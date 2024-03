Escuchar

Una situación dramática y con consecuencias irreversibles sucedió en Argelia, donde un futbolista de 17 años murió después de recibir una patada involuntaria en la zona de su hígado, lo que derivó en un tratamiento urgente y siete días de terapia intensiva. El hecho, que remite a lo que recientemente sufrió Javier Altamirano durante el encuentro entre Estudiantes y Boca, expone lo importante de tener disponible una rápida atención médica, recurso que sí había en el estadio Uno de La Plata y no en este caso en suelo africano.

De acuerdo a un video que se viralizó en las redes sociales se observa la manera en que Wassim Djezzar, con la camiseta roja del NRB Oued El Ma, corre en dirección de la pelota en el área rival. De espaldas a él, un defensor del TRB Arris busca rechazar el peligro de gol y termina pegándole a Djezzar, que le había ganado la posición.

El impacto del botín fue de lleno en la zona del hígado del malogrado futbolista, que cayó desplomado al césped. La desesperación de los futbolistas fue total: mientras se tomaban la cabeza al ver que Djezzar no reaccionaba, todos comenzaron a pedir un rápido auxilio mirando a los hinchas y asistentes que estaban viendo el partido. Uno de los que se acerca le quita los botines y las medias mientras otro le realiza tareas de reanimación.

Recién en ese momento ingresó un automóvil particular al campo para trasladar de urgencia a Wassim al hospital más cercano. Eso sucedió porque, según consignaron los sitios DZ Foot and Shoot Africa, no había ambulancia ni personal médico para poder auxiliar a la víctima en tiempo y forma, algo reglamentariamente obligatorio para torneos que se disputan sobre terreno argelino.

Según pudo reconstruir el medio local Echorouk El Yawmi, el impacto del botín se produjo a las 12.30 del domingo 17 de este mes y después de una semana en terapia intensiva murió este domingo rodeado de sus familiares. De acuerdo a lo detallado por ese portal, en el momento de la caída la lengua de Djezzar lo atragantó y eso derivó en una cadena de complicaciones que atentaron contra la salud del jugador. Según el parte médico oficial, el juvenil murió por un severo traumatismo craneoencefálico.

“Con gran tristeza, el Presidente de la Federación Argelina de Fútbol, Sr. Walid SADI, tuvo conocimiento de la trágica muerte del joven jugador Wassim Djezzar, miembro del equipo sub-17 del NRB Oued El Ma (Liga Batna). En nombre de los miembros de la Mesa Federal, el Presidente SADI envía su más sentido pésame a la familia del fallecido y a su club”, resumió el comunicado oficial que publicó la dirigencia del fútbol argelino junto a una foto en blanco y negro del infortunado futbolista.

En las redes sociales lamentaron lo sucedido y a la vez comenzaron a exigir una profunda investigación del caso, ya que aseguran que el partido se disputó en un horario inadecuado para los deportistas, por las altas temperaturas, y por la ausencia de personal médico.

DT golpeador

La muerte de Wassim Djezzar se da casi a la par de un hecho repudiable que se vivió este domingo durante un partido entre los seleccionados Sub 20 de Argelia y Túnez, por la segunda fecha del Torneo Internacional Sub 20 denominado Youth Warriors que se disputa en Argel, la capital de Argelia. Si ya de por sí era preocupante el tumulto que se había generado entre los futbolistas de ambos equipos, mucho más grave fue advertir que el entrenador del juvenil argelino entró al campo para separar y comenzó a pegarles a dos de sus jugadores.

El DT agresor se llama Yacine Manaa, y se hizo cargo del equipo verde hace poco menos de seis meses, luego de haber trabajado en las inferiores del club Constantine, del fútbol local. Su actitud fue muy criticada en las redes sociales, donde sus cachetazos se viralizaron rápidamente.

Le sélectionneur algérien des U20, donne deux baffes à deux joueurs de l'EN pour les calmer sous les yeux de tous le monde.



Según informó RMC Sport, ante la difusión de los videos la autoridad disciplinaria de la federación argelina de fútbol analiza sancionar y, posiblemente, desvincular al DT, quien optó por un recurso muy poco formativo para una categoría en la que precisamente los jugadores aún están en etapa de consolidación como profesionales y precisan adultos que prediquen con el ejemplo.

Muy por el contrario, en medio de la adrenalina y las pulsaciones a mil por la discusión con los tunecinos (que ganaron 3 a 2 como visitante), la reacción de Manaa generó un efecto completamente negativo por su accionar violento.

