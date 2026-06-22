Mundial 2026: cientos de argentinos están sin entradas en Dallas, que se venden hasta 3000 dólares antes del partido

DALLAS (Enviado especial).- Los miles de argentinos que viajaron a Dallas para ver el segundo partido de la selección en este Mundial amanecieron muy temprano. El encuentro arranca a las 12 (hora local) y para llegar hasta el Dallas Stadium, en la ciudad de Arlington, hay que viajar cerca de una hora por las imponentes autopistas de esta zona del norte de Texas. Como pasó el día previo en el banderazo en el Klyde Warren Park, cientos de argentinos se agolparon en la puerta del estadio en busca de tickets.

Desde hace meses que las entradas oficiales están agotadas para los partidos de la selección de Messi. Solo se encuentran en la reventa. Ante la escasez de boletos, los únicos que se consiguen arrancan en los 1500 dólares y llegan hasta los 3000 dólares, los más económicos.

Antes del comienzo de la segunda presentación de la selección argentina en el Mundial 2026, cientos de hinchas albiceleses todavía buscan conseguir su entrada al AT&T Stadium.

“Soy Emiliano Molina, alias ‘Don José’; estamos buscando entradas con mi granadero”, dice a LA NACION un joven vestido con el traje del liberador de América. La dupla viajó desde Guaymallén, Mendoza, hasta Texas. “Llegamos para este partido y ahora la idea es conseguir entradas”, contó.

Hinchas argentinos se preparan para ingresar al estadio en donde la selección Argentina se enfrentará con Austria en el estadio AT&T de Dallas Aníbal Greco /Enviado especial

Hinchas argentinos se preparan para ingresar al estadio en donde la selección Argentina se enfrentará con Austria en el estadio AT&T de Dallas Aníbal Greco /Enviado especial

Por grupos de WhatsApp, por los MarketPlace de Facebook. Los fanáticos exploran alternativas de todo tipo para acceder al “billete dorado” y ver así al campeón del mundo ante Austria y luego ante Jordania. “Los precios están mucho más elevados que la media de la reventa”, indica Emiliano en relación con los precios de venta online, y advierte mientras señala su disfraz: “Y ahora estamos fuera del estadio para ver si un alma generosa se compadece con el General”.

Para el primer partido del plantel que dirige Lionel Scaloni, en Kansas City, algunos aseguran haber obtenido entradas de reventa por unos US$400. La situación parece muy distinta en el segundo partido: “Sabemos que va a estar complicado porque hay mucho chino o indio que ponen todo para ver a Messi. Ayer estuvimos hablando con unos 20 mexicanos que venían solo a ver a Messi. Es complicado para nosotros”.

David y Yolanda viven en Fort Worth, Texas. “Venimos a ver a la selección por Messi, por Messi, por Messi”, insisten. Visten camisetas de la Selección y tienen un cartel que dice “vamos por la cuarta”. “Compramos las entradas en diciembre pasado, durante el sorteo. Pagamos 700 dólares por este partido solamente”, cuentan.

Hinchas argentinos se preparan para ingresar al estadio en donde la selección Argentina se enfrentará con Austria en el estadio AT&T de Dallas Aníbal Greco /Enviado especial

Frente a la eufórica búsqueda de tickets rechazan la idea de vender su acceso. “No vendería este ticket por nada en el mundo”, sostienen. ¿Ni por 10.000 dólares? “No, por nada”, aseguran.

La convocatoria es una excusa para lucir no solo camisetas, sino outfits creativos. Tres amigos, por ejemplo, fueron vestidos con remeras doradas con las inscripciones 78, 86 y 22, respectivamente. Se abrazaron con otros hinchos que eligieron sotanas celestes y blancas.

Luego del banderazo que convocó a miles de argentinos en medio de una ola de calor el domingo por la tarde, se espera entre 20.000 y 30.000 hinchas para alentar a la Selección en el estadio inaugurado en 2009 por Jerry Jones, uno de los más modernos e impactantes de Estados Unidos.