Mundial 2026: el descargo del árbitro acusado de hacer un gesto de supremacismo blanco y la decisión de la FIFA

El árbitro australiano Shaun Evans rompió el silencio este martes tras quedar envuelto en una polémica durante el Mundial 2026 por un gesto con la mano que fue asociado por algunos sectores a grupos supremacistas blancos. Luego de que se viralizaran las imágenes y se multiplicaran los cuestionamientos, el integrante del equipo VAR difundió un comunicado para rechazar las acusaciones. Horas más tarde, la FIFA anunció que no encontró pruebas de una infracción disciplinaria y dio por cerrado el caso.

La controversia comenzó durante la transmisión del partido entre Alemania y Curazao, cuando las cámaras enfocaron brevemente a Evans mientras realizaba un gesto que la organización FARE Network interpretó como una señal vinculada al denominado “White Power”. La entidad, que colabora con la FIFA y la UEFA en la detección de expresiones discriminatorias, reclamó incluso que el australiano fuera apartado del torneo.

Ante esa situación, Evans negó haber realizado de manera consciente cualquier gesto con connotaciones políticas o ideológicas. “No hice intencionalmente ningún gesto o símbolo con la mano para comunicar un mensaje, una afiliación, una provocación o una creencia de ningún tipo”, afirmó en el comunicado difundido este martes.

El gesto que hizo el árbitro

El árbitro también aseguró que el movimiento fue involuntario y que no advirtió haberlo hecho en el momento. “La única explicación que puedo ofrecer es que se trató de un movimiento involuntario e inconsciente”, señaló.

“Las imágenes tomadas posteriormente durante el partido mostraron que repetí este gesto varias veces mientras sostenía una lapicera entre los dedos”, insistió el juez. “La cobertura mediática posterior a este incidente no refleja quién soy. Por supuesto, entiendo cómo se interpretó el gesto y lo lamento. Sin embargo, quiero dejar muy claro y afirmar categóricamente que no hice el gesto con la mano de forma consciente ni deliberada”, enfatizó.

Y concluyó: “Arbitrar en la Copa del Mundo es el mayor honor de mi carrera y espero poder apoyar a mis compañeros durante el resto del torneo". Evans, de 38 años, es uno de los 30 oficiales del VAR seleccionados por el organismo rector del fútbol para trabajar en el torneo que se disputa entre EE.UU., Canadá y México.

La respuesta de la FIFA llegó pocas horas después del incidente. El organismo que preside Gianni Infantino dijo no haber encontrado elementos para avanzar con una sanción. “Después de examinar el asunto relacionado con el árbitro asistente de video suplente Shaun Evans, no se encontró evidencia de incumplimientos del Código Disciplinario de la FIFA. El Comité también tomó nota de la declaración del señor Evans”, indicó la entidad.

Brenton Tarrant utilizó un símbolo similar durante el juicio en su contra por el presunto asesinato de 50 personas

Aunque el símbolo tiene otros usos cotidianos en numerosos países, se popularizó en un principio en forma de broma a través de foros de Internet como4chan. Con el paso del tiempo, fue adoptado por grupos de extrema derecha y supremacistas blancos. Los tres dedos extendidos representan la letra “W” (de White, “blanco”) y el círculo junto con el índice simula la letra “P”: en conjunto, simbolizan las iniciales de “White Power”.

Incluso el supremacista blanco australiano Brenton Tarrant hizo alarde del mismo símbolo mientras comparecía ante un tribunal en marzo de 2019, poco después de ser arrestado por el presunto asesinato de 50 personas en un tiroteo en dos mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda. Finalmente, el hombre de 25 años fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.