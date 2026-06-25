Mundial 2026: cómo conviven los futbolistas de la selección entre el Mundial y ofertas irresistibles

KANSAS CITY, Estados Unidos (enviado especial).- La historia se repite en cada Mundial. Durante el día, entrenamientos, más truco y mates en la habitación. Por las noches, mensajes, llamados y consultas de clubes interesados. La concentración argentina en el hotel Origin, de Kansas City, no es una excepción. Mientras la selección se prepara para cerrar de la mejor manera posible la etapa de grupos frente a Jordania, varios futbolistas afinan detalles para seguir sus carreras en otros equipos. Una situación que dispara una paradoja: ellos intentan abstraerse lo máximo posible para no perder el enfoque, pero saben que una buena actuación en la Copa del Mundo puede multiplicar su cotización y abrirles caminos.

La situación, está claro, dista de ser la ideal. En un torneo que exige dedicación plena, en la cancha y fuera de ella, casos como los de Julián Alvarez, cuestionado por parte de los hinchas y la directiva de Atlético de Madrid tras expresar públicamente su deseo de salir del club, y Enzo Fernández, pretendido por Real Madrid y que puede convertirse en protagonista de una de las ventas más caras para Chelsea, difícilmente generen entusiasmo en el cuerpo técnico. Lionel Scaloni pretende tener concentrados exclusivamente en el Mundial a todos sus futbolistas. Sin embargo, esa realidad es imposible de controlar y el propio entrenador la conoce de primera mano: durante Alemania 2006, mientras compartía el plantel con un joven Lionel Messi y con quienes hoy son dos de sus colaboradores, Roberto Ayala y Pablo Aimar, resolvía cuestiones vinculadas con su futuro, en medio de su salida de West Ham, su regreso a La Coruña y una posterior cesión a Racing, de Santander.

Apenas concluido el 2-0 a Austria, Julián Alvarez avisó que quiere dejar Atlético de Madrid y sus declaraciones cayeron mal entre los hinchas y el directorio del club. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En los family days, las jornadas o tramos del día que el entrenador concede a los futbolistas para compartir tiempo con sus familiares, también hay espacio para otros asuntos. Varios aprovechan esas horas para reunirse con sus representantes, analizar propuestas y, en algunos casos, dar el visto bueno para avanzar en determinadas negociaciones. No ocurre dentro del hotel, donde el acceso está estrictamente restringido, sino en distintos puntos cercanos a la concentración o, muchas veces, durante las propias visitas.

Para muchos, este Mundial representa no solo la posibilidad de pelear por un nuevo título de campeón, sino también la de aumentar aun más su valor de mercado. Por eso, la mayoría optó por esperar unas semanas antes de definir en qué club jugará. En 2022, seis futbolistas campeones del mundo cambiaron de institución inmediatamente después del torneo o en la siguiente ventana de pases, ya que, por única vez, la Copa del Mundo fue disputada en medio de la temporada europea. En enero de 2023, Enzo Fernández, distinguido como el mejor jugador joven en Qatar, pasó de Benfica a Chelsea, mientras que Gerónimo Rulli dejó Villarreal para incorporarse a Ajax. En junio hubo más movimientos importantes: Lionel Messi salió de PSG para sumarse a Inter Miami; Ángel Di María se marchó de Juventus para regresar a Benfica; Alexis Mac Allister pasó de Brighton a Liverpool; Leandro Paredes volvió a Roma tras su préstamo en Juventus, y Alejandro Gómez se marchó de Sevilla para incorporarse a Monza. Gonzalo Montiel, por su parte, salió cedido de Sevilla a Nottingham Forest en busca de continuidad.

Lionel Messi fue uno de los futbolistas que cambiaron de club al finalizar la temporada poco después del Mundial de Qatar, de PSG a Inter Miami. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Ahora, el foco está puesto en tres futbolistas titulares: Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Julián Alvarez. El marplatense, que mantuvo su arco en cero en los primeros dos partidos del Mundial y que a principios de año estuvo muy cerca de pasar a Manchester United, aparece ahora en el radar de Juventus. El club italiano ya inició gestiones con Aston Villa, en el que ‘Dibu’ es ídolo y acaba de consagrarse en la Europa League. La operación se cerraría por unos 10 o 15 millones de euros. Martínez ya protagonizó la venta más alta de un arquero argentino cuando el conjunto de Londres pagó 20 millones de libras a Arsenal por su pase, y, a los 33 años, recalaría en un club en el que brilló durante casi dos décadas Gianluigi Buffon, uno de sus referentes en el puesto.

Dibu casi no fue exigido en este Mundial, por lo que resulta difícil medir cuánto puede influir esta situación en su rendimiento. Enzo, en cambio, tuvo un buen debut frente a Argelia y fue uno de los puntos más altos ante Austria, mientras es una de las prioridades del entrenador José Mourinho para reforzar el mediocampo de Real Madrid. Julián, por su parte, apenas sumó algunos minutos ingresando desde el banco en ambos encuentros y este sábado tendría su primera titularidad desde que comunicó su decisión de dejar Atlético de Madrid, en medio de una disputa con la dirigencia, que ya rechazó una oferta de Real Madrid y se niega a venderlo a Barcelona. José López, que aguarda una oportunidad en el equipo nacional, fue sondeado por el propio Atlético de Madrid, pero Palmeiras lo tasó en 40 millones de dólares. Y Cristian Romero, según medios ingleses, figura en el radar de Barcelona y el de Manchester United. Su contrato tiene dos cláusulas de salida: una, de casi 50 millones de dólares para clubes del exterior, y otra, de casi 70 millones para entidades de la Premier League.

Emiliano Martínez, campeón de la Europa League por Aston Villa, puede continuar su carrera en Juventus por entre 10.000.000 y 15.000.000 de euros. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Más allá de ellos, tres futbolistas del seleccionado ya tienen definido su próximo destino: Nicolás Otamendi, de Benfica a River; Valentín Barco, del Racing de Estrasburgo a Chelsea, y Marcos Senesi, de Bournemouth a Tottenham Hotspur.

Cuando la etapa de grupos va llegando a su final, se juega otro Mundial, que puede marcar las carreras de varios futbolistas: el del mercado de pases. Otra vez, con varios argentinos apuntados y obligados a dar lo mejor. Una tarea difícil cuando hay tanta gloria y tantos billetes en juego.