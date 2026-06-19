Mohamed Ouhabi, “el Profesor” de Marruecos: un entrenador paciente que no cree en las posiciones fijas

Mohamed Ouhabi sonríe. Levanta su pulgar derecho y saluda a un periodista en la sala de prensa del estadio de Boston. A sus 49 años, el entrenador belga de Marruecos es conocido como “El Profesor”. Pedagogo y profesor de educación física, los argentinos lo recuerdan muy bien: fue el verdugo de la selección Sub 20 albiceleste en el último Mundial de la categoría, disputado el año pasado en Chile. El triunfo en aquella final le valió ser elegido por la Federación de Fútbol Marroquí luego de la salida del histórico Walid Regragui en marzo. Lleva apenas tres meses en el cargo.

“El Profesor” es un entrenador paciente, apasionado por la táctica, y que se enamoró del fútbol durante el Mundial de México, en 1986. Nacido en Bélgica, comenzó a entrenar juveniles en el Maccabi de Bruselas y de allí saltó a Anderlecht, uno de los equipos más importantes del país. Es el responsable de moldear talentos como Romelu Lukaku, Youri Tielemans o Jérémy Doku.

Mohamed Ouahbi gesticula durante el partido entre Marruecos y Brasil JEWEL SAMAD - AFP

Ouahbi representa también un cambio de estilo. La Federación entendía que el inmenso talento disponible para su selección lo obligaba a jugar a otra cosa: el anterior DT pregonaba un fútbol directo, casi de pelotazo para saltear las líneas del rival. Todos los futbolistas estaban obligados a alimentar al 9, Youssef En-Nesyri. El desastre de la final de la final de la Copa África contra Senegal fue la excusa perfecta para cambiar. De entrenador y de forma de jugar.

En el debut contra Brasil, Marruecos alineó por primera vez a once futbolistas nacidos fuera de su territorio. Todos de buena técnica, capaces de encontrar el mejor pase en cualquier zona del campo. Y con Achraf Hakimi, del PSG, como figura excluyente y capitán. El empate contra los brasileños, uno de los candidatos a quedarse con la Copa del Mundo, sumado a las buenas actuaciones a nivel internacional de los últimos años, catapultaron al equipo marroquí al sexto puesto en el ranking en vivo de la FIFA, su mejor ubicación histórica.

Achraf Hakimi patea ante la marca de Vinicius Jr durante el partido entre Marruecos y Brasil DARRIAN TRAYNOR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El lugar en el escalafón, el momento futbolístico de su jugadores, las ligas en las que juegan y la montaña de dinero que mueven -el extremo Ismael Saibari acaba de ser vendido por PSV Eindhoven a Bayern Munich en 55 millones de euros- convierten a Marruecos en favorito para vencer a Escocia este viernes en Boston. Los africanos no tienen margen de error: una derrota complicaría su clasificación a los dieciseisavos de final.

“Podemos hacerlo mejor. Trabajamos en la eficiencia. Nuestros principios son claros. Necesitamos tiempo para hacer lo que se requiere, en el momento correcto. En esta semana hicimos un montón de progresos”, dice Ouahbi en la conferencia de prensa previa al partido.

Ismael Saibari festeja su gol para Marruecos; detrás, lo sufre Alisson, arquero de Brasil TIMOTHY A. CLARY - AFP

“El Profesor” aclara en relación al encuentro con Brasil: “Escocia es completamente distinto. Van a ser rápidos. Lo analizamos y tenemos un plan. Va a ser un partido completamente distinto, los problemas van a ser diferentes. Vamos a ser nosotros mismos. A mostrar nuestra esencia. A ser intensos”. Ouahbi quiere maximizar el talento disponible y que su equipo brille. No le basta con ganar.

El portal deportivo Le360 compara a Ouahbi con el personaje del actor español Álvaro Morte en la serle “La Casa de Papel”. Parecido físicamente al intérprete, el entrenador hace un culto de la razón. Nunca se enoja ni pierde los estribos. “Desde su nombramiento como entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi ha ido a contracorriente de su época. En un momento en que los entrenadores se están convirtiendo en figuras mediáticas por derecho propio, y en que las ruedas de prensa a veces adquieren más importancia que los entrenamientos, él ha elegido otro camino: el del trabajo duro”, se lee en el portal marroquí.

Ouahbi entiende el juego como Pep Guardiola o Luis Enrique: quiere jugadores sin posiciones fijas, que roten permanentemente y generen espacios. Así llegó el gol a Brasil, con Brahim Díaz de falso 9 y un pase exquisito para la definición de Saibari. El fútbol de “El Profesor” es dinámico y sin ataduras. Tal vez por eso los periodistas le preguntan por la defensa, que contra los brasileños dejó libre a Vinícius y el crack del Real Madrid facturó. “La defensa está muy bien”, aclara el DT. Sabe que Escocia atacará con la velocidad de los extremos, y sin tanta elaboración.

Ouahbi también persuade a los suyos. Los convence con acciones concretas, como cambiarlos durante el partido cuando la carrocería no da para más. Los quiere a todos al 100 por ciento. Metódico y detallista, quienes lo conocen saben que llegaría tan lejos como se lo propusiera. “La fortaleza de Mo [tal su sobrenombre] reside en su constante autocrítica”, dice Sébastien Stassin, ex ayudante de Ouahbi en el Sub 19 y el Sub 21 de Anderlecht.

Los marroquíes Chadi Riad y Bono hablan durante el partido ante Brasil KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Tiene una sed insaciable de conocimiento y, por lo tanto, nunca deja de mejorar. Observa sus propios aciertos y errores para sacar conclusiones y convertirse en un mejor entrenador. Es una persona cercana a los jugadores, que los entiende”, agrega Stassin en una entrevista con Le Courrier de L’Atlas.

Así, el límite para este equipo marroquí parece ser el cielo. Tienen la meta de mejorar el cuarto puesto de Qatar 2022, lo que equivaldría a quedar terceros o... ganarse un lugar en la final. ¿Imposible? ¡Para nada! “Marruecos viene haciendo las cosas muy bien durante estos años. Estamos dando la talla, jugando con juveniles de mucha calidad y la verdad es que el objetivo es ganar el Mundial. Si no lo pensamos nosotros, nadie lo va a hacer”, dijo el defensor Chadi Riad (nacido en Mallorca, España) en una nota reciente con el diario As.

صور وصول منتخبنا الوطني إلى بوسطن 🇺🇸



📸 Photos from our National Team’s arrival in Boston #DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FFTxF3YuVD — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 17, 2026

Así, con “El Profesor” en el banco de suplentes, y un talento individual impensado hasta hace un par de décadas, Marruecos sueña a lo grande. El próximo objetivo es Escocia. Y los leones del Atlas tienen una única obsesión: ganar.