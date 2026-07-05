México - Inglaterra: el DT Thomas Tuchel siente la altura pero confía en pasar los 15 o 20 minutos

Si los días previos fueron calientes, este domingo a partir de las 21 de Buenos Aires puede haber un duelo incandescente entre México e Inglaterra, en el contexto de un octavo de final del Mundial. Eso, siempre que el seleccionado europeo encuentre aire en los más de 2200 metros de altitud del estadio Azteca, de la capital mexicana. Thomas Tuchel, el entrenador de los Tres Leones, confía en que el equipo lo hará... dependiendo la noche previa de descanso.

Sucede que el cambio de horario del que se rumoreó a raíz de la tormenta eléctrica anunciada para la tarde –se especulaba con un adelantamiento al mediodía– exasperó a la delegación británica. Sin embargo, el comienzo se mantuvo para la hora original, las 18 locales. Solucionado eso, las preocupaciones inglesas pasan por otros aspectos. Aunque cada vez menos, ya que “es lo que es”, según el director técnico alemán.

El alemán Tuchel viene de sufrir el encuentro con República Democrática del Congo en Estados Unidos, pero ahora está ante el desafío de vencer a un anfitrión en 2200 metros de altura. FRANCK FIFE - AFP

“Hablar ahora de posibles problemas no tiene sentido para mí. Esperamos una buena noche de sueño. FIFA resolvió la seguridad alrededor del hotel”, deseó el entrenador en la tarde del sábado. Sucede que el arribo de los ingleses, ocurrido este viernes, tuvo el condimento que experimentó Ecuador días atrás: miles de mexicanos acudieron a las puertas del hotel, cuyo nombre fue filtrado, según medios ingleses. Ante el escenario que preveía, la federación inglesa de Fútbol (FA) obtuvo el aval de FIFA para instalar controles alrededor del búnker.

Tras la primera práctica en Ciudad de México, el DT expresó su consideración acerca de la altura sobre el nivel del mar, pero con más optimismo. “No podemos adaptarnos físicamente, es imposible. Estamos aquí para, al menos, vivir la experiencia un día antes y no por primera vez durante el calentamiento”, explicó Tuchel: “La sentimos. Tuve un leve dolor de cabeza y no dormí tan bien; nada que no pueda manejar. Los jugadores lo notaron en los primeros minutos de la práctica, pero a medida que avanzó el entrenamiento lograron sobrellevarlo”.

Caño y diversión de Marcus Rashford en una práctica

😂 Marcus Rashford nutmegs Ezri Konsa pic.twitter.com/Elgf4FzHlk — Craig Hope (@CraigHope_DM) July 4, 2026

Y el entrenador razonó sobre el tema: “No es coincidencia que México empiece los partidos con ímpetu, iniciativa y mucha agresividad. Los primeros 15 o 20 minutos serán los más duros para nosotros. Una vez que superemos eso, estaremos en una buena posición”. Además, argumentó confiado: “Tenemos jugadores preparados para estas situaciones, han jugado en ambientes hostiles. Ellos tienen muchas ventajas con las que tenemos que lidiar, y lo haremos”.

Por otro lado, una pregunta lo sacó del contexto de este domingo y lo retrotrajo 40 años: la eliminación inglesa por la Argentina de Diego Maradona en México 1986. El alemán no esquivó la consulta. “Quizás, el único plan es hacer las paces con el estadio. Fueron goles emblemáticos contra Inglaterra y uno fue una clara mano. Se tiene el derecho a estar resentido, pero no sirve de nada”, respondió Tuchel. Que no vincula aquello con lo de este domingo: “No buscamos venganza porque no fue contra México, no tiene sentido. Estamos aquí para escribir nuestros propios capítulos”, expresó.

"El único plan es hacer las paces con el estadio. Fueron goles emblemáticos contra Inglaterra y uno fue una clara mano. Se tiene el derecho a estar resentido, pero no sirve de nada”, manifestó Tuchel sobre el Azteca y el Argentina 2 vs. Inglaterra 1 de los goles de Diego Maradona, 40 años atrás. Jessica Tobias - FR172197 AP

Por último, negó la utilización de viagra para la adaptación. Su respuesta fue retomada por el jugador que lo acompañó, Jordan Henderson, que la tomó para causar un momento distendido: “¿Cómo nos sentimos en la altura? Bueno... el viagra ayuda", rió. Luego, el volante validó lo de la altitud explicado por su entrenador: “La sentí en los primeros diez minutos, pero una vez que el entrenamiento empezó pude concentrarme“.

Inglaterra y México están invictos en el Mundial se juegan un pase a los cuartos de final. El local tiene una pequeña ventaja, pero su oponente confía en anularla un rato después del pitazo inicial. Y en que la historia de cuatro décadas no sea un fantasma incómodo.