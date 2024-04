Monterrey vs. Inter Miami, por la Conchachampions 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

Monterrey e Inter Miami, con Lionel Messi, definirán el próximo miércoles el último de los clasificados a las semifinales de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) en el partido de vuelta de cuartos de final que se disputará desde las 23.30 (hora argentina) con transmisión en vivo a través de la plataforma digital Star+. Si bien no se emitirá por TV, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La serie comenzó la semana pasada con una victoria del conjunto mexicano como visitante 2 a 1 en un duelo caliente que terminó con un conflicto en la zona de vestuarios donde, según trascendió, Messi increpó a Nicolás Sánchez, el asistente del entrenador Fernando Ortíz, y luego se viralizó un audio en el que el exjugador de River insultó a Gerardo Martino, a quien posteriormente pidió disculpas. Además de ese encontronazo, será el regreso del ‘Tata’ a México tras no terminar de la mejor manera su relación con los hinchas tras dirigir a su seleccionado en el Mundial Qatar 2022.

Para la revancha, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.93 contra 4.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. La parda repaga hasta 3.95.

Los Rayados, que buscan su sexto título a nivel continental para clasificar al Mundial de Clubes, cuentan en su plantel con los argentinos Esteban Andrada, Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, Maxi Meza y Germán Berterame. Los tres primeros fueron titulares en el primer duelo y es probable que también lo sean en el venidero.

Las Garzas, por su parte, tendrán al rosarino otra vez como titular. Recuperado de una lesión muscular, marcó un gol en el empate frente a Colorado 2 a 2 el último fin de semana por la Major League Soccer (MSL) y, con él en la cancha, su equipo aumenta considerablemente las chances de revertir el resultado. Martino cuenta también con el resto de las figuras: Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez. Además, los argentinos Marcelo Weigandt, Tomás Avilés y Nicolás Freire se perfilan para ser titulares mientras que Federico Redondo sufrió una lesión ligamentaria y no está disponible por al menos dos meses. David Ruiz fue expulsado en la ida y acarrea una suspensión.

Inter Miami y Monterrey tienen los dos planteles más ‘caros’ de la Concachampions. Las Garzas accedieron a cuartos de final tras superar en su primera serie a Nashville por un global de 5 a 2 (2 a 2 en la ida de visitante y 3 a 1 en la vuelta, de local) mientras que Monterrey disputó dos llaves. En 16avos de final eliminó a Comunicaciones de Guatemala y, después, a Cincinnati.

Quien se imponga en la serie entre Inter Miami y Monterrey jugará en semifinales contra Columbus o Tigres, que en la ida igualaron 1 a 1. En la parte alta del cuadro están Herediano de Costa Rica vs. Pachuca y New England vs. América.

Así está el cuadro de cuartos de final de la Concachampions, con Inter Miami Canchallena

Tabla de campeones de la Concachampions

Los máximos ganadores del campeonato internacional que disputan clubes afiliados a la Concacaf son equipos mexicanos. América ostenta siete coronas y está por encima de Cruz Azul, que tiene seis, y de Pachuca y Monterrey, que suman cinco cada uno.

América (México) - 7

Cruz Azul (México) - 6

Pachuca (México) / Monterrey (México) - 5

Deportivo Saprissa (Costa Rica) / Pumas (México) - 3

Alajuelense (Costa Rica) / Transvaal (Surinam) / Toluca (México) / Defense Force (Trinidad y Tobago) / Olimpia (Honduras) / Chivas de Guadalajara (México) / Atlante (México) - 2