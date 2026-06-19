Mundial 2026: Escocia impulsa un fenómeno en Boston antes del partido con Marruecos

Los bares se preparan para una segunda oleada de alcohol y los ingenieros acústicos para medir decibelios en un estadio. Escocia ofrece impactos dentro y fuera del campo de juego en el Mundial 2026, y el partido con Marruecos, por la segunda fecha del Grupo C, el viernes, desde las 19, en el Gillette Stadium, de Foxborough, se presenta como una nueva aventura para sellar con matices históricos. Los fanáticos de la Tartan Army invadieron Boston y jaquearon las reservas de cerveza de los pubs tras el debut con triunfo por 1 a 0 sobre Haití; antes de desatar la fiesta en la ciudad, en la cancha entonaron el himno Flower of Scotland con un registro sonoro de 125 decibeles, récord que se sitúa en el umbral del dolor para el oído humano. El fenómeno social empujó a la alcaldesa Michelle Wu, que se calzó una camiseta de color rosa de la selección escocesa, a firmar los documentos que dan inicio a un proceso para convertir a Boston en ciudad hermana de Glasgow.

Mientras pulsean por un lugar en el equipo para jugar con Marruecos, Ryan Christie y Lawrence Shankland se divierten; Escocia es pura ilusión BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Copa del Mundo 2026 resulta una escalera en la que Escocia derrumba estadísticas. De modo sufrido logró la clasificación en las eliminatorias de la UEFA después de superar por 4 a 2 a Dinamarca, con dos tantos en tiempo adicional; con la victoria rompió la pared y regresó a los mundiales, tras 28 años. El éxito frente a Haití le puso fin a una racha negativa de 36 años sin ganar: desde el 2-1 sobre Suecia, en Italia 1990. En el camino jugó su único partido con Marruecos, y perdió por 3-0 en la última fecha del Grupo A, en Francia 1998.

El nuevo episodio con la selección africana, que empató con Brasil en el estreno, es un reto múltiple para los escoceses, que buscarán quebrar un doble hechizo: encadenar dos victorias, un registro que nunca consiguieron en los ocho mundiales anteriores; de ganar, se asegurarán una plaza entre los 32 mejores que seguirán en la Copa del Mundo y superará por primera vez la etapa de grupos de un Mundial. En Argentina 1978 y en España 1982 quedó eliminada por diferencia de goles.

Los hinchas escoceses invadieron Boston y desataron una fiesta en el debut con Haití, en los pubs y hasta en un partido de la MLB Craig Williamson - SNS Group - SNS Group

“Nosotros vamos a lo nuestro. Seguir adelante y dar lo mejor. La mentalidad es ir partido a partido. Con Haití debíamos ganar y ganamos, ahora podemos hacer historia”, señaló Ryan Christie, el volante que jugó los últimos 15 minutos en el debut y que se perfila para ser una variante del entrenador Steve Clark para la alineación ante Marruecos. “Es difícil saber qué va a hacer, pero estoy listo. Tengo mucha fe en él y en lo que ve en mí, porque sabe en qué puedo ayudar al equipo. Lo importante es que tenemos un centro de campo repleto de estrellas”, apuntó el jugador que renovó contrato, por tres temporadas, con Bournemouth, equipo de la Premier League que sacó pasaje para la UEFA Europa League.

La sonrisa de Ryan Christie durante la conferencia de prensa, camino al partido con Marruecos; el volante describió cómo Lionel Messi es una fuente de inspiración para los futbolistas que superaron los 30 años Andrew Milligan - PA Images - PA Images

El líder Scott McTominay (Napoli) y el autor del gol de la victoria, John McGinn (Aston Villa), son dos piezas fijas entre los volantes de Escocia y la posibilidad de una titularidad para Christie se argumenta en el rendimiento irregular de Ben Gannon-Doak, a quien reemplazó ante los haitianos, o la salida de Lawrence Shankland, que motivaría a un cambio de dibujo táctico: Escocia solo presentaría a Che Adams como faro ofensivo. “Tenemos que aprovechar la confianza que nos dio el triunfo, pero tampoco ser ingenuos y pensar que vamos a dominar la posesión. Queremos limitar su dominio y aprovechar las oportunidades para hacerles daño”, analizó Christie, que entiende que los africanos pulsearon el manejo de la pelota a Brasil, que en la estadística se impuso con el 51%.

El vínculo futbolístico entre escoceses y argentinos está en la raíz del deporte en el país: Alexander Watson Hutton, que nació en Glasgow, creo la Argentine Association Football League; la conexión contemporánea es Diego Maradona, idolatrado por los Tartan Army, a partir de los goles a Inglaterra en el Mundial de México 1986. En Boston, los hinchas cantan y bailan al ritmo de “No Scotland, no party”, un hit de la Euro 2024, que es una reversión de Nick Morgan del tema La Mano de Dios, del Potro Rodrigo Bueno, uno de los múltiples homenajes musicales que tuvo el Diez. Pero Christie también tiene su propio enlace con la Argentina y el apuntado es Lionel Messi.

La delegación siguió por televisión la victoria por 3 a 0 de la Argentina frente a Argelia y la actuación de Leo, autor del hat-trick, es una motivación para el volante de Bournemouth. “Espero estar jugando a su edad, verlo jugar es una inspiración. Él, Cristiano Ronaldo, Luka Modric..., lo hacen todas las semanas con un gran rendimiento en sus ligas y ahora en un Mundial. Messi nos da esperanza de que podemos seguir adelante y, con un poco de suerte, hasta jugar otro Mundial. La generación más joven constantemente supera los límites atléticos, pero las estrellas tienen todo preparado para prolongar sus carreras”, relató Christie, en diálogo con The Scotsman.

La definición de Ryan Christie para abrir el marcador en el histórico partido con Serbia, en Belgrado; en 2020, Escocia rompió el hechizo de 23 años y se clasificó para la Euro 2020 Novak Djurovic - PA Images - PA Images

Con 31 años y 69 partidos con Escocia, la primera cita mundialista es un sueño que no acunó de joven, porque para el recuerdo de la selección en una Copa del Mundo debe viajar a la participación en Francia 1998. “Para ser honesto, el Mundial no existía. Quizás suena mal decir eso, porque cuando era niño tenía aspiraciones de jugar para Escocia, pero no tuve la oportunidad de ver a la selección disputar torneos importantes. Era una ilusión, no una posibilidad”, dijo Christie, autor del gol en el empate 1 a 1 con Serbia, en Belgrado, juego que se definió 5-4 en la tanda de penales y devolvió a Escocia, tras 23 años, a la Eurocopa, en 2020.

Seis años atrás, Christie y Escocia reescribieron la historia para alegría de un público que en Boston desea darle vuelo a una nueva página de gloria. Los hinchas, mientras tanto, calman la espera sorprendiendo con sus gaitas y cánticos a los Boston Red Sox, en el legendario Fenway Park, en un partido de la MLB.