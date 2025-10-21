Mjällby se consagró campeón por primera vez de la liga de Suecia: el pueblo tiene 1500 habitantes y nadie lo puede creer

Un pueblo agrícola, cuna de pescadores, tiene 1485 habitantes, bien al sur de uno de los países con mejor calidad de vida del mundo. Y el club que es orgullo barrial cuenta con un estadio, el Strandvallen, para 7500 espectadores, a orillas del Mar Báltico. Toda una curiosidad demográfica.

De pronto, nadie lo puede creer: sale campeón por primera vez en la historia de la liga de Suecia, la Allsvenskan, compuesta por 16 equipos. El imposible se llama Mjällby: el campeón con menos hinchas de Europa.

El festejo de Jesper Gustavsson, el capitán; los soldados, del otro lado BJORN LARSSON ROSVALL - TT NEWS AGENCY

La humilde y noble entidad, fundada en 1939, festeja con cervezas, inunda las calles: están todos los vecinos, dando vueltas manzanas, desde ahora llamadas (vueltas) olímpicas. Lo que nunca.

El modesto Mjällby, maquillado de amarillo con huellas negras, se proclamó este lunes campeón del fútbol del país escandinavo, un título inédito a tres fechas del final del campeonato. “Es realmente liberador poder vivir esto, mucho antes incluso del final del campeonato”, exclama el entrenador, Anders Torstensson, de 59 años, con el libreto del fútbol audaz bajo su sangre.

“Hacer posible lo imposible”, es el slogan de la institución de 86 años, que se impuso este lunes por 2 a 0 sobre Göteborg y fuera de casa. Jacob Bergstrom (con una suerte de chilena dentro del área) y Tom Petterson marcaron los goles de las 20ª victorias en 27 partidos y que ahora disputará las etapas previas rumbo a la próxima Champions League.

En las nubes: 20 triunfos, seis empates y una derrota, con 49 goles a favor y 17 en contra. En 2026, por qué no, va a citarse con Real Madrid, el rey de Europa, como le ocurrió recientemente con Kairat Almaty, de la Liga Premier de Kazajistán.

Elliot Stroud, un “interior” izquierdo, es el jugador de más valor, con 2.500.000 euros. Sin embargo, el mejor es un zaguero recio, Axel Norén, de 1,84m y que además suele ser citado a la selección.

Joven integrante del ejército y antiguo director de un instituto educativo, Torstensson jugó de niño en las categorías inferiores del flamante campeón, y después algunos pocos partidos en el estadio de Strandvallen.

Antes incluso del final del partido en Gotemburgo, club que conquistó en dos ocasiones la Copa UEFA (en 1982 y 1987), un grupo de 1000 simpatizantes -ocuparon la segunda bandeja de la tribuna visitante- trataron de invadir el terreno de juego, lo que provocó la interrupción temporal del partido.

Con tres fechas del campeonato por disputarse, el campeón cuenta con 66 puntos, 11 más que Hammarby, el perseguidor.

Procedente de la pequeña península de Listerlandet, la locura que vive Mjällby se debe a una extraordinaria labor de los ojeadores y a una filosofía basada en los datos, con el presupuesto más austero del país escandinavo y un plantel de casi 17 millones de euros.

Lejos de los gigantes, como el Malmö (lo duplica) y el Hammarby, los hinchas-vecinos, al final invadieron por un rato el Gamla Ullevi (20.000 espectadores), para sentir que son parte de la historia.

“Es algo que nunca pensé que sucedería en mi vida”, dijo Jacob Bergström con una sonrisa radiante, luego de disfrutar un momento mágico entre gorros dorados y cánticos en su tercera etapa en el club.

“Estoy increíblemente agradecido a este grupo: hemos demostrado que un colectivo puede llevarte muy lejos”, fue su ocurrente frase. El jugador de 30 años, bromeando con que “no fue una media chilena... más bien un remate con el arco vacío”, disfruta de ocho años de lealtad con amigos de toda la vida.

Apenas una década atrás, Mjällby estuvo a punto de descender a la cuarta división y también de ser declarado en bancarrota. Pero salió adelante, con el apoyo de la (poca) gente que lo sigue y lo protege. Hasta venta de rifas: todo lo que había que hacer, se hizo por el club del pueblo. El campeón nacional.

Durante la campaña, el asombroso equipo está a punto de igualar la cantidad de puntos récord que estableció Malmö (67), cuando conquistó el torneo en 2010.

Una simpática celebración en el centro del pueblo JOHAN NILSSON - TT NEWS AGENCY

“Con nuestras modestas instalaciones, un pequeño presupuesto, Mjällby es el ‘outsider’ del fútbol sueco desde hace muchos años”, explica el entrenador, que cada mañana reúne al equipo, cuya media de edad es de 24 años, alrededor de un abundante desayuno, durante el cual detalla el programa del entrenamiento que se celebra en un terreno con vista al mar y al camping municipal.

La mayoría de los jugadores vive en Sölvesborg, la ciudad más cercana de Hällevik. El plantel suele encontrarse de a dos, de a tres y se traslada en vehículos modestos, para recorrer los 14 kilómetros que separan sus residencias del campo de entrenamiento.

“Club asociativo” (una entidad privada sin fines de lucro), como todos los clubes profesionales en Suecia, Mjällby es presidido desde hace diez años por el empresario Magnus Emeus, que saneó las finanzas, según un reporte de la agencia AFP.

Todos juntos, la celebración del final JOHAN NILSSON - TT NEWS AGENCY

“Tenía una estrategia bastante clara desde el principio: nunca se puede tener éxito en el campo mientras haya desorden fuera, y lo primero que hay que hacer es asegurarse de que las finanzas estén equilibradas”, explica.

Emeus asegura no tiene sueños de grandeza. “Lo importante es no perder la cabeza y querer convertirnos en otra cosa: Mjällby es Mjällby, no es ni Malmö ni el Real Madrid”, suscribe. Es algo así como el Deportivo Riestra de Suecia (con 27, nadie tiene más puntos con el fútbol argentino), aunque sin la palmada protectora del poder.