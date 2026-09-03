Mourinho habló del retiro de Messi de la selección y de la situación de Julián Alvarez en Atlético de Madrid

José Mourinho, entrenador de Real Madrid, habló este jueves en la conferencia de prensa previa al partido de mañana con Betis, por la Liga de España. El particular DT, que en su momento tuvo una frase que generó polémica con Manuel Pellegrini, técnico chileno que también tuvo un paso por la Casa Blanca, se reencontrará con su colega, en un encuentro correspondiente a la 4° fecha del torneo español. Y también se refirió al retiro de Lionel Messi de la selección argentina, la situación que vive Julián Alvarez en Atlético de Madrid y el expediente disciplinario que abrió el club sobre el defensor Raúl Asencio.

“Si me echan, no voy a entrenar al Málaga, sino a un equipo grande de la Premier o de Italia”, había dicho Mourinho en marzo de 2011 cuando el equipo andaluz dirigido por Pellegrini visitó el Santiago Bernabéu. El polémico técnico portugués acostumbraba a dejar este tipo de comentarios cada vez que se sentaba en la sala de prensa y con su frase marcaba distancia con el chileno, despedido meses antes tras una sola temporada en la capital española y un trabajo muy destacado -segundo en la Liga tras el Barcelona de Guardiola y Messi-, según recuerda un cable de la agencia AFP. Pero el reencuentro entre Mourinho y Pellegrini fue uno de los temas sobre los que respondió.

“En el pasado, obviamente, hay palabras que uno dice y al final, te sientes un idiota. Sientes que te has equivocado... Yo he tenido alguna palabra hacia él muy estúpida”, expresó Mou este jueves en con caballerosidad. Y agregó: “Es un gran entrenador, un ejemplo como persona. Me gusta mucho. Mañana, un abrazo antes”. Otro Mou, mucho más calmo y diplomático se está viendo en esta nueva etapa en Madrid. (Al menos hasta ahora).

Jose Mourinho dirigiendo a Real Madrid ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabeu, por la Liga 2026 THOMAS COEX - AFP

El retiro de Lionel Messi de la selección argentina fue el gran tema deportivo de la semana en nuestro país. Y las opiniones siguen apareciendo, en este caso desde el DT que logró armar un personaje con elogios y peleas durante más de 20 años en la dirección técnica. En este caso, el portugués siempre demostró admiración con el 10 argentino.

“Hablar de Messi es complicado, ¿no?. No hay mucho más que decir. No hay palabras que puedan describir su calidad como jugador, mismo en el último Mundial, al que llegó con 39 años. Pienso, 39... 38 años, por ahí. Y ha sido lo que hemos visto. Hay veces que hay jugadores que vas a echar de menos. Ahora tenemos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho... pero tenemos que ver alguno para aprovechar estos últimos años, año, temporada, temporadas. No lo sé. Para verlo. Porque es uno de, como yo decía, uno de esos jugadores que tu echas de menos siempre. Siempre. Y éste, en nuestra generación, de las últimas dos décadas, ya todos sabemos lo que significa".

Mourinho



Me ENCANTA escucharlo hablando del MÁS GRANDE siendo entrenador Del Real Madrid.



(Zidane también lo dijo)



Que Messi haya sido el más grande de todos, no tiene nada que ver con ser del Madrid o del Barça, o argentino o portugués o español



Habla de Messi y lo que ha… — Pablo López (@pablolopez111) September 3, 2026

Mourinho, agradecido con el destino en su segunda vida en el Real Madrid, está muy lejos del personaje que incluso llegó a meter un dedo en el ojo al entonces segundo entrenador del Barcelona Tito Vilanova (fallecido en 2014) en un clásico disputado en agosto de 2011. “El Mourinho de hoy es el que debe aconsejar al de 2013, no al revés. Tu padre te aconseja a ti, no tú a tu padre. Lo que creo es que el Mourinho de hoy debe estar más tranquilo que el de 2013”, dijo sobre su nueva versión zen en su primera conferencia del curso.

En la charla con los periodistas de este jueves también le preguntaron por la situación de Julián Alvarez, que hace semanas está en conflicto con Atlético de Madrid: “Nadie conoce más como Diego Simeone de Atlético de Madrid, no hay nadie que conozca el club como Simeone. Y no veo que tenga nada que decir con respecto a esta situación. Yo lo que normalmente digo es que no hay nadie que la pase bien cuando uno no está satisfecho en un club, pero si llega el 1° de septiembre tienes que estar satisfecho o... no juegas hasta el 1° de enero (comentó con una leve sonrisa). Así que... A partir de ayer, y por el momento hasta el 31 de diciembre, será un jugador importante para su club".

👀 Mourinho vaticina el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid tras el cierre del mercado:



"Cuando llega el 1 de septiembre tienes que estar satisfecho..."



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Mourinho también explicó que Real Madrid abrió un procedimiento disciplinario contra el defensor español Raúl Asencio, que el miércoles fue condenado por conducir en estado de embriaguez. ¿Qué pasó? El jugador de 23 años fue interceptado por la policía en Gran Canaria el 16 de agosto: superaba tres veces el índice legal de alcohol en sangre y fue multado con 14.400 euros (16.700 dólares), además de retirarle del carnet de conducir durante ocho meses.

“Es un profesional ejemplar. Cuando estaba bien físicamente, nadie entrenaba tan duro como él. Ahora que está lesionado, desde hace varias semanas, es el primero en llegar y el último en irse”, dijo Mourinho. “Pero un jugador del Real Madrid lo sigue siendo las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 12 meses del año. Y todo lo que haces fuera del terreno de juego representa al Real Madrid y puede perjudicar el prestigio del club. No estoy contento. Errores, los comete todo el mundo. Pero errores que se acumulan, eso ya es otra cosa”, añadió remarcando la reincidencia del defensor. Asencio, lesionado en los isquiotibiales desde mediados de julio, no ha sido convocado hasta ahora por su nuevo entrenador.