Montevideo City Torque vs. Cienciano, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

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Montevideo City Torque y Cienciano se enfrentan este jueves desde las 21.30h en el estadio Estadio Centenario, por vuelta los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Montevideo City Torque viene de perder ante Cienciano por 2-0 mientras que Cienciano llega de ganar ante Montevideo City Torque por 2-0.
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