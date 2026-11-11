Montenegro vs. Latvia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Montenegro y Latvia, correspondiente al grupo C2, se disputará este jueves 12 de noviembre a las 16.45 h en el Podgorica City Stadium, ubicado en la ciudad de Podgorica.

El momento de los equipos

Montenegro arriba a este compromiso tras haber igualado sin goles frente a Armenia en su última presentación. Por su parte, Latvia llega con la necesidad de revertir su imagen tras la derrota sufrida por 2-1 ante Chipre en su último encuentro.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados buscarán ajustar piezas en este tramo de la competición. Mientras que los locales intentarán aprovechar su condición de anfitriones en el Podgorica City Stadium para sumar de a tres, la visita intentará cortar su racha negativa y encontrar solidez defensiva tras los dos tantos recibidos en la jornada anterior.

Lo que está en juego

Este cruce de la quinta fecha es fundamental para las aspiraciones de ambos en el grupo C2. Sumar en esta etapa del torneo resulta vital para que tanto Montenegro como Latvia puedan mejorar su posicionamiento en la tabla y mantenerse competitivos de cara al cierre de esta fase de la Liga de Naciones.