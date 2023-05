Messi vuelve a jugar en PSG: después de la sanción del club, el DT Christophe Galtier confirmó que el argentino será titular ante Ajaccio

escuchar

Lionel Messi “comenzará” el sábado el partido contra el Ajaccio, tras su suspensión por haber viajado a Arabia Saudita sin permiso del París Saint-Germain, anunció este viernes su técnico Christophe Galtier. ”Evidentemente que hablé con Leo cuando regresó con nosotros, lo encontré muy sereno, motivado para jugar, muy determinado para lograr otro título de campeón de Francia... Sí, Leo va a comenzar mañana”, señaló Galtier cuando le preguntaron por su titularidad este viernes en rueda de prensa. El PSG jugará ante Ajaccio mañana desde las 16 (hora de la Argentina) en un partido que será televisado por ESPN y Star +.

”Sobre la sanción, como dije la semana pasada, no la comento. Por el contrario, con placer, recibo el regreso de Leo. Ha entrenado toda la semana con muchas ganas y determinación, con ganas de jugar para el equipo”, añadió. El lunes la leyenda argentina regresó a los entrenamientos en el Camp des Loges tras haber cumplido seis días de suspensión por un viaje promocional a Arabia Saudita, por el que pidió disculpas en la red social Instagram.

Christophe Galtier confirmó el regreso de Messi ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Messi, que no jugó en la victoria 3-1 ante el Troyes el domingo, está a punto de lograr su segundo título de campeón de Francia. El PSG aventaja en seis puntos al Lens (que hoy enfrenta a Reims) y en ocho al Olympique de Marsella, tercero, a falta de cuatro jornadas para el final de la temporada. El atacante de 35 años finalizará contrato esta temporada y podría unirse al campeonato de Arabia Saudita. Varios medios ha publicado una oferta desorbitante del Al-Hilal, valorada en 400 millones de euros (unos 440 millones de dólares) al año para convencer a Messi y recrear la mítica rivalidad con Cristiano Ronaldo, que juega en el rival Al-Nassr, cuando ambos jugadores militaban en la Liga española. Jorge Messi, el padre del futbolista, aseguró el mismo día que “no tiene absolutamente nada” y que se tomará una decisión cuando “Lionel finalice la temporada con el PSG”.

El futuro, en el aire

En cada negociación que lidera Jorge Messi se repite una pregunta. “¿Cómo será el equipo la próxima temporada?”. En febrero, el padre del jugador viajó a París para reunirse con la cúpula del PSG. Todo parecía encaminado a una negociación sencilla, después de que en noviembre ambas partes acordaran de palabra ejecutar la cláusula del contrato que, por las mismas condiciones económicas, se estiraba por una temporada más. Sin embargo, todo se torció. El problema, aseguran ambas partes, no fue económico. “Messi y Neymar cobran menos dinero que Mbappé, pero como son extranjeros, cuentan con mejores beneficios fiscales”, subrayan desde París. Pero el PSG no tenía claro su futuro deportivo. No podía asegurarle fichajes a Messi ni tampoco el nombre del próximo entrenador. A los qataríes no les gusta que les hagan esperar ni a Messi, perder. Así que cuando el Bayern borró de la Champions al PSG, el argentino entendió que ya no tenía nada que hacer en París.

Y el Barcelona, deseoso de buenas noticias para sus aficionados después de que estallara el caso Negreira, contactó con el 10 para ofrecerle un posible homenaje. Joan Laporta, sin embargo, necesitaba mucho más que una fiesta de despedida para entusiasmar a su hinchada. Y en los despachos comenzaron a trabajar en la maniobra financiera que les permitiera inscribir a Messi en LaLiga.

Messi estuvo ausente un partido, debido a la suspensión interna del club FRANCK FIFE - AFP

Una maniobra más que compleja. “No podemos pensar en el fichaje de Leo si antes no inscribimos los contratos de Araujo y Gavi”, explican fuentes de la dirección deportiva. El uruguayo y el andaluz firmaron sus respectivos contratos el año pasado. Sin embargo, al no cumplir el juego limpio financiero, el Barcelona no los pudo inscribir. Y si no le pone solución, ambos futbolistas quedarán libres el próximo 30 de junio. No es, ni de cerca, el único problema económico. El club trabaja en una reducción de gastos exhaustiva, un plan de viabilidad para presentar en LaLiga. “Les estamos pidiendo aclaraciones”, cuentan fuentes de la patronal. “Tenemos 800 millones de ingresos y 1.000 millones de gastos”, explican fuentes del Camp Nou. El Barcelona ha comenzado la reducción de gastos. Según las cuentas del área económica, el club presentó a LaLiga un escenario en el que ya ha presupuestado 120 millones menos de gastos en el curso 2023-2024.

La idea es recortar la nómina de empleados: 200 personas que representan cerca de 20 millones. Ya se anunció el cierre de Barça TV: otros 15 millones menos. Y aspiran a reducir la masa salarial del primer equipo. “Estamos cerca de los 480 millones, lo ideal sería cifrarla en 450, incluidas las amortizaciones”, completan. Mateu Alemany había contactado con algunos de los jugadores de Xavi para intentar negociar una rebaja salarial. “Nos piden algo similar a lo que hicimos en la pandemia del covid”, explican desde el vestuario. Pero todo ha quedado en suspenso desde que Alemany renunció el pasado martes; el secretario técnico, Jordi Cruyff, no tiene claro su futuro. Lo que sí tienen claro es que no puede entrar ningún futbolista si antes no hay salidas. “No es un tema de ventas, es un asunto de masa salarial”, recuerdan desde el área deportiva.

Xavi Hernández, excompañero de Messi, espera poder ser su entrenador en la próxima temporada Joan Monfort - AP

El Barcelona está obligado a desprenderse de jugadores (Ansu Fati, Ferran Torres, Kessié y Raphinha son los principales candidatos) para después fichar. Y primero tiene que inscribir los contratos ya pactados. Es decir, los vínculos de Araujo, Gavi, Marcos Alonso, Sergi Roberto e Íñigo Martínez (ya apalabró su llegada al Barça). Messi está a la cola. “Además”, aclaran en LaLiga, “el contrato de Messi no puede ser inferior a los 25 millones, según los cálculos que realizamos nosotros respecto de lo que gana en el PSG”.

Messi, que sigue habitualmente la actualidad del Barcelona y mira los partidos del equipo de Xavi, está al tanto de la situación por la que transita el club: del caso Negreira, la posible sanción de la UEFA y el traslado a Montjuïc. Y está especialmente afectado por el cierre de Barça TV. En los despachos siguen a la suya: “Con Leo va a ser divertido el exilio a Montjuïc. Si vuelve Messi es populismo, puede ser. El mismo populismo que nos llevó a Xavi. Y nos sirvió. Ganamos la Liga”.

Descartado el PSG y con el Barça en crisis económica, el futuro de Messi es una moneda al aire. Tiene una opción tan poco tentadora en lo deportivo como golosa en lo económico: 400 millones (de euros) le ofrece el Al-Hilal de Arabia Saudita.

“Aquí falta liderazgo. Falta un jugador que contagie. Lewandowski va a la suya, Jordi Alba está como está y Busquets no se sabe qué hará con su vida”, explica un jugador del primer equipo azulgrana. “Si vuelve Leo se genera algo distinto. Su presencia obliga a ganar”, remata uno de los veteranos de la plantilla del Barcelona. Pero no solo es la vieja guardia la que quiere al 10. “A los jóvenes les encantaría que vuelva. Para chicos como Gavi, Pedri y Araujo es un sueño jugar con Leo”, subraya un empleado del Barça. Y el rosarino no solo cuenta con el apoyo del vestuario. El cuerpo técnico hace tiempo que persigue al argentino. Y hasta ya le visualiza en el campo junto a Pedri.

“Mbappé es intocable” aseguran en el PSG ante los intentos del Real Madrid

Lionel Messi y Kylian Mbappe, una sociedad destinada a disolverse FRANCK FIFE - AFP

El Paris Saint-Germain anticipó ue no está dispuesto a negociar a su delantero estrella Kylian Mabppé al menos hasta el 2024 a pesar de los reiterados intentos del Real Madrid de contratar al futbolista. ”Al Khelaifi no dejará irse a Mbappé a ningún precio este verano”, publicó el periódico español Mundo Deportivo al referirse a la decisión del presidente del club parisino. El diario deportivo precisa que aunque Lionel Messi no seguirá en el club y tampoco lo haría el brasileño Neymar, eso no está vinculado a la continuidad de Mbappé, con contrato hasta el 30 de junio de 2024.

El delantero del seleccionado francés es considerado clave para el objetivo del PSG de lograr alguna vez ganar la Champions League y para ello piensan reforzar el equipo con jugadores jóvenes, principalmente franceses. En cuanto al DT, a las probables salidas de Messi y de Neymar, se sumará la del entrenador Christophe Galtier y los candidatos a reemplazarlo son el francés Zinedine Zidane, actualmente sin club, y el portugués José Mourinho, DT de la Roma, aunque el luso afirmó esta mañana que no recibió ninguna propuesta del club francés.

