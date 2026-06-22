Mundial 2026: Austria, el próximo rival de la Argentina: del pasado imperial al “milagro de Córdoba” de 1978

Cuenta regresiva. Tras la victoria 3 a 0 ante Argelia, la selección argentina se alista para Austria, su próximo rival. El partido se disputará este lunes en Dallas.

Más allá de lo deportivo, este pequeño país ubicado en el corazón de Europa fue durante siglos una de las más grandes potencias de la historia. Su capital, Viena, es considerada una de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo.

A continuación cinco datos para conocer al próximo rival del Mundial.

1. Fue uno de los imperios más poderosos de la historia

El territorio de la actual Austria perteneció por cientos de años al Imperio Austrohúngaro a través de la monarquía de los Habsburgo. Fue uno de los imperios más poderosos de la historia y abarcaba más de una decena de países actuales.

También estuvo en el centro de uno de los hechos que cambiaron el mundo: el asesinato del heredero del imperio, el archiduque Francisco Fernando en 1914 en Sarajevo (actual Bosnia-Herzegovina), episodio que desencadenó la Primera Guerra Mundial.

“La Austria moderna surgió de un imperio multilingüe y multiconfesional que conectaba Europa central, oriental y sudoriental. Las cuestiones de diversidad y convivencia no son fenómenos nuevos, sino que tienen profundas raíces históricas”, indicó Carina Siegl, historiadora de la Universidad de Viena e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de Austria, en diálogo con LA NACION.

Por su parte, Andrés Reggiani, doctor en Historia y docente de la Universidad Torcuato Di Tella, consideró que el recuerdo de ese imperio “está asociado con la preservación del patrimonio cultural que tiene ramificaciones y beneficios turísticos”, más que a un deseo de los austríacos de volver al imperio.

La capital del Imperio Austro-Húngaro era un foco de efervescencia cultura y política a comienzos del siglo XX.

Los austríacos siempre mantuvieron una cercanía con los alemanes, por su idioma, cultura e historia. Años después, en 1938, cuando el dictador nazi Adolf Hitler estaba en el poder, Austria fue anexada por la fuerza por su vecino que estaba en plena expansión en el continente.

La Segunda Guerra Mundial, que había iniciado en 1939 tras la invasión alemana en Polonia, terminó con la derrota de los nazis en 1945 en manos de los Aliados, que liberaron del Tercer Reich a países como Francia y Noruega. Austria, tras su liberación, fue vista más como una víctima que como partícipe de los crímenes humanitarios contra judíos y minorías.

Fue así que después el país logró desarrollar una identidad nacional mucho más fuerte que la anterior y más separada de los alemanes. “Austria es un Estado relativamente joven; la identidad nacional austríaca se desarrolló gradualmente a lo largo del siglo XX”, agregó Siegl. Sin embargo, advirtió, el país “no afrontó todavía su pasado fascista como sí lo hizo Alemania”.

Hoy viven en su territorio nueve millones de personas, que hablan el idioma alemán con dialecto austríaco. Austria sigue siendo un puente entre Europa occidental y oriental con una fuerte economía y diplomacia. La identidad de los austríacos suele girar, según Siegl, en torno a la gastronomía, las tradiciones, la música, los deportes de invierno, los cafés y los paisajes, aunque la nostalgia imperial sigue siendo fuerte.

2. Tierra de Mozart, Schubert, Freud y de la emperatriz Sissi

Austria ocupa un lugar destacado en la historia de la cultura europea. En su territorio nacieron dos de los compositores más influyentes de la música clásica: Wolfgang Amadeus Mozart, nacido en Salzburgo en 1756; y Franz Schubert, nacido en Viena en 1797. Sus obras siguen siendo interpretadas en teatros y salas de concierto de todo el mundo y forman parte del patrimonio cultural de Occidente.

No es casual que Viena sea considerada una de las grandes capitales culturales de Europa. Durante siglos fue un centro de producción intelectual y artística que atrajo a músicos, escritores, científicos y pensadores de todo el continente. La música ocupa un lugar central en la identidad nacional. La capital alberga la célebre Ópera Estatal de Viena, uno de los teatros líricos más prestigiosos del mundo y símbolo de la tradición musical.

Ópera de Viena LA NACION

La historia imperial también sigue presente. Uno de los grandes símbolos del país es la emperatriz Sissi, convertida en mito por películas, series y novelas. Fue emperatriz consorte desde 1854 hasta su asesinato en 1898. Buena parte de su vida transcurrió en el Palacio de Schönbrunn, la majestuosa residencia de verano de los Habsburgo, que hoy es uno de los principales atractivos turísticos.

La emperatriz Sissi

“Para muchos austríacos es un ícono y un símbolo cultural y turístico asociado a una imagen idealizada de la monarquía de los Habsburgo. Su imagen está muy mediada por las películas de los años 50 protagonizadas por la actriz Romy Schneider, que presentaron una versión más bien romántica y edulcorada de su vida”, comentó Reggiani a este diario.

El país también está estrechamente vinculado con Sigmund Freud, bautizado como el padre del psicoanálisis. Aunque nació en la actual República Checa, entonces parte del Imperio austrohúngaro, se mudó a Viena cuando tenía apenas cuatro años y desarrolló allí gran parte de su obra. Desde la capital austríaca revolucionó la comprensión de la mente humana y sentó las bases de una disciplina que tendría después una enorme influencia en la psicología.

3. Pionera de la derecha nacionalista

Tras años de inestabilidad, divisiones territoriales y una búsqueda de una identidad separada de su vecino Alemania, Austria se caracteriza por su fuerte diplomacia y goza de solidez política con un sistema parlamentario.

“Viena es una de las grandes capitales diplomáticas del mundo junto con Ginebra (Suiza) y Nueva York (Estados Unidos). Austria tiene un peso diplomático desproporcionado en relación con su dimensión, ya que es un actor importante en cuestiones de seguridad y control nuclear”, analizó el historiador Reggiani. Según marcó, tiene un rol activo en la Unión Europea y participa activamente en la defensa europea aunque no pertenezca a la OTAN, la alianza militar de Europa y Estados Unidos.

El canciller de Austria, Christian Stocker Denes Erdos - AP

Austria también es uno de los países donde más creció la derecha nacionalista, corriente que a comienzos de siglo era considerada peligrosa para la democracia en medio del temor a un neo nazismo. Viena luego comprobó lo contrario.

El Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) fue pionero de la derecha europea y gobernó en coalición desde los 2000. El FPÖ, explicó Reggiani, compite normalmente por el primer o segundo puesto a nivel nacional. “En aquel entonces Europa trató a Austria como un caso de alarma democrática y se lo aisló políticamente de la Unión Europea a modo de sanción”, sumó.

Con el tiempo Viena demostró que era normal cooperar entre conservadores y los de extrema derecha sin socavar el régimen democrático. Hoy gobierna una coalición tripartita integrada por conservadores, socialdemócratas y liberales.

4. La comida: un rasgo de identidad

La gastronomía austríaca también refleja la compleja historia del país. Klaus-Juergen Hermanik, historiador y profesor de la Universidad de Graz, sostuvo a este diario que muchas de las comidas que se consideran típicamente austríacas son en realidad el resultado de siglos de intercambios culturales durante la monarquía de los Habsburgo. Incluso uno de los platos más emblemáticos del país, el Wiener Schnitzel, el famoso escalope frito o “milanesa”, tendría origen fuera de sus fronteras: “Se originó en el norte de Italia”, afirmó Hermanik.

El Schnitzel es uno de los principales platos de Austia Shutter Stock

El país reclama el origen de otro clásico mundial. Según austríacos, el croissant francés deriva del kipferl, una medialuna elaborada en Viena desde hace siglos. La historia sostiene que la receta llegó a Francia en el siglo XVIII y evolucionó hasta convertirse en el famoso hojaldre.

Lo mismo ocurre con más símbolos populares. Aunque las salchichas vienesas son conocidas internacionalmente, en Austria suelen pedirse como “Frankfurter” (el tipo de salchicha alemana). Para Hermanik, incluso la torta Sacher, elaborada con bizcochuelo de chocolate relleno de mermelada y recubierto con un glaseado de chocolate negro, debe ser tomada “con cautela”, ya que forma parte de una identidad nacional moldeada por influencias provenientes de distintas regiones del antiguo imperio.

Torta Sacher Shutterstock

5. El “milagro de Córdoba”

En el plano deportivo, más allá del fanatismo de los austríacos por el esquí alpino, la selección de Austria vive uno de los mejores momentos de su historia reciente. Con futbolistas que se destacan en las principales ligas europeas, como David Alaba (Real Madrid), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Konrad Laimer (Bayern Múnich), debutó en la Copa del Mundo con una victoria ante Jordania por 3 a 1.

Lo que la selección austríaca no se olvida es de su histórico triunfo por 3 a 2 a Alemania Occidental en el Mundial de Argentina 1978. El partido se jugó el 21 de junio en el estadio Chateau Carreras (hoy Estadio Mario Alberto Kempes) y quedó grabado en la memoria de los austríacos.

Hans Krankl (en el piso) convierte su primer gol de la jornada Getty Images

La victoria tuvo un valor especial porque Alemania Occidental era la campeona del mundo vigente y una de las grandes potencias del fútbol internacional. En Austria, ese encuentro es conocido como el “milagro de Córdoba” (Wunder von Córdoba).

“Esa victoria es simbólicamente importante porque demuestra las fortalezas de Austria frente a su aparentemente vecino superior. Aunque compartimos el mismo idioma y muchos vínculos históricos con Alemania, esta rivalidad deportiva enfatiza la identidad nacional única de Austria”, dijo Hermanik.

Austria así llega al Mundial como mucho más que un rival para la selección: es uno de los países con mayor peso histórico y cultural del continente.