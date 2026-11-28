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Mirassol recibe a Athletico Paranaense en la jornada 37 de una definición intensa del torneo; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Mirassol y Athletico Paranaense, correspondiente a la jornada 37 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 29 de noviembre a las 18.30 h en el Estadio José Maria de Campos Maia, ubicado en la ciudad de Mirassol.
El presente de los equipos
El conjunto local, Mirassol, arriba al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 1-0 ante Fluminense en su última presentación. Por el lado de la visita, Athletico Paranaense llega con el ánimo en alza luego de obtener una victoria contundente por 4-2 frente a Remo en su reciente jornada.
Estadísticas del cruce
Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades dispares en cuanto a su envión anímico. Mientras que el local buscará hacerse fuerte en el Estadio José Maria de Campos Maia para cortar su racha negativa, la visita intentará prolongar su buen momento goleador tras los cuatro tantos convertidos en su último partido.
Lo que está en juego
Con apenas dos jornadas por disputar en el calendario, cada punto es decisivo para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones. Mirassol buscará cerrar la temporada ante su público con una victoria, mientras que el Paranaense intentará sumar fuera de casa para escalar posiciones en el tramo final del Brasileirao.
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