Mirassol - LDU Quito: horario, TV y formaciones del partido de ida los octavos de final de la Copa Libertadores

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Mirassol y LDU Quito se enfrentan este jueves desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio José Maria de Campos Maia, en uno de los partidos del grupo G de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Mirassol viene de perder ante Lanús por 1-0 mientras que LDU Quito llega de ganar ante Always Ready por 3-2.
El grupo G de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .
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