esto”.

Lionel Messi celebra la victoria de la Argentina frente a Inglaterra, que le dio al conjunto de Scaloni el pase a la final de la Copa del Mundo Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Messi reconoció que todavía no alcanzaba a dimensionar la importancia de la victoria. “Con la emoción y todo, todavía no nos pusimos a analizar bien lo que fue la instancia, el encuentro y el rival. Sabíamos que era un partido diferente por ser una semifinal del Mundial, contra Inglaterra y porque nos metía en una final más. A nosotros también nos llega todo eso, más allá de que tratemos de mantenernos al margen”.

Incluso, sostuvo que se trató de uno de los partidos más significativos de su carrera. “Es difícil analizarlo ahora. Es un partido histórico por lo que significa jugar contra Inglaterra. Tuve la suerte de vivir una final en la que fuimos campeones del mundo y hoy también sentí que fue un partido muy especial, por la historia que hay detrás y porque ninguno de los dos quería perder”.

El rosarino también recordó el proceso iniciado con su regreso a la selección en la Copa América 2019 y el esfuerzo que realizó para llegar en plenitud al Mundial. “Todo lo que viví con este grupo desde que volví para la Copa América 2019 es algo inexplicable. Más allá de todos los logros que conseguimos y de haber sido campeones de todo, el convivir con ellos, el día a día y competir juntos fue un proceso muy lindo, con el que le dimos muchísimas alegrías a la gente”.

El sentido abrazo entre Messi y Lautaro Martínez tras el agónico triunfo frente a Inglaterra Rebecca Blackwell - AP

“Hice todo lo posible para llegar de la mejor manera. Me preparé muchísimo durante un año. Siempre dije que quería disfrutar sintiéndome bien. En la Copa América no estaba en mi mejor nivel físico. Esta vez me preparé al máximo para disfrutarlo”, agregó.

Antes de retirarse, Messi contó que ya había compartido la clasificación con sus seres queridos. “Ahora lo voy a disfrutar con mi mujer y con mis hijos. Acabo de hablar con mi papá, con mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mi cuñado, con toda la familia. Mucha felicidad en la familia y muy feliz por darles una alegría más a los argentinos”.

Dejó un mensaje también para los hinchas: “Que lo sigan disfrutando y viviendo. Una vez más estamos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada. Fuimos los mejores durante los últimos cuatro años, duela a quien le duela, digan lo que digan".

🗣️ "SEGURAMENTE EL DIEGO, DESDE ARRIBA, LO ESTÁ DISFRUTANDO MUCHÍSIMO. PARA ÉL ERA UN DÍA MUY ESPECIAL"



🎙️ El Capitán se llevó una camieta especial de Maradona y le dedicó unas emotivas palabras.



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Y concluyó con una frase para Maradona, luego de que un periodista le regalara su camiseta del Mundial 86: “Seguramente el Diego desde arriba lo está disfrutando. Es un regalo para él también y un día muy especial”.