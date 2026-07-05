México, Inglaterra y un partido de alto riesgo en el volcán del estadio Azteca

La ubicación del hotel de concentración de Inglaterra en la Ciudad de México era casi un secreto de Estado. En Londres nadie quería que se enteraran del búnker en el que Harry Kane y sus compañeros dormirían en las horas previas al partido con México por los octavos de final del Mundial 2026. En el país de los inventores del fútbol pretendían evitar la pirotecnia y los ruidos que soportó la delegación ecuatoriana antes del encuentro por la fase previa. Buscaban algo de paz.

Cuando el ómnibus que trasladó al conjunto inglés arribó al edificio en el corazón de la capital azteca, la construcción ya estaba sitiada. Unos 100 efectivos de la policía antidisturbios evitaban que los hinchas locales -enfervorizados con su selección y con el Mundial- insultaran a los visitantes. Ya en el lobby, Kane & compañía fueron recibidos con música de Los Beatles, pero... a ritmo de marimba. Afuera, el “¡México!, ¡México!" retumbaba. Aliento sin incidentes.

Integrantes de la guardia nacional mexicana, junto al ómnibus que traslada a la selección inglesa CLAUDIA ROSEL - AFP

Ni la FIFA ni el gobierno de la CDMX quieren más tragedias como las -al menos- cuatro muertes por los festejos luego de la victoria ante Ecuador en dieciseisavos de final. Los funcionarios locales llamaron a “celebrar con empatía”. Pero Inglaterra es mucho más que Ecuador. Potencia mundial, regresa al Azteca después de 40 años. Y la última vez quedó en la historia por la Mano de Dios y el gol del siglo. Ambas jugadas, con el sello inconfundible de Diego Armando Maradona.

Para evitar incidentes, los organizadores sumaron un 10% más de efectivos policiales afectados al operativo. El Azteca y sus alrededores estará blindado este domingo: habrá ¡17 mil! funcionarios encargados de la seguridad, unos dos mil más que en el encuentro ante Ecuador. Para tener una idea: un Superclásico en la Argentina requiere entre 1500 y 2000 efectivos de seguridad.

Oficiales de seguridad mexicanos resguardan el hotel Marriott en la capital de ese país, donde se concentra la selección inglesa CLAUDIA ROSEL - AFP

Sin embargo, el tiempo les jugó una mala pasada a los organizadores. La posibilidad de una tormenta eléctrica el mismo domingo llevó a la FIFA a sopesar la chance de adelantar el horario del partido. Aunque nunca se confirmó, tanto los hinchas mexicanos como el propio entrenador del equipo azteca, Javier “Vasco” Aguirre protestaron. Hubiera sido un alivio para los trabajadores de los bares ingleses, que suelen convocar a hinchas tan sedientos de fútbol como de cerveza. Al final, el cambio horario nunca se confirmó. Y todo quedó como estaba: el encuentro comenzará a la 1 de la madrugada del lunes, hora de Londres.

Si en la capital inglesa se beberá hasta el amanecer -pase lo que pase con el resultado-, en el DF no correrá ni una gota de alcohol en las calles. El secretario de gobierno de la CDMX, César Cravioto, anunció que habrá Ley Seca desde el domingo y hasta las 7 de la mañana del lunes en siete zonas de la ciudad. No habrá venta de alcohol para llevar ni consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Además, la zona del Ángel de la Independencia, el epicentro de los festejos mexicanos durante el Mundial, tendrá un aforo máximo de 25 mil personas. “Una vez que se alcance esa capacidad, las autoridades cerrarán el acceso al monumento como parte del operativo de seguridad implementado para evitar riesgos entre los asistentes”, informó el diario Marca en su edición mexicana.

El ómnibus que traslada a la selección inglesa llega al hotel de concentración en el distrito federal mexicano Eduardo Verdugo - AP

Javier Aguirre y el “partido casi perfecto”

El “Vasco”, histórico entrenador de la selección mexicana que dejará su cargo a Rafael Márquez tras el Mundial, habló en conferencia de prensa en la antesala del partido -trascendental, decisivo- con Inglaterra en el Azteca. “Hay muchas emociones, historias detrás” del Azteca, dijo el entrenador, titular con la selección mexicana de 1986. En aquel Mundial, ganado por la Argentina de Maradona en tierras mexicanas, el Tri consiguió su mejor resultado histórico: perdió en cuartos de final contra Alemania. “Creo que lo mejor está por venir, creo que mañana va a ser un gran día”, afirmó Aguirre.

El “Vasco” continuó: “Estás enfrentando a Inglaterra, el número 4 del mundo, campeón del mundo, un equipo que tiene una gran liga, que la nutre. Estamos hablando de una selección top”, admitió Aguirre. Y añadió: “Tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlo, intentar jugar aún mejor. Hemos venido creciendo y a ver si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en estos partidos tan igualados”.

Javier Aguirre, entrenador de México, durante la conferencia de prensa previa al partido con Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026 RODRIGO OROPEZA - AFP

Aguirre también elogió a Gilberto Mora, el niño prodigio del fútbol mexicano que, a sus 17 años (nació el 14 de octubre de 2008) es el más joven de todo el Mundial. Dijo que integra el selecto grupo de “jugadores distintos que pueden jugar en cualquier parte del mundo”. Y completó: “Le añadís su corta edad y personalidad y tenemos un jugador mexicano para jugar donde él quiera jugar. Es un muchacho que está para grandes cosas”, lo alabó.

Aguirre también contó que sus futbolistas son conscientes de lo que generan en el hincha mexicano: invictos en la Copa del Mundo, no han recibido hasta aquí ni un solo gol. “El grupo sabe dónde estamos y de las concentraciones masivas después de los partidos. Todos mis jugadores tienen sus teléfonos echando humo”, relató.

Alexis Vega, Santiago Giménez e Israel Reyes, durante la última práctica de la selección mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) RODRIGO OROPEZA - AFP

El entrenador mexicano completó: “Tuvimos una buena preparación, tiempo suficiente para elegir jugadores que no priorizaran su talento individual, que dejaran de lado sus egos, que fueran humildes. En ese sentido, creo que acertamos en el plano humano. Hemos encontrado con todos una gran voluntad de trascender”. Si el jugador número 12 existe en este mundial, México deberá aprovecharlo contra Inglaterra. Será la última vez que podrá jugar de local en el torneo.