Mundial de hockey, con las Leonas: cuándo juegan y todo lo que hay que saber

La selección argentina de hockey sobre césped femenino ya piensa en el Mundial 2026, en el que tiene el objetivo ineludible de quedarse el trofeo. El certamen ecuménico se desarrolla entre el 15 y el 30 de agosto en Amstelveen, Países Bajos, y Wavre, Bélgica. Las Leonas integran el Grupo B y jugarán sus encuentros de la etapa inicial en el Belfius Hockey Arena, ubicado en territorio belga. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por TV a través de ESPN 2, como así también por streaming en el plan premium de Disney+.

El debut del seleccionado albiceleste será este sábado 15 de agosto, a las 12.30, frente a Estados Unidos. El calendario continúa el lunes 17 a las 12 con el cruce ante Alemania, seleccionado que cuenta en su plantel con Lucina von der Heyde, exjugadora de las Leonas. El cierre de la etapa de grupos será el miércoles 19, a las 6, ante Escocia. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El equipo de las Leonas para el Mundial 2026, organizado por Países Bajos y Bélgica

Fixture del grupo de las Leonas en el Mundial 2026

Fecha 1

Alemania vs. Escocia - Sábado 15 de agosto a las 6.30 en el Belfius Hockey Arena.

Argentina vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a las 12.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Escocia - Lunes 17 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Alemania vs. Argentina - Lunes 17 de agosto a las 12 Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

El DT Fernando Ferrara convocó a Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

Fernando Ferrara, DT de las Leonas, mantiene viva la ilusión de ganar la Copa del Mundo Rodrigo Néspolo - Canon digital

El formato del torneo presenta cambios significativos respecto de las ediciones previas. En la instancia inicial, los dos mejores equipos de cada zona se clasifican a una etapa conformada por dos grupos de cuatro integrantes cada uno. En esta ronda, en caso de avanzar, la Argentina se cruzará con dos rivales con los que no se haya cruzado en la etapa de grupos. Si pierde, seguirá jugando para quedar entre el quinto y el octavo lugar.

En cambio, si las Leonas terminan como líderes o escoltas en ese segundo paso, obtendrán el boleto directo a las semifinales. Por el contrario, aquellas selecciones que finalicen en el tercer o cuarto lugar de la tabla inicial pasarán a competir por el noveno puesto bajo un sistema similar de grupos. El formato le permite a todos los participantes disputar, al menos cinco partidos.