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Los videos de los festejos de miles de hinchas en el Obelisco y en distintos puntos del país

Una multitud se concentró en el monumento porteño y las principales plazas del interior replicaron los festejos en una jornada histórica

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Hinchas se congregaron en el Obelisco
Hinchas se congregaron en el ObeliscoNatacha Pisarenko - AP

Una multitud apasionada desató la fiesta en el Obelisco para celebrar el heroico pase a la final de la Copa del Mundo 2026. La Selección Argentina venció 2-1 a Inglaterra en un partido memorable que ya quedó en la historia grande del fútbol.

Festejos en el Obelisco
Festejos en el Obelisco

Minutos después el partido, grupos de hinchas coparon los alrededores del monumento porteño con banderas, vuvuzelas y cánticos eufóricos.

Hinchas festejan en el Obelisco
Hinchas festejan en el ObeliscoNatacha Pisarenko - AP
Aficionados se concentraron en el Obelisco
Aficionados se concentraron en el ObeliscoNatacha Pisarenko - AP

En Córdoba, otra vez, miles de personas se congregaron a festejar en la zona del Patio Olmos, en pleno centro de la ciudad. Por las avenidas que convergen a ese punto hay “ríos” de gente caminando con banderas, camisetas y todo tipo de símbolos argentinos. En los barrios más alejados, también se registraron festejos e incluso en algunos, fuegos artificiales. Desde el empate de la Argentina, no dejaron de sonar las bocinas.

Las autoridades municipales dispusieron restricciones para la venta de alcohol en los kioscos y almacenes y el ingreso de bebidas alcohólicas a ese perímetro. Aun así, durante el partido hubo algunos detenidos por provocar desórdenes y corridas.

En Mar del Plata hinchas se juntaron en la Avenida Pedro Luro para celebrar el triunfo histórico de la Scaloneta.

Festejos en Mar del Plata
Festejos en Mar del Plata

Banderas, camisetas y humo celeste y blanco tiñeron también el centro rosarino, que se prepara para otra noche de fiesta tras la victoria argentina. En las imágenes difundidas en X se observan a los hinchas en las inmediaciones del monumento a la Bandera.

Festejos en Rosario
Festejos en Rosario

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