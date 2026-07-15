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Los videos de los festejos de miles de hinchas en el Obelisco y en distintos puntos del país
Una multitud se concentró en el monumento porteño y las principales plazas del interior replicaron los festejos en una jornada histórica
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Una multitud apasionada desató la fiesta en el Obelisco para celebrar el heroico pase a la final de la Copa del Mundo 2026. La Selección Argentina venció 2-1 a Inglaterra en un partido memorable que ya quedó en la historia grande del fútbol.
Minutos después el partido, grupos de hinchas coparon los alrededores del monumento porteño con banderas, vuvuzelas y cánticos eufóricos.
En Córdoba, otra vez, miles de personas se congregaron a festejar en la zona del Patio Olmos, en pleno centro de la ciudad. Por las avenidas que convergen a ese punto hay “ríos” de gente caminando con banderas, camisetas y todo tipo de símbolos argentinos. En los barrios más alejados, también se registraron festejos e incluso en algunos, fuegos artificiales. Desde el empate de la Argentina, no dejaron de sonar las bocinas.
Las autoridades municipales dispusieron restricciones para la venta de alcohol en los kioscos y almacenes y el ingreso de bebidas alcohólicas a ese perímetro. Aun así, durante el partido hubo algunos detenidos por provocar desórdenes y corridas.
En Mar del Plata hinchas se juntaron en la Avenida Pedro Luro para celebrar el triunfo histórico de la Scaloneta.
Banderas, camisetas y humo celeste y blanco tiñeron también el centro rosarino, que se prepara para otra noche de fiesta tras la victoria argentina. En las imágenes difundidas en X se observan a los hinchas en las inmediaciones del monumento a la Bandera.
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