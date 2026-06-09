Michel Platini vs. Gianni Infantino: el francés acusó al presidente de la FIFA de “tráfico de influencias” antes de las elecciones de 2015

El expresidente de la UEFA Michel Platini denunció civil y penalmente en Francia ‌a la FIFA y a su ‌actual ⁠presidente, Gianni Infantino. Las presentaciones se relacionan con las acusaciones de corrupción de 2015 que pusieron fin a su candidatura para dirigir la organización y que se enmarcaron en el escándalo conocido como FIFAgate.

Una ​denuncia penal ⁠presentada ⁠en París responsabiliza a Infantino, al exdirector jurídico de la FIFA Marco Villiger y ​al expresidente del comité de auditoría Domenico Scala de acusación maliciosa y tráfico ‌de influencias. Platini también presentó una demanda civil ​por separado contra la FIFA, en ​la que reclama una indemnización económica por lo que alega que fueron maniobras internas destinadas a bloquear su elección como presidente de la entidad hace más de una década. El exjugador francés y expresidente de la UEFA entiende que hubo un acuerdo para salpicarlo con el FIFAgate y evitar así que pudiera presentarse como candidato. Platini estaba convencido de que ganaba las elecciones.

Foto del 3 de marzo del 2025, el expresidente de la UEFA Michel Platini sale de la corte especial de apelación en Muttenz, Suiza; la justicia helvética lo absolvió de todos los cargos Urs Flueeler - Keystone

El caso tiene su origen en los acontecimientos de finales de 2015, cuando salieron a la ​luz detalles de un pago de 2 millones de francos suizos (2,51 millones de dólares) realizado a Platini por la ⁠FIFA en concepto de “un acuerdo de caballeros” entre Blatter y el francés. El pago había sido autorizado en 2011 por el propio Blatter.

Una investigación del diario inglés The Guardian demostró que no había ningún contrato escrito entre Blatter y Platini por el que la FIFA debiera pagarle al galo esa cantidad de dinero. El acuerdo entre ambos ejecutivos se labró entre 1998 y 2002, cuando el francés trabajó para la FIFA. Platini incluso recalcó que no había recibido salario durante ese tiempo “debido a la situación económica de la FIFA”.

Sepp Blatter y Michel Platini

La investigación de The Guardian, sin embargo, llegó a la conclusión de que Platiní sí tuvo un contrato de trabajo: el periódico inglés detalló que el excrack de Juventus y la selección francesa ganaba unos 300 mil francos suizos al año: cerca de 1,05 millones de la misma moneda en los tres años que trabajó.

Las posteriores sanciones ‌éticas dejaron fuera de juego al excapitán de Francia y allanaron el camino para que Infantino, entonces secretario general de la UEFA bajo el mandato de Platini, ganara la presidencia de la FIFA a principios de 2016. La historia, alega el francés, hubiera sido distinta en caso de que hubiera podido presentarse a la elección.

La acción legal de Platini en Francia se produce tras su absolución definitiva, junto a la de Blatter, por parte de ‌un tribunal federal suizo de apelación penal el 25 de marzo de 2025. La sentencia ⁠lo exoneró de los cargos de fraude y falsificación, y la absolución ‌pasó a ser firme en septiembre de ese año. Platini, de 70 ⁠años, declaró tras la absolución que creía que el ⁠caso tenía como objetivo impedir que se convirtiera en presidente de la FIFA, y añadió que ya era demasiado mayor para volver al fútbol. En virtud de la denuncia, se ha solicitado a los investigadores franceses que examinen la conducta de los funcionarios ‌de la FIFA y si los ​fiscales suizos coordinaron indebidamente con el organismo durante la investigación penal original. La FIFA, que ha negado anteriormente cualquier irregularidad en su gestión del caso de 2015, no hizo declaraciones al respecto de inmediato.

(Con información de las agencias AP y Reuters).