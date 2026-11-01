Morena Beltrán, tras los insultos de hinchas de Estudiantes: “Me dijeron que me iban a matar”

Morena Beltrán explicó en sus redes sociales la difícil situación que le tocó vivir anoche en La Plata, durante el partido en que Estudiantes e Instituto empataron 3 a 3. La periodista recibió insultos de algunos hinchas del Pincha, hasta que en un momento interrumpió la transmisión durante unos minutos y reclamó que las críticas al arbitraje no derivaran en agresiones hacia quienes trabajan en la cobertura del encuentro.

“La falta de respeto no es tolerable. Todo bien con que tengan críticas contra el arbitraje. Gente grande. Padres de familia. No se puede trabajar de esta manera”, expresó Beltrán al referirse a los agravios que llegaban desde la tribuna.

El reclamo ocurrió durante el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, que se disputó en el estadio Jorge Luis Hirschi y dirigido por Hernán Mastrángelo. La periodista puso el foco en las condiciones en las que debía desarrollar su tarea y cuestionó el comportamiento de los simpatizantes que la insultaban.

Morena hablando sobre lo que pasó en la cancha de Estudiantes con algunos hinchas. pic.twitter.com/z3RhZT5i8M — More Beltrán FC ⭐⭐⭐ (@Morebeltran_fc) November 1, 2026

Este domingo, en redes sociales, Morena explicó lo sucedido y cómo se sintió:

“Me tocó comentar varios partidos este año de Estudiantes y nunca tuve ningún problema, Yo no siento que lo que pasó haya sido algo personal conmigo. Entiendo que cualquiera que hubiera estado transmitiendo podía sufrir algo así. Pero me pasó a mí y me parecía pertinente en cierto momento poner un límite, porque el partido estaba muy caliente”.

“Llegó un momento que varios se encolumnaron en la puerta de la cabina y hablaron con un nivel de odio, de que me iban a matar, desde la c... de tu madre y ahí escalando todo. Gente grande.., Yo solamente los miraba, me quedé callada. Había pibes que tranquilamente podían ser mis hermanos, porque eran un poco más grandes que yo. Padres, alguno de ellos podría haber sido mi papá. Una mujer también que tranquilamente podía ser mi mamá. Entonces eso realmente me shockeaba”.

“Llegó un momento que ya era tanta la humillación, la denigración, la falta de respeto, que me parecía pertinente poner un límite. Obviamente que el tono estaba subido, pero les pedí por favor que la corten, estamos todos locos. Nosotros venimos acá a hacer nuestro trabajo. Yo entiendo la irascibilidad de todos, de los hinchas y de los jugadores respecto de que las sanciones no son justas, pero no quiero aleccionar a nadie”.

“Entiendo que las pulsaciones están muy arriba, pero se está haciendo muy difícil poder hablar de fútbol. Me angustia porque es lo que más me gusta hacer en el mundo. Se me notaba que se me quebraba un poco la voz de la bronca y de la impotencia. Entiendo que hoy está todo muy al límite”.

“No existe más perder en el fútbol argentino, nos pasó con la final del mundo. O ganás o cualquier otro resultado está condicionado y es triste que así sea. Desde mi lugar intento seguir hablando del juego y lo voy a seguir intentando”.

"Morena Beltrán":

Por lo que sucedió durante la transmisión del partido de Estudiantes contra Instituto pic.twitter.com/8FhBI4KUKp — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 1, 2026

Un empate vibrante y caliente

En la cancha, Estudiantes consiguió rescatar un empate después de estar tres goles abajo. Instituto abrió el marcador a los tres minutos por medio de Facundo Suárez y amplió la diferencia al comienzo del segundo tiempo, con los tantos de Leonel Mosevich, a los 48, y Jhon Córdoba, a los 52. Además, el conjunto local sufrió la expulsión de Núñez.

Con un jugador menos, el equipo platense reaccionó: Guido Carrillo descontó a los 58 minutos y Tiago Palacios convirtió a los 65. La igualdad llegó a los 86, cuando Fabricio Pérez marcó el 3-3, apenas un minuto después de ingresar en reemplazo de Benedetti.

El cierre también tuvo una intervención del VAR: en el primer minuto de descuento fue anulado un gol de Rojo. Así, el encuentro terminó con un punto para cada equipo.

🔥🎙️ “LADRÓN” - El enojo de un señor hincha de Estudiantes con el arbitraje en el partido ante Instituto https://t.co/goTfkgMKNd pic.twitter.com/vFQeiuFZEY — PaseClave (@paseclave__) November 1, 2026

El empate dejó a Estudiantes en el undécimo puesto del Grupo A, con 15 puntos en igual cantidad de presentaciones. Su campaña en el Clausura reúne cuatro triunfos, tres empates y ocho derrotas. Quedó a cuatro unidades de Independiente, que ocupa el octavo lugar, el último que permite avanzar a los octavos de final, aunque el equipo de Avellaneda tiene un partido menos.

Instituto, en cambio, se mantuvo en la cima de la zona con 33 puntos, producto de diez victorias, tres empates y dos caídas. El conjunto cordobés conserva una diferencia de cinco unidades sobre Vélez, su escolta, que disputó 15 encuentros. Así, el empate mantuvo a ambos equipos en posiciones alejadas dentro del mismo grupo.

Hernán Mastrángelo dirigió el empate entre Estudiantes e Instituto, que tuvo una expulsión y un gol anulado por el VAR en el descuento Ignacio Amiconi / Fotobaires

En la tabla anual, el equipo de La Plata quedó undécimo con 46 puntos en 31 partidos, mientras que Instituto se ubicó quinto, con 54 unidades y la misma cantidad de encuentros. La diferencia entre ambos en esa clasificación es de ocho puntos.

Además de su recorrido en el torneo local, Estudiantes tiene por delante la final de la Copa Libertadores: enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre, en el partido que definirá al campeón del certamen continental.