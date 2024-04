Miguel Borja y Maravilla Martínez, los dueños del área en River y Racing: secretos y virtudes al servicio del gol

Escuchar

La Copa de la Liga entra en una etapa decisiva en busca de los playoffs. Más allá de las especulaciones sobre cuáles serán los clasificados, el tema de conversación son dos goleadores que marcan el pulso de la competencia: el colombiano Miguel Borja, de River, con 12 conquistas, y Adrián “Maravilla” Martínez, de Racing, con 11. El promedio de eficacia en las 13 fechas habla por sí solo y tiene un agregado: ninguno de los 23 tantos que ambos reúnen fue de penal.

Borja eligió quedarse en River por más que en algún momento sintió cierta incomodidad, en medio de versiones sobre una relación distante con el entrenador Martín Demichelis. Ya no compite con Lucas Beltrán, actualmente en Fiorentina, de Italia, ni con el venezolano Salomón Rondón, que rescindió con el Millonario y pasó a Pachuca, de México.

Martínez cumple un sueño: jugar en un poderoso a los 31 años. Estuvo a punto de irse a Arabia Saudita. También lo quiso Independiente. Pero eligió la Academia y cada día se lo ve más cómodo en Avellaneda. Con una historia de perseverancia y algunos tiempos oscuros, el delantero se metió en el corazón de los hinchas en muy poco tiempo.

Borja festeja el segundo gol que le hizo a Central para la victoria de River por 2-1, en el Monumental LA NACION/Manuel Cortina

Borja y Martínez encabezan las estadísticas de River y Racing, que intentarán avanzar a la etapa final de la competencia. Lo suyo son los goles. Los hinchas sacan cuentas.

Los pedidos de paciencia para un jugador que se volvió letal frente al arco

Letal. Así definió Martín Demichelis a Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano ha transformado sus festejos en una rutina extraordinaria a lo largo de los primeros meses del 2024: acumula 12 goles en 12 partidos jugados para ser el máximo goleador de la Copa de la Liga Profesional. Pieza insustituible del River actual, sus dos tantos ante Rosario Central le dieron aire al equipo cuando sufría en el Monumental y ponía en serio riesgo su clasificación a los cuartos de final. “Gloria a Dios”, responde el colombiano cada vez que convierte y pasa por los micrófonos de la TV tras anotar. “Gloria a Borja”, responden los hinchas millonarios en la tribuna por los gritos del Colibrí.

Dentro de un renovado mundo del fútbol en el que abundan los datos y las estadísticas, los números del partido de Borja frente a Central no explican su figura rutilante: tocó solo 24 veces la pelota en 90 minutos, acertó seis de nueve intentos de pase, ganó solo dos de nueve duelos aéreos y terrestres, hizo una falta, le sancionaron un offside y perdió ocho veces el balón. Pero, dentro de su hábitat natural llamado área, es implacable: dos tiros al arco, dos goles. Así es el 9.

Efectividad pura para seguir con su racha goleadora, que le permite firmar un tanto cada 74 minutos jugados en la Copa de la Liga y ser el segundo jugador con más tiros al arco (1,5) por juego y el sexto en tiros totales por partido (3,1). A lo largo del año ya fue titular en 14 de los 16 juegos de River entre todas las competencias y pudo dejar atrás un 2023 en el que marcó 13 goles en 40 partidos, pero solo fue titular 18 veces mientras competía por el puesto con Lucas Beltrán y Salomón Rondón.

El abrazo de Borja a Demichelis luego de darle vuelta el partido a Central X

“El entrenador me da confianza y me decía: ‘No vayas a salir del área, quedate, alargalo alargalo, que se van a generar los espacios’, y eso fue lo que traté de hacer. Muchas veces no toco la pelota, me gustaría salir y tocarla, pero son decisiones el entrenador que tengo que respetar. Lo he escuchado y hoy se vio el resultado”, dijo en ESPN el colombiano tras la victoria ante el Canalla.

Luego, en TNT Sports, bancó a Demichelis en medio de los cuestionamientos que recibe: “Le dije que lo iba a abrazar porque tenemos una linda relación, cada día se fortalece más. Quiero aprovechar para decirle a la gente que nos apoye a nosotros, al cuerpo técnico porque los de otros equipos quieren que el plantel esté roto y no podemos darles ese gusto. Tenemos que estar juntos, apoyar al entrenador, acompañar como vienen haciendo y no darles de comer a ellos”.

Por su parte, Demichelis explicó: “A Miguel le insistí porque no le llegaba la pelota o no tenía muchas chances, ante un equipo muy replegado, le pedí que tenga paciencia, que íbamos a llevarle pelotas a él y que no se moviera del área. Miguel en el área es letal. Me alegro que haya vuelto al gol”.

Mientras todavía busca un equipo titular, al punto tal que no repitió una formación en todo el año y ha hecho al menos tres cambios en los últimos diez partidos, el entrenador de River tiene una garantía inexpugnable: los goles de Borja. El goleador colombiano que siempre está.

Juanfer Quintero y Almendra levantan a Maravilla Martínez, autor del primer gol de Racing vs. Lanús Fotobaires

Una historia de puntos y festejos que empezó en diciembre de 2019

Para explicar el gran momento que atraviesa Adrián Martínez con la camiseta de Racing hay que viajar hacia atrás en el tiempo. 4 de diciembre de 2019. Estadio Defensores del Chaco. Asunción. Final de la Copa Paraguay. Primer partido en la historia del fútbol paraguayo con VAR. Libertad 3 - Guaraní 0. Al equipo derrotado lo dirige Gustavo Costas. El goleador del campeón es Martínez, que marca los dos primeros tantos del partido. Ahí se empezó a construir esta historia que le da puntos y goles a la Academia en este 2024.

Apenas volvió a Avellaneda, Costas leyó que se debía reforzar en ataque para generarle competencia a los colombianos Roger Martínez y Johan Carbonero. Los dos primeros refuerzos de los doce que llegaron son viejos conocidos del DT por su largo recorrido en el fútbol sudamericano: Maximiliano Salas, que arribó de Palestino de Chile, y “Maravilla” Martínez, que venía de hacer una gran temporada con Instituto y además llegaba con el antecedente de aquella final en la que fue verdugo de su actual entrenador. Se ganaron el puesto y son la dupla de ataque.

Adrian Martinez también viene de marcarle goles a Sportivo Luqueño, por la Copa Sudamericana NORBERTO DUARTE - AFP

“Racing puede traer al 9 que quiera, porque tiene el dinero, puede elegir y me buscó a mí. A veces es Dios el que va abriendo puertas. Pero después todo pasa por los goles. Si la emboco va a estar todo bien, si pega en el palo y se va afuera no va a pasar nada conmigo, voy a durar poco”, decía el delantero de 31 años en su presentación. En apenas 15 partidos con la camiseta académica ya se ganó una ovación. “Maraviiií, Maraviiií”, corearon los hinchas el último domingo en el Cilindro. Es el premio por sus increíbles números de cara al arco. Racing tiene 25 goles a favor en el año. Trece son de Maravilla. Más de la mitad de los goles del equipo, con el agregado de que siete de esos 13 fueron para poner al equipo por delante en el marcador.

Para Martínez, un auténtico trabajador de la pelota, esta se trata de su primera oportunidad en un equipo grande. Sin embargo, siente en el club un ambiente familiar. Para este goleador que no hizo inferiores y que pasó siete meses preso por error en la Unidad 21 de Campana es la oportunidad de estar cerca de su gente luego de seis años de llevar su fútbol a Paraguay, Curitiba (Brasil) y Córdoba.

“Cada parte que voy conociendo del club es linda. Cuando practicamos en el Predio Tita me crucé con Marcelo Stones (amigo del DT, uno de los hinchas que fundaron el predio) y me contó toda la historia de cómo consiguieron los terrenos, cómo construyeron el Tita. Fue muy lindo conocer el esfuerzo que hizo el hincha. Es algo que me llegó mucho, que hace que uno trate de esforzarse para dar lo mejor. A mi me tocó que mi vieja sea la presidente del club del barrio y también vendíamos choripanes para sostener todo. Que te cuenten que acá en Racing se hizo de la misma manera me pareció emocionante”, dijo el zurdo, que la semana pasada inauguró un complejo de canchas de fútbol en Campana, sobre la ruta 6. El romperredes antes trabajó como recolector de basura, albañil, empleado en una fábrica de cervezas. Ahora vive del gol.