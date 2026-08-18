Montevideo City Torque vs. Tigre, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Montevideo City Torque y Tigre se enfrentan este miércoles desde las 21.30h en el estadio Estadio Centenario, por vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Montevideo City Torque viene de ganar ante Tigre por 1-0 mientras que Tigre llega de perder ante Montevideo City Torque por 1-0.

Todo lo que hay que saber

Montevideo City Torque vs. Tigre

Hora: las 21.30h

Partido correspondiente a vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

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