Messi ya tiene su mural en Kansas City: la huella que dejó el 10 en una ciudad donde hasta ayer nadie hablaba de fútbol

KANSAS CITY (Enviado especial).- El partido había terminado. Los festejos, también. Pero Lionel Messi seguía estando en todos lados. La mañana después del triplete del astro en el triunfo 3-0 sobre Argelia, Kansas City amaneció pintada de celeste y blanco. La euforia de la noche anterior ya había bajado, pero la ciudad todavía parecía moverse al ritmo del capitán argentino. En las veredas del centro se cruzaban familias enteras y grupos de amigos con camisetas del rosarino, muchos de ellos arrastrando valijas rumbo al aeropuerto. Algunos regresaban a las ciudades donde viven. Otros seguían viaje hacia destinos más turísticos, como Miami o Dallas, donde Argentina se enfrentará el lunes con Austria por la segunda fecha del Mundial. En una ciudad atravesada por el fútbol americano y el béisbol, la imagen de Messi se apoderó de las portadas de los principales medios, y su rostro también apareció gigante, dibujado sobre una pared.

Mural en Kansas City de Leo Messi

En la esquina de Main Street y West 20th Street, en pleno corazón de Kansas City, Misuri, a apenas ocho minutos del hotel Origin donde se aloja la selección argentina, Lionel Messi ya tiene su propio mural. La obra ocupa una de las paredes exteriores del restaurante mexicano Señorita Margarita y fue terminada este miércoles, apenas horas después de la exhibición del ídolo frente a los africanos. Como si la ciudad hubiera decidido inmortalizar el paso de Messi por Kansas City.

Detrás del trabajo está Mister Alek, un artista nacido en Ecuador y criado en Los Ángeles que llegó especialmente a este estado del centro oeste de los Estados Unidos para intervenir distintos espacios durante el Mundial.

Hinchas argentinos en las calles de Kansas City, el día después del triunfo ante Argelia Aníbal Greco - La Nación

La historia tiene una particularidad: Messi no formaba parte del plan original. El autor, famoso por retratar figuras del arte y el deporte como Salvador Dalí, Frida Khalo, Kobe Bryant y César Chávez, había viajado para dedicarle una obra a William Pacho, uno de los referentes de la selección ecuatoriana. La propia federación aportó la pintura para el proyecto, ya que la selección que dirige Sebastián Beccacece disputará en Kansas City el encuentro ante Curazao. Pero cuando advirtió que Argentina también iba a jugar en la ciudad, decidió sumar una segunda figura.

“Estoy desde el miércoles pasado. Hemos estado pintando todos los días”, explica. Pinta desde los 12 años y dice que siempre le atrajeron las vidas de personas capaces de cambiar su destino.

Mister Alek posa junto al mural de Lionel Messi en Kansas City, una de las postales argentinas más visibles en la ciudad del debut mundialista

“Messi es inspiración. Es una persona que siento mucha admiración. Venimos de Sudamérica, de lugares bien pobres. Me gustan las historias cuando las personas sobresalen en la vida y llegan a lugares muy lejos. Él es otro nivel”, afirma.

Durante los últimos días, Kansas City comprobó algo que en la Argentina sabe desde hace más de 20 años: Messi transforma cada lugar al que llega.

La ciudad ya había recibido a la estrella de Inter Miami. En abril de 2024, Messi visitó Kansas City con las Garzas para enfrentar a Sporting Kansas City, el club dueño del Compass Minerals National Performance Center, donde actualmente se entrena la selección argentina. Aquella noche marcó un gol y dio una asistencia en la victoria por 3-2 de su equipo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez llegó acompañado por un Mundial y resultó imposible de ignorar, incluso en una ciudad acostumbrada a vivir pendiente de otros deportes. Aquí mandan los Chiefs de la NFL y los Royals de las Grandes Ligas de béisbol. El fútbol viene creciendo desde hace años, pero todavía no forma parte del día a día de la ciudad.

Hasta que apareció Messi.

Lionel Messi deslumbró a todos en la noche de Kansas City Aníbal Greco - La Nación

El martes por la noche, cerca de 67.000 espectadores colmaron el estadio del debut argentino. La mayoría eran argentinos. Pero otros tantos eran estadounidenses que simplemente querían verlo una vez en la vida. Muchos quizás no conocían demasiado sobre Argelia ni sobre el resto de los futbolistas de la Scaloneta. Pero sabían perfectamente quién era el número 10.

El diario The Kansas City Star reflejó esa sensación en una columna publicada después del partido. “Lionel Messi tuvo su momento en Kansas City, pero ahora también le pertenece”, tituló sobre la actuación del “mejor jugador de fútbol que el mundo haya visto jamás”. Y agregó: “Es un momento para todo un país. Y es un momento para una pequeña ciudad en el corazón de Estados Unidos donde algo así nunca se suponía que iba a suceder. Kansas City fue sede del mejor equipo de fútbol del mundo en el torneo más importante del mundo, y presenció una actuación memorable del mejor jugador del mundo”.

Messi marcó los tres goles de la victoria argentina y protagonizó una noche histórica. Alcanzó los 200 partidos con la selección, igualó el récord de goles en Copas del Mundo y se convirtió en el primer futbolista de la historia en sumar minutos en seis mundiales diferentes.

Los récords explican una parte de lo ocurrido. La otra se palpa en las calles de la ciudad. En los cientos de hinchas que siguieron cantando en las calles varias horas después del partido. En los chicos estadounidenses que buscaban una foto con una camiseta argentina. En los restaurantes que cambiaron la programación de sus televisores para mostrar fútbol. Y en un mural que comenzó casi por casualidad y terminó convirtiéndose en una postal perfecta de esta semana mundialista.

Porque cuando Argentina abandone Kansas City y continúe su camino en el torneo, la ciudad volverá lentamente a su rutina habitual. Regresarán los debates sobre los Chiefs, los Royals y la próxima temporada de la NFL. Aunque no necesariamente será un adiós definitivo: si la selección alcanza los cuartos de final, volverá a jugar aquí. El Arrowhead Stadium podría convertirse en el escenario de un cruce histórico con Cristiano Ronaldo, si Portugal también avanza hasta esa instancia. En definitiva, El Mundial seguirá viaje y Messi, también. Pero en una pared del centro de Kansas City quedará una imagen que recordará para siempre que, durante algunos días de junio, un argentino consiguió algo que parecía imposible: convertir al fútbol en el tema principal de conversación de una ciudad que, también en términos deportivos, habla en otro idioma.