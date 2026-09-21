Miguel Borja hizo un golazo de chilena y rescató a América en el clásico ante Chivas, el equipo de Gabriel Milito

El ex-River y actual jugador de América de México, Miguel Borja, marcó un golazo de chilena en el empate 2-2 ante Chivas de Guadalajara, este domingo por la Liga MX. La definición del colombiano inició la recuperación de su equipo, que perdía por dos goles en su propia cancha y le permitió evitar la derrota ante su clásico rival.

La jugada comenzó en los pies de Henry Martin. El capitán recibió de espaldas en la puerta del área y descargó hacia atrás, hacia el sector derecho del ataque. Allí estaba Brian Rodríguez que, cerca de la línea lateral y en tres cuartos de cancha, levantó la cabeza y lanzó un centro.

Borja descontó para América con un gol de chilena

Dentro del área, Borja fue a buscar la pelota seguido por un defensor central. El envío le quedó algo pasado respecto de su posición y, para alcanzarlo, recurrió a una chilena. La pirueta sorprendió al arquero de Chivas y se convirtió en el descuento que puso al equipo local nuevamente en partido.

Borja fue responsable de los dos goles que permitieron que América iguale el partido ante Chivas Eduardo Verdugo - AP

Tras el gol, se encendieron los fuegos artificiales ubicados detrás del arco visitante. El “Colibrí”, por su parte, salió corriendo hacia el banco de suplentes de Chivas para celebrar el tanto con el que había reducido la diferencia.

"Con la elegancia única de un Colibrí", escribieron en la cuenta de Club América

Hasta ese momento, el conjunto visitante sostenía la ventaja que había construido en el primer tiempo. Fernando González había abierto el marcador a los 32 minutos y el centrodelantero Ricardo Marín había ampliado la diferencia cuando se jugaban dos minutos de adición. Así, el América se había ido al vestuario con un 2-0 en contra ante su público.

Al minuto 71, Borja descontó de chilena YURI CORTEZ - AFP

El descuento de chilena llegó a los 71 minutos y apenas tres minutos después Borja volvió a convertir. Esta vez, recibió un pase de Henry Martin y marcó el segundo tanto del América. Con esa nueva aparición, completó su doblete y estableció el 2-2 que sería definitivo.

El club mexicano celebró el gol del descuento marcado por el colombiano X Club América

El club también celebró la chilena en su cuenta de X, donde compartió el video de la jugada junto con un mensaje dedicado al delantero. “Con la elegancia única de un Colibrí”, escribió. Y agregó: “El GOLAZO que nos regaló Miguel Borja en #ElClásicoDeMéxico, una locura”.

Otro de los datos de color que dejó el impactante gol del colombiano fue la reacción de Gabriel Milito, el entrenador argentino de Chivas. Un video que comenzó a circular en redes después del partido muestra cómo vivió la jugada desde el banco de suplentes, mientras preparaba cambios y hablaba con sus jugadores.

La reacción de Milito ante el gol de Borja

En las imágenes, el técnico interrumpe el diálogo con uno de los futbolistas que se disponía a ingresar cuando advierte el avance del América. Con un gesto de preocupación, sigue con la mirada el ataque de los locales. Entonces suelta al jugador con el que conversaba y orienta el cuerpo hacia el campo de juego para observar la acción.

En el momento en que se escucha el festejo del gol en el estadio, Milito levanta una mano, en un gesto que podría corresponder a un reclamo por una posible posición adelantada. Sin embargo, enseguida se lleva esa misma mano a la cabeza y permanece con la mirada fija en el lugar de la jugada.