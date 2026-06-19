Mundial 2026: el origen la camiseta azul que Brasil utilizará frente a Haití y la comparación con Argentina

La historia, de nuestro lado, tiene sus variantes pero es más o menos sabida. Enterado de que, en cuartos de final, la Argentina debería usar nuevamente camiseta alternativa ante Inglaterra, Carlos Salvador Bilardo decidió que, bajo ninguna circunstancia, volverían a ponerse las azules que ya habían vestido ante Uruguay, por octavos, días atrás -eran algunos gramos más pesadas que la versión celeste y blanca. Ahí apareció la figura de Rubén Moschella, empleado de la AFA y el gran héroe en ese lío, que tras recorrer innumerables tiendas de la capital mexicana, llevó algunos modelos a la concentración para que Bilardo tomase la decisión final. “Qué linda esta camiseta; con esta le vamos a ganar a Inglaterra”, dijo Diego Maradona al ver el icónico uniforme con el que se consagró mundialmente en el Estadio Azteca. Y no hubo más discusión. El resto es historia.

En Brasil, el cuento de la camiseta azul, la variante más común hoy de la clásica amarelinha, es menos popular. Pero también hay un “Moschella”, que en este caso se llamaba Paulo Machado de Carvalho, quien le da nombre al mítico estadio Pacaembú, en São Paulo. Lo cierto es que, en 1958, durante el Mundial de Suecia y horas antes de la final, los brasileños fueron informados de que la selección local, sus rivales en la definición por el título, saldrían a la cancha vestidos de amarillo, por lo que deberían buscarse otro tono de indumentaria. Allí empezó a correr el tiempo para Machado, jefe de la delegación sudamericana, quien se encomendó a un periplo tortuoso por comercios de Estocolmo, donde a duras penas conseguía hacerse entender.

La camiseta azul en tiempos modernos, con Bruno Guimaraes y Vinicius; los colores son todo un símbolo para Brasil Kirk Irwin - Getty Images North America

Mientras en la concentración brasileña lo esperaban figuras como Pelé, de apenas 17 años en ese momento, Garrincha, Vavá, Didí y Zagallo, entre otras figuras, Paulo Machado de Carvalho negociaba y corría de un lado a otro, desesperado. A diferencia de lo que sucede hoy, los colores que usaba cada seleccionado no eran decididos de antemano, no existían reglas claras al respecto. Con esa libertad de acción, ya que todo estaba en sus manos, el delegado brasileño terminó inclinándose por uniformes azules, en homenaje a la Virgen de Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil.

Similar a lo que sucedió con la saga de Moschella en México, que empleó a un ejército de voluntariosas costureras mexicanas para bordar el escudo argentino, Machado de Carvalho también debió echar mano de algunos colaboradores, pero en este caso fueron miembros de su propio staff, menos acostumbrados a las tareas de minuciosa precisión. Las camisetas no quedaron tan prolijas como la que usaron Maradona y compañía para derrotar a los ingleses, pero no por eso fueron menos gloriosas, ya que Brasil se impuso por 5 a 2 en esa final y, por fin, conquistó el primero de los cinco títulos mundiales que ostenta.

A partir de allí, Brasil disputó 12 partidos mundialistas con el “manto” azul, con ocho victorias, tres derrotas y un empate. En esta competencia 2026, los brasileños saldrán al césped del Lincoln Financial Field, en Filadelfia, para enfrentar a Haití con una combinación inédita en mundiales, ya que además de la camiseta azul vestirán medias negras, un color que la Canarinha no usa desde 1934 en Copas del Mundo. El pantalón que completa el llamativo look también será azul.

Otra imagen de época de la final de 1958, cuando Brasil usó de emergencia una camiseta azul porque Suecia entró de amarillo Keystone-France - Gamma-Keystone

Las medias negras fueron utilizadas por Brasil en los mundiales de 1930, en Uruguay, y 1934 (Italia), y solamente por tres partidos -una victoria y dos derrotas. De allí en adelante, no más, hasta hoy. Sin dudas, la vestimenta sorprenderá a propios y extraños, pero el atuendo poco común entre los pentacampeones del mundo ya se estrenó en el amistoso ante Egipto, último test de Brasil antes de esta Copa del Mundo, en Cleveland. En esta ocasión, no hubo lugar para héroes como Moschella o Machado de Carvalho, ya que los uniformes son pautados de antemano y, en este partido del Grupo C, Haití llevará un kit completamente blanco, en contraste absoluto con el atuendo de los brasileños, que lucirán colores oscuros.

El regreso del color negro a la parte inferior del uniforme no fue una decisión exclusiva de la CBF, sino parte de la colección elaborada por el proveedor de material deportivo que tiene el seleccionado brasileño. Además de esta combinación inédita de Brasil, esta Copa del Mundo también dejará ver la segunda vestimenta de Alemania en un extraño tono azulado y la de Portugal con un llamativo turquesa, entre otras particularidades.

La regla actual establece la presentación ante la FIFA de las combinaciones A y B de los uniformes de cada selección antes de la competencias; después, cabe a la entidad organizadora del torneo decidir cuáles de esos kits serán utilizados en cada partido, con el objetivo de que el contraste entre los equipos evite cualquier tipo de confusiones. Solamente en casos de fuerza mayor, la FIFA puede solicitar a las federaciones nacionales una nueva combinación en los uniformes.

La clásica amarelinha, con la cual Brasil disputó 90 partidos por mundiales (61 triunfos, 16 empates y 13 derrotas) y levantó cuatro de sus cinco copas, comenzó a utilizarse recién en Suiza 1954, como una manera simbólica de “borrar” la cicatriz del Maracanazo, cuando el seleccionado brasileño, en Río de Janeiro y ante una multitud, perdió por 2 a 1 la final ante Uruguay; aquel domingo 16 de julio de 1950 los locales vestían atuendo blanco, tono que repetían desde 1914, para las primeras cuatro copas del mundo, y que no volvió a utilizarse hasta 2004, apenas para amistosos conmemorativos o algún que otro compromiso de Copa América, pero nunca más en Copas del Mundo. Inclusive, los torcedores brasileños suelen chiflar a su propio equipo cuando se calzan el uniforme blanco.

La historia de la combinación negriazul empezará a escribirse en Filadelfia, ante Haití, donde Brasil intentará reponerse tras el opaco empate obtenido en el debut, ante Marruecos. Cualquier resultado que no sea una victoria ante los caribeños, sin dudas generará una crisis estructural en el seleccionado que busca el hexacampeonato. El novedoso uniforme, nunca usado en mundiales, también podría verse impactado. Caso contrario, si los de Ancelotti se recuperan e inclusive consiguen una goleada que amaine el tempestuoso inicio, la vestimenta inusual podrá hacerse acreedora de una segunda oportunidad y, quién sabe, tal vez pueda convertirse en talismán.

A imagen y semejanza: Raphinha luce la camiseta azul, la misma que este viernes Brasil utilizará frente a Haití Kirk Irwin - Getty Images North America

Probables formaciones

Brasil: Alisson Becker; Wesley, Marquinhos, Roger Ibañez, Douglas Santos; Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro, Raphinha; Igor Thiago y Vinícius Júnior.DT: Carlo Ancelotti.

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor. DT: Sébastien Migné.

Hora: 21:30

TV: TyC Sports.

Árbitro: Alejandro José Hernández (España).