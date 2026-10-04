Montenegro vs. Armenia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Montenegro y Armenia correspondiente al grupo C2 de la Liga de Naciones se disputará este lunes 5 de octubre a las 15.45 h en el Podgorica City Stadium, ubicado en la ciudad de Podgorica.

El momento de los equipos

Montenegro llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria en su última presentación frente a Latvia por 2-1. Por el contrario, Armenia atraviesa un presente complejo luego de su reciente derrota ante Chipre por 2-0, resultado que buscará revertir en su visita a Podgorica.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente de ambos seleccionados marca una diferencia en la confianza de los planteles. Mientras que los locales lograron imponerse en su último cruce, el conjunto visitante llega con la urgencia de sumar puntos tras su última caída, donde no logró convertir goles.

Lo que está en juego

Para Montenegro, sumar tres puntos en casa es fundamental para consolidar su posición en el grupo C2. Armenia, por su parte, necesita una victoria para escalar posiciones y recuperarse rápidamente del traspié sufrido ante Chipre, manteniendo así sus expectativas intactas en el certamen.