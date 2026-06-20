Mundial 2026: cómo el semillero de Independiente del Valle se convirtió en el corazón de Ecuador

Ya entrada la Copa del Mundo de 2026, y luego del 0-1 a manos de Costa de Marfil por el grupo E, la selección de Ecuador, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, se prepara para enfrentarse con Curazao y la poderosa Alemania con el anhelo de superar su participación de 2006, torneo en el que fue octavofinalista. La característica más impactante del plantel actual refiere a los orígenes de sus integrantes: 50% del total de los 26 convocados debutó en la primera división de Independiente del Valle (IDV).

La incidencia del semillero de Sangolquí abarca todas las líneas del campo. En el arco está Wellington Moisés Ramírez, de 25 años, que es suplente del titular Hernán Galindez, nacido en Argentina y futbolista de Huracán. En la zaga, sobre siete defensores citados, cuatro nacieron en la cantera rayada: Piero Hincapié (milita en Arsenal, campeón de Premier League), Willian Pacho (bicampeón de Europa, en PSG), Angelo Preciado (Mineiro) y Joel Ordóñez (Brugge, de Bélgica). De la mitad de la cancha hacia el ataque aparecen ocho talentos: Moisés Caicedo (estrella de Chelsea), Kendry Páez (River Plate), Alan Franco, Alan Minda, Gonzalo Plata, Pedro Vite, Anthony Valencia y Yaimar Medina.

Moisés Caicedo, mediocampista de Chelsea, es una de las principales figuras de la selección de Ecuador, varios de cuyos futbolistas se desempeñan en Europa. JOHN THYS - AFP

A esta abrumadora lista de canteranos se suma el paso de otros mundialistas que también se nutrieron de la cultura de Independiente del Valle en distintos momentos de sus carreras. Nilson Angulo se formó en IDV, pero culminó su etapa juvenil en Guayaquil; Kevin Rodríguez pasó por las filas negriazules antes de dar el salto a Europa; Jackson Porozo registró un breve paso por las divisiones inferiores de Sangolquí, y Jordy Alcívar, actual jugador del club, completan la influencia de ‘Los Rayados del Valle’ en la selección ecuatoriana.

¿Cómo logró un equipo que alcanzó la primera categoría de Ecuador hace apenas poco más de una década convertirse en el mayor exportador de talento y en la base de la selección nacional? La respuesta reside en un proyecto institucional de largo plazo que transformó la matriz del fútbol de su país. Como detalla un exhaustivo estudio elaborado por Pablo Sarinelli (comunicador y especialista en análisis de datos aplicado al fútbol) y Ramiro Hertimian (comunicador y cofundador de Football Data Agency con Pablo), desde la llegada de Michel Deller y un grupo de inversores en 2007, el club entendió que para trascender no debía comprar figuras sino fabricarlas.

Jordy Alcívar, además de seleccionado, es integrante de Independiente del Valle, que ganó el grupo de la Copa Libertadores en el que compitió Rosario Central. Dolores Ochoa - AP

Deller e Independiente del Valle se propusieron transformar el fútbol nacional. Su lema era inicial era “futuro campeón de Ecuador”. Hoy destinan más de millón de dólares anuales al desarrollo de sus divisiones formativas y a la detección y generación de talento.

La fábrica de IDV se propone no solo forjar atletas de élite, sino también seres humanos íntegros. El Centro de Alto Rendimiento, ubicado en Chillo Jijón, es un ecosistema diseñado para potenciar el desarrollo integral del joven, brindándole un lugar para vivir, apoyo psicológico, alimentación y un colegio interno. “Creo, sin dudas, que el factor diferenciador que tiene nuestra institución es la formación integral de los talentos ecuatorianos. Aquí creemos en las máximas exigencias y estándares deportivos, pero sobre todo apostamos a la formación de seres humanos, a la educación”, contó hace casi ya diez años, en julio de 2016, Andrés Larriva, director de Marketing y Comunicaciones del club, en una entrevista con El Telégrafo. En aquel año, Independiente del Valle eliminó de la Copa Libertadores a River Plate y Boca Juniors.

El salto definitivo de calidad en las divisiones inferiores, que hoy capitaliza el director técnico argentino Sebastián Beccacece en la “Tri”, ocurrió a fines de 2015 gracias a una alianza estratégica con Aspire Academy, de Qatar. El convenio permitió a IDV incorporar métodos europeos de entrenamiento y análisis de datos de primer nivel desde la sub 12 hasta el primer equipo, para inculcar en los jóvenes una profunda comprensión de la táctica. “La idea es mejorar las bases, que son nuestro tesoro”, dijo el presidente Franklin Tello Núñez al presentar el acuerdo.

Sebastián Beccacece instruye a Willian Pacho, defensor de Paris Saint-Germain, en el 0-1 vs. Costa de Marfil; el DT argentino disfruta en la selección los frutos de la formación de IDV. Matt Slocum - AP

Como detalla el informe de Sarinelli y Hertimian, el resultado es el “ADN negriazul”, una identidad innegociable basada en el ritmo y el control del partido mediante la posesión del balón, el juego por las bandas, la profundidad, la movilidad de los jugadores y el protagonismo ofensivo. El equipo, corto, juega siempre en 38 metros, con responsabilidad de zona e individual en la marca. Esta filosofía, automatizada en los futbolistas desde la niñez, encaja a la perfección con el estilo intenso y dominante que Beccacece demanda en la selección mayor. Los jugadores que llegan al conjunto nacional desde Independiente del Valle no necesitan adaptarse a conceptos tácticos complejos porque los llevan consigo tras años de asimilarlos en el club. Además, terminan su maduración deportiva al competir profesionalmente en Independiente Juniors, el equipo filial, que sirve como puente al más alto nivel.

Esta revolución se tradujo rápidamente en éxitos: en pocos años el club acumuló más de 28 trofeos nacionales formativos, la conquista de Copa Libertadores Sub 20 en 2020, la de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022 y la obtención de la Recopa de 2023.

Independiente del Valle ganó numerosos trofeos en la última década, como la Copa Sudamericana en 2019; aún tiene pendiente la Libertadores, pero es un protagonista importante en cada temporada.

Independiente del Valle es el sueño materializado de su fundador, José Terán, un zapatero y aficionado a la revista El Gráfico que en 1958 creó un humilde club inspirado en el Independiente de Avellaneda. Hoy, esa entonces modesta institución de Sangolquí se ha erigido no sólo en una potencia deportiva de su país que tiene un profundo compromiso social, sino también en el semillero de su nación. Gracias a su visión, la selección de Ecuador desembarcó en el Mundial de 2026 sustentada en el talento de unos jóvenes que aprendieron, desde la cuna negriazul, a competir de igual a igual con los más grandes del mundo.