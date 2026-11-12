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Moldavia vs. Kazajistán por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Moldavia y Kazajistán por la jornada 5 del grupo C3 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido

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Moldavia vs. Kazajistán por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Moldavia vs. Kazajistán por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Moldavia y Kazajistán correspondiente al grupo C3 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este viernes 13 de noviembre a las 14.00 h en el Stadionul Zimbru, ubicado en la ciudad de Chisinau.

El momento de los equipos

Moldavia llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras sufrir una dura derrota ante Eslovaquia por 4-0 en su presentación anterior. Por su parte, Kazajistán buscará mejorar su desempeño luego de haber igualado 2-2 en su último encuentro frente a Islas Feroe.

Números que anticipan el duelo

El equipo local intentará aprovechar su condición de dueño de casa para revertir la imagen dejada en la fecha pasada, mientras que el conjunto visitante buscará capitalizar las dudas defensivas del rival tras el reciente empate obtenido en su último partido disputado por el certamen.

Lo que está en juego

Ambas selecciones afrontan este partido como una oportunidad clave para escalar posiciones en el grupo C3 de la Liga de Naciones. Sumar de a tres es fundamental para sus aspiraciones en la competencia antes del cierre de esta fase de grupos.

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