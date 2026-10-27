Minnesota United FC vs. Sporting Kansas City por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Minnesota United FC recibe a Sporting Kansas City en la jornada 33 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Minnesota United FC y Sporting Kansas City correspondiente a la jornada 33 de la MLS se disputará este miércoles 28 de octubre a las 21.30 h en el Allianz Field, ubicado en Saint Paul, Minnesota.
El presente de los equipos
El conjunto local, Minnesota United FC, llega al duelo tras igualar 0-0 frente a Houston Dynamo FC en su última presentación. Por su parte, Sporting Kansas City arriba a este compromiso luego de sufrir una derrota por 2-1 ante Austin FC en la fecha anterior.
Estadísticas relevantes
El análisis previo refleja la necesidad de ambos conjuntos por mejorar su rendimiento en esta instancia del torneo. Mientras que Minnesota United FC busca recuperar la efectividad goleadora tras el empate sin tantos, Sporting Kansas City intenta revertir la dinámica negativa tras el resultado adverso obtenido como visitante en su último encuentro.
Lo que está en juego
Este cruce resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la temporada 2026 de la MLS. Los puntos en disputa son vitales para mejorar la posición en la tabla de posiciones y cerrar la etapa regular con mejores sensaciones competitivas.
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