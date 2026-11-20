BARRANQUILLA, Colombia (Enviado especial).- Cuando bajan del micro, caminan por el hotel o salen a entrenarse, es imposible no reparar en ellos. Álvaro Montero y Éverson sobresalen entre sus compañeros. Y no solamente porque son los arqueros de Boca y Atlético Mineiro: el colombiano mide 2,01 metros y el brasileño, 1,92. Dos gigantes que llegaron a Barranquilla para disputar la final de la Copa Sudamericana y que pueden tener un papel decisivo durante los 90 minutos, en un eventual alargue o si el partido del sábado se define desde los 12 pasos. Los dos tienen buenos antecedentes en los penales, pero uno de ellos ya sabe lo que es amargar a Boca: lo eliminó de una Libertadores, le atajó dos penales y hasta convirtió el tiro que definió la serie.

Éverson tiene 36 años, es el capitán de Mineiro y guarda un recuerdo especial de su último cruce con Boca. En 2021 fue el arquero del equipo que superó al conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo en los octavos de final de la Copa Libertadores, la primera de Boca con Juan Román Riquelme como dirigente. Fueron dos empates 0-0, uno en la Bombonera y otro en Belo Horizonte, con polémicas arbitrales en ambos partidos por goles anulados a Boca.

Éverson atajó dos penales ante Boca en la Libertadores 2021 y convirtió el remate decisivo para sellar la clasificación de Mineiro a los cuartos de final Pool - Getty Images South America

La serie se resolvió por penales y Éverson fue la gran figura en un Mineirao vacío, todavía sin público por la pandemia: les atajó los remates a Sebastián Villa y Esteban Rolón, y después marcó el 3-1 para asegurar el pase de Mineiro a los cuartos de final. Villa, que se fue de Boca en 2023 y regresó este año, es el único integrante del actual plantel que estuvo en aquella eliminación. Cinco años después, volverá a cruzarse con el arquero, ahora con un título en juego.

Montero, en cambio, está viviendo sus primeros cuatro meses en Boca, pero ya tuvo que responder en momentos importantes. El colombiano, de 31 años, es el futbolista más alto que vistió la camiseta azul y oro. Llegó desde Vélez en julio y tuvo un comienzo con algunas dudas, aunque de a poco fue ganándose la confianza de Rodolfo Arruabarrena y de los hinchas.

Álvaro Montero ya fue clave en varias definiciones por penales con Boca, como ante Vélez, su exequipo, por la Copa Argentina Juan José García - FOTOBAIRES

En ese tiempo, Montero ya festejó en dos tandas con Boca y atajó tres penales. La primera fue ante O’Higgins, en Chile, por el repechaje de la Sudamericana: le contuvo el tiro a Luis Alberto Pavez y Boca se impuso 4-3. La segunda fue ante Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina. Esa vez se quedó con los disparos de Elías Gómez y Thiago Silvero, también en una definición que terminó 4-3 para el Xeneize.

La actuación frente a Boca en 2021 también fue importante para la carrera de Éverson. Tite lo citó por primera vez a la selección de Brasil después de esa serie y volvió a llamarlo en 2022. Mineiro, mientras tanto, dejó afuera a River en los cuartos de final de esa misma Libertadores y cayó frente a Palmeiras en semifinales. Desde entonces, el arquero se convirtió en uno de los grandes especialistas en penales del fútbol brasileño.

Éverson es el tercer arquero más alto de la Copa Sudamericana, detrás de Álvaro Montero y Orlando Gill, de pasado en San Lorenzo Prensa Atlético Mineiro

Desde su llegada a Atlético Mineiro, en 2020, atajó 22 penales, entre los ejecutados durante los partidos y las definiciones, y se convirtió en el arquero con más atajadas en ese rubro en la historia del club. Superó el récord de Victor, uno de los grandes ídolos del Galo, y también se anima a patearlos: convirtió siete en distintas tandas, incluido aquel que dejó afuera a Boca. Desde 2022 enfrentó 46 remates en definiciones: 29 terminaron en gol y 17 fueron atajados, desviados o pegaron en los postes. Es decir, el 37% no terminó adentro.

Detrás de esos números hay mucho trabajo. Éverson estudia a los posibles ejecutantes junto con los entrenadores de arqueros de Mineiro, que cuentan con una base de datos de más de 700 pateadores. Antes de las definiciones, suele llevar un papel con indicaciones pegado en su botella de agua.

Álvaro Montero sueña con dejar su marca en Boca, como su compatriota Óscar Córdoba, uno de sus grandes referentes Prensa Boca

Montero tiene un método bastante parecido. También analiza imágenes y estadísticas de los posibles ejecutantes y anotan hacia dónde suelen patear. Así se preparó, por ejemplo, en la final del campeonato colombiano de 2023, cuando Millonarios le ganó a Atlético Nacional por penales y sus dos atajadas fueron fundamentales para conseguir el título.

Su eficacia viene de mucho antes de llegar a Boca. En Colombia, donde jugó para Deportes Tolima y Millonarios, Montero ya había demostrado su habilidad para atajar penales. En total, ganó seis de las diez definiciones que disputó en su carrera, con al menos una atajada en cada una de esas victorias. Ahora buscará su primer título internacional con Boca y nada menos que en su país, a poco más de 300 kilómetros de La Guajira, donde nació hace 31 años.

Éverson, capitán de Atlético Mineiro, se recuperó hace poco de una lesión y apenas atajó dos partidos antes de la final Prensa Atlético Mineiro

Éverson, por su parte, estuvo cerca de perderse la final. Una fractura en el pie izquierdo lo mantuvo más de dos meses fuera de las canchas y no pudo jugar los cruces ante Santos, por los cuartos de final, ni frente a Montevideo City Torque, en semifinales. Volvió a principios de noviembre, en la derrota por 1-0 ante Botafogo, y después atajó en el empate 0-0 contra Mirassol.

“Por más que los dos equipos llegaron a la final por méritos, tal vez Boca, por haber sido campeón, cambió un poco la situación y llega con más confianza, está en un mejor momento”, dijo Éverson, que también se refirió a las dificultades de jugar una final a partido único: “Siempre es más competitiva, un poco más estresante”. Y dejó en claro cómo vive la previa: “Tenemos que respirar, dormir y despertarnos pensando en Boca para poder jugar un gran partido”.

Montero también disfruta de la previa en Barranquilla. No todos los días se tiene la posibilidad de jugar una final internacional en casa, y mucho menos con una camiseta como la de Boca. “Es algo único y hay que disfrutarlo. Vamos a estar ante un gran espectáculo”, dijo el arquero, que conoce bien el ambiente que se vive en la ciudad. “Estoy completamente seguro de que va a estar lleno y de que habrá hinchas de Boca en su gran mayoría”, anticipó.

Boca tiene una larga tradición en los penales y uno de sus grandes protagonistas fue justamente Óscar Córdoba, uno de los referentes de Montero, que buscará seguir sus pasos si la final se define por esa vía. Enfrente, Éverson ya fue verdugo del Xeneize una vez y buscará repetir. Dos arqueros enormes para una final que puede quedar en sus manos.