Mundial 2026: enfrentamiento entre hinchas argentinos y argelinos en Times Square

En la previa del partido que disputará la selección argentina en su debut en el Mundial 2026, hinchas albicelestes se cruzaron con simpatizantes de Argelia —primer rival del grupo J— en las inmediaciones de Times Square, en Nueva York, durante la noche del lunes.

En las imágenes que tomaron testigos de los incidentes, se observa que quienes participaron de la gresca cruzaron golpes de puño, patadas y gritos pese al intento de otro grupo de hinchas de que la pelea no avanzara.

Mundial 2026: enfrentamiento entre simpatizantes argentinos y argelinos en Times Square

Hasta el momento no se difundió una versión oficial sobre qué desencadenó los disturbios. Tampoco se confirmaron personas detenidas ni heridos. Los incidentes ocurrieron en la noche de este lunes, a pocas horas del encuentro que disputarán Argentina y Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial.

Pero no todas las concentraciones de hinchas fueron negativas. En otro punto de Estados Unidos, cientos de argentinos participaban de un multitudinario banderazo en Kansas City para acompañar al equipo de Messi antes de su estreno mundialista. Entre las canciones que se entonaron estuvieron los clásicos de siempre. Volvió a sonar “Muchachos”, aunque reversionado. La que en 2022 decía “nos vinimos a Doha a ser campeones” cambió por “nos vinimos a USA...”.

Entre los hinchas estaban mezclados familiares de los jugadores. Entre ellos, el padre y el hermano del “Dibu” Martínez, “Beto” y Alejandro, la madre y la mujer de Giuliano Simeone, Carolina Baldini y Eva Bargiela, y el hermano de Julián Álvarez, Agustín. Ellos también son objeto de saludos, pedidos de fotos y autógrafos.

Con la cabeza ya puesta en ese partido, el capitán albiceleste publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram al compartir una imagen del plantel reunido en ronda durante el entrenamiento con una palabra central: “Juntos”, acompañada por una bandera argentina.

El posteo de Messi a horas de debutar en el Mundial 2026. @leomessi

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