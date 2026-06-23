Argentina-Austria: Messi reaccionó sorprendido cuando se dio cuenta de la cantidad de periodistas que esperaba para entrevistarlo

Después de la victoria por 2 a 0 con la Selección, Lionel Messi, autor de ambos tantos, se cruzó con una fila de periodistas, tan larga como lo que alcanzaban a ver sus ojos, que esperaban su turno para entrevistarlo. Su reacción espontánea no pasó desapercibida. “Uh... no termino más”, dijo el capitán argentino y generó risas entre quienes lograron escucharlo.

“Te están esperando”, le respondió entre risas uno de los cronistas que en ese momento estaba hablando con él. Con un gesto dibujado en su rostro, Messi volvió a darse vuelta para corroborar que lo que había observado era cierto. “A la gente le gusta hablar con vos”, agregó el periodista del medio Gol, a lo que el 10 le retrucó, algo avergonzado de lo que genera y mientras se tocaba la cabeza, nervioso: “Lo que pasa es que se paran todos porque todos quieren ir solos, ¿viste? Entonces tenés que parar 500 veces".

Messi y una simpática reacción cuando se dio cuenta de la cantidad de periodistas que esperaba por entrevistarlo

Es que la actuación de Messi en lo que va del Mundial no pasa desapercibida para los periodistas de todo el mundo. No importa si suelen ocuparse de temas deportivos o no. Todos quieren tener la palabra de, hasta ahora, el máximo goleador del torneo con 18 tantos (cinco de los cuales los hizo en los últimos dos partidos).

La soberbia actuación del capitán argentino se llevó las tapas de los medios internacionales en las últimas horas. “El mejor de la historia” y “Amo del mundo” son algunos de los títulos que el periodismo internacional le dedicó tras el triunfo de Argentina ante Austria. Marca, el diario madrileño, fue contundente, sin hacer más uso de palabras: “Messi 18”. En Italia, La Gazzetta dello Sport se deshizo en elogios: “Nadie puede igualarlo, Messi es increíble”.

Las tapas de los medios españoles tras las declaraciones de Julián Álvarez durante el mundial

“Messi es una locura”, es el título del diario Mundo Deportivo. “Es una leyenda, el mejor de todos los tiempos, pero no se conforma con ser el mejor, quiere seguir divirtiéndose jugando a fútbol y, cuando Leo se divierte, pasan cosas como que marque un doblete en la victoria ante Austria que le convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Increíble Leo, es la historia del futbol”, escribió la periodista Cristina Cubero.