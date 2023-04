Lionel Messi sufrió un intento de robo en su casa en Barcelona, mientras en el club piden por su regreso

escuchar

Lionel Messi parece cada vez más alejado de PSG, a medida que las conversaciones en torno a su renovación, para la cual tiene una opción por un año bajo las mismas condiciones que tiene hoy, están frenadas. Esto ha sido aprovechado de gran manera por Barcelona, club en el que permaneció durante sus primeros 20 años de carrera en el fútbol y en donde disfrutó de su mayor éxito a nivel clubes, con un clamor popular de dirigentes, entrenadores e hinchas por su regreso, plasmado en un Camp Nou repleto coreando su nombre durante un Clásico por la Copa del Rey.

No obstante, actualmente las prioridades de la Pulga en la ciudad catalana son otras, debido a la noticia de que, por la madrugada del jueves, algunas horas después de la dura caída del conjunto culé ante Real Madrid, dos personas encapuchadas intentaron ingresar a su casa en el municipio de Castelldefels, en las afueras de la ciudad. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda mostraron cómo se metieron en el jardín, saltando por encima de una de las paredes, pero luego no tuvieron éxito forcejeando las ventanas y las puertas exteriores, y se escaparon antes de que llegara la policía al lugar.

Según informó el periodista Carlos Quílez en el canal español Antena 3, el intento de robo se habría llevado a cabo a las 2:23 de la madrugada hora local, a partir de lo cual los encapuchados estuvieron “merodeando” por el jardín de la casa, e intentaron forzar las puertas, las ventanas, el balcón y también el portón del garage del capitán argentino, pero no consiguieron vulnerarlas debido a las “extraordinarias” medidas de seguridad puestas en marcha para este tipo de escenarios. Al cabo de dos o tres minutos los asaltantes se escaparon por el mismo lugar por donde entraron, y poco después llegó la policía.

Messi adquirió esta vivienda de 10 mil metros cuadrados en 2010 junto a su mujer Antonela Roccuzzo, invirtiendo un monto de seis millones de euros en su compra y en numerosas renovaciones, y vivieron allí hasta la tumultuosa salida de la Pulga a PSG en 2021. Se trata de una casa de tres pisos, equipada con una terraza, una pileta, una cancha de fútbol y otra de pádel, con decoración esencial y vistas a las montañas de Garraf y al mar Mediterráneo. A raíz de algunos inconvenientes en el pasado, la construcción se encuentra alejada de otras viviendas, y tampoco está permitido sobrevolarla dado que está rodeada por el Parque Natural Garraf, un área protegida por una ley de medio ambiente, según reveló Javier Sánchez-Prieto, presidente de la aerolínea española Vueling.

¿Es posible su regreso a Barcelona?

Barcelona todavía no comenzó gestiones oficiales por Messi. Solo envía señales seductoras. Unas horas antes del encuentro, Alemany no quiso crear falsas expectativas: “Messi es historia viva del Barcelona, es el mejor de la historia del fútbol. De este tema (su posible regreso), no tengo nada que decir. La estima que se le tiene en esta casa es incuestionable. Ahora está en el PSG luchando por títulos y nosotros luchamos por los nuestros. En el futuro ya se verá lo que sucede”.

La eventual vuelta de Messi, en el caso de que no haya acuerdo con PSG, tiene un par de frentes por resolver. El presidente Joan Laporta se debe una charla de reconciliación con Leo, que quedó muy defraudado con el dirigente cuando a mediados de 2021 pasó de “la renovación del contrato en un asado” a decirle que no había dinero. Desde entonces, no volvieron a hablarse, solo hubo un encuentro entre Laporta y Jorge, el padre de Messi.

El otro aspecto es la ingeniería económica que debería armar Barcelona para hacerle una propuesta al rosarino. Alemany descartó que estuvieran “buscando patrocinios” para financiar el regreso. El salario de Messi en PSG es de 40 millones de euros brutos por año, pero el diario L’Equipe informó que el club le hizo una oferta de renovación con el recorte de una cuarta parte. Del lado de Messi recibieron la novedad con insatisfacción, aunque tanto o más que el dinero les interesa saber el proyecto futbolístico para la próxima temporada: ¿seguirá el entrenador Christophe Galtier? ¿Cómo se conformará un plantel que esta temporada quedó demostrado que fue insuficiente para atacar el objetivo máximo de la Champions League?

El director deportivo Jordi Cruyff también tuvo que responder a la viabilidad del retorno de Messi: “Leo es una leyenda a los ojos de todo el barcelonismo. Nosotros nos tenemos que centrar en nuestros partidos. Messi tiene contrato con otro club y sería una falta de respeto hablar de él. Como sucedería si otro club hablara con un futbolista especial nuestro que estuviera en final de contrato”.

