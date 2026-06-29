México vs. Ecuador por el Mundial 2026, día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre México y Ecuador, correspondiente al Mundial 2026, se llevará a cabo el próximo martes 30 de junio a las 22.00 h. El partido tendrá como escenario el Mexico City Stadium, ubicado en Mexico City.

El presente de los equipos

México llega a este compromiso con el ánimo en alto tras haber logrado una victoria por 3-0 frente a República Checa en su última presentación. Por su parte, Ecuador también arriba con confianza luego de imponerse ante Alemania por 2-1 en su partido previo.

Estadísticas del duelo

Ambos seleccionados llegan en un momento positivo tras sus recientes triunfos. Mientras que el conjunto local buscará aprovechar el respaldo de su público en el Mexico City Stadium, Ecuador intentará mantener la racha ganadora obtenida ante un rival de jerarquía como el elenco alemán.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos del Mundial 2026. Sumar de a tres es el objetivo principal para consolidar el buen desempeño demostrado en la fecha anterior y asegurar una posición de privilegio en la tabla de cara a las instancias decisivas del certamen.