Monagas - Boca, en vivo: horario, TV y formaciones del partido por la Copa Libertadores

20.45. Benedetto valoró el cambio positivo de Herrón

El delantero Xeneize destacó el trabajo del DT interino en relación a la sequía goleadora que venía sufriendo el equipo: “Desde que está Mariano cambió. Sin ir más lejos en el partido contra Barracas ganamos 3-0, las situaciones están. Tratamos de mejorar día a día, y ojalá que hoy podamos seguir demostrando lo bien que nos entrenamos durante la semana”, aseguró.

20.30. Calentamiento en marcha

Los planteles de Boca y Monagas ya se encuentran sobre el campo de juego del Monumental de Maturín mientras realizan la entrada en calor previa al partido.

20.15. Herrón mantuvo el mensaje

En la previa del encuentro, el entrenador interino mantuvo que no aspira a convertirse en el técnico permanente de Boca: “Estoy para ayudar. Hoy me toca asumir este compromiso y ojalá salga de la mejor manera”, aseguró el ex asistente de Russo, Battaglia e Ibarra, que también desestimó el impacto de la temperatura en Venezuela: “Con el clima no tenemos ningún problema, en la Argentina hace bastante calor también”.

20.00. Equipos confirmados

Herrón seguirá el mantra de que “equipo que gana no se toca” y repetirá los once jugadores que vencieron a Barracas Central el fin de semana pasado: Sergio Romero; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez y Frank Fabra; Guillermo “Pol” Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Por su parte, el equipo local formará con Orlando Mosquera; Christopher Rodríguez, Harold Cummings y Rubén Ramírez; Iván Anderson, Edanyilber Navas, Aldo Quiñónez y Santiago Herrera; Andrés Romero, Abdiel Arroyo y Fernando Basante.

19.45. Por un triunfo que calme el ruido

Bienvenidos al Liveblog de Monagas-Boca, en el debut del Xeneize en la Copa Libertadores 2023. El club de la Ribera viene teniendo semanas de mucho movimiento, dado que sigue buscando al sucesor de Hugo Ibarra en la dirección técnica luego de que Gerardo Martino rechazara la propuesta del Consejo del Fútbol. Por el momento, Mariano Herrón sigue como interino, y después del cómodo triunfo ante Barracas Central quiere mantener la calma con una presentación positiva en Venezuela. El partido se jugará a partir de las 21 y será transmitido por Fox Sports, Telefé y Star+.