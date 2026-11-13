Mirassol vs. Atlético Mineiro por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Mirassol y Atlético Mineiro correspondiente a la jornada 35 del Brasileirao Serie A se disputará este sábado 14 de noviembre a las 18.30 h en el Estadio José Maria de Campos Maia, ubicado en la ciudad de Mirassol.

El momento de los equipos

Mirassol llega con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-1 frente a Chapecoense. Por su parte, Atlético Mineiro buscará reponerse en esta visita, luego de caer por 1-0 en su último compromiso ante Botafogo.

Números que anticipan el duelo

El conjunto local intentará hacer valer la localía en el Estadio José Maria de Campos Maia para consolidar su buen presente, mientras que el equipo visitante deberá ajustar detalles defensivos y ofensivos tras la derrota sufrida en la fecha anterior para intentar sumar puntos fuera de casa.

Lo que está en juego

Ambos equipos se encuentran en una instancia decisiva del certamen. Para Mirassol, el objetivo es mantener la inercia positiva tras el último triunfo, mientras que para Atlético Mineiro, el resultado es fundamental para dejar atrás la caída ante Botafogo y recuperar terreno en la tabla de posiciones de cara al cierre de la temporada.