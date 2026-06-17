Austria vs. Jordania, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

23:50 | La formación de Jordania

Así formará la selección de Jordania que dirige Jamal Sellami para su estreno absoluto en una Copa del Mundo: Yazeed Abu Laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi, Mohannad Abu Taha; Nizar Al Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Odeh Fakhouri, Ali Olwan; Musa Al Taamari.

تشكيلة منتخب النشامى 🇯🇴 لمواجهة النمسا ضمن نهائيات كأس العالم 2026



𝐍𝐀𝐒𝐇𝐀𝐌𝐀 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈



𝐉𝐎𝐑𝐃𝐀𝐍 🆚 𝐀𝐔𝐒𝐓𝐑𝐈𝐀#معك_يالنشمي pic.twitter.com/oHxk9AAQrV — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) June 17, 2026

23:44 | Los once de Austria

Estos son los once iniciales de Austria que eligió Ralf Rangnick para el regreso a los mundiales: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba; Philipp Mwene, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjic.

23:06 | La ruta de Jordania hacia el Mundial

EL conjunto jordano superó primero el grupo G de clasificación de Asia, por delante de Arabia Saudita, Tayikistán y Pakistán. En la ronda siguiente integró el grupo B, donde concluyó segundo entre seis participantes, sólo superado por Corea del Sur, y arriba de Irak -también accedió desde la repesca-, Omán, Palestina y Kuwait.

23:04 | Así llegó Austria a la Copa del Mundo

La selección de Austria se clasificó al Mundial de manera directa, al terminar primera en el grupo H de las eliminatorias de la UEFA, con 6 triunfos, un empate y una derrota, en una zona en la que superó a Bosnia Herzegovina -que lugo ingresó desde el repechaje-, Rumania, Chipre y San Marino.

14:40 | Probables formaciones de Austria vs. Jordania

Las siguientes son los equipos probables de Jordania y Austria para el partido, que contará con el arbitraje del mauritano Dahane Beida.

Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba y Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer y Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic.

Jordania: Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib y Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh y Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi y Mohammad Abu Zraiq.

14:36 | La "presión total" de Ragnick vs. el espíritu colectivo de Jordania

Ralf Ragnick, recientemente renovado al frente de la selección austríaca, tiene un patrón de juego muy marcado: todos sus futbolistas corren hasta a la sombra del portador de la pelota. No hay lugar del campo que su equipo desdeñe. Su idea es recuperar el balón lo más rápido posible y salir de contragolpe.

A Jordania -como a Cabo Verde contra España- lo hace grande el colectivo. La solidaridad entre sus futbolistas y la disciplina para marcar serán fundamentales para los jordanos. Y no recibir un gol en el primer cuarto de hora, por supuesto.

Ralf Ragnick (izquierda), entrenador de Austria, y David Alaba, el mejor futbolista de esa selección, que en la madrugada de este miércoles juega con Jordania MAX SLOVENCIK - APA

14:34 | Para los jordanos, casi una final

El equipo jordano, debutante en Mundiales, sabe que sacar un buen resultado frente a los austríacos les daría una cierta chance de clasificación a los dieciseisavos de final del torneo. Con Argentina como máxima candidata a quedarse con el grupo y Argelia uno o dos escalones por encima en cuanto a talento individual y colectivo, la selección jordana verá un empate casi como una verdadera hazaña deportiva. En la segunda fecha, Jordania se enfrentará a Argelia y, en la última, con la Argentina.

14:28 | Jordania debuta y Austria vuelve a un Mundial tras 28 años

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que disputarán los otros dos rivales de la Argentina en el grupo J de la Copa del Mundo. Austria, que vuelve a un Mundial tras 28 años de ausencia, y Jordania, que debuta en un torneo de estas características, juegan desde la 1 de la mañana (hora de la Argentina) en el estadio de la Bahía de San Francisco, con capacidad para más de 68 mil espectadores. El partido puede seguirse por TyC Sports, Paramount+ y DSports.