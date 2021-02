Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de febrero de 2021 • 22:45

El impacto por la muerte de Santiago Morro García todavía conmueve al fútbol argentino. Este domingo, Godoy Cruz emitió un comunicado en el que expresó que nada tuvo que ver con la trágica decisión del atacante uruguayo. Sin embargo, Claudia Correa, la mamá del futbolista, realizó un duro descargo contra José Mansur, el presidente del conjunto mendocino.

"Nos vamos con las ilusiones de mi hijo adentro de un cajón gracias a José Mansur", dijo Claudia Correa en declaraciones a Radio Nihuil.

El Morro García, según indicaron dirigentes del club Nacional, de Uruguay, estaba gestionando su regreso al equipo del cual es ídolo. Sin embargo, según relata la mamá del jugador, Mansur le puso trabas a su salida. "Mi hijo se murió por un negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas. Me llamó el lunes para mi cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó".

Claudia García continuó con su descargo: "Mansur lo iba a hacer correr por el pasto durante seis meses y eso es lapidario para la emoción, la estima y el deporte. En los negocios de él lo que no marcha se tira y a mi hijo lo quiso tirar. Este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo nunca me contestó. Este señor está en Cariló pasando sus vacaciones y ni siquiera me dio sus condolencias".

También se refirió a los dichos del presidente de Godoy Cruz el mes pasado, cuando dijo que el uruguayo dejaría de jugar en la institución. "Mansur hizo la declaración que mi hijo era un líder negativo y debería haberlo limpiado; le quiero decir que era un chiquilín que ayudó a todo gurí que encontró y nunca le faltó el respeto a nadie. Santiago estaba gordo porque estaba depresivo y no tenía entusiasmo por lo que hacía. Le digo a Mansur que así la vida no es. Hay que tener más respeto por el sufrimiento del otro".

