Mundial 2026: Estados Unidos le negó el ingreso al país a Omar Artan, mejor árbitro de África

El galardonado árbitro Omar Abdulkadir Artan, de Somalia, fue apartado del Mundial 2026, que se comenzará este jueves, tras habérsele negado la entrada a Estados Unidos, según informó la FIFA este lunes.

“La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial de la FIFA 2026 después de que se le denegara la entrada a Estados Unidos”, declaró un vocero de la máxima entidad del fútbol a la agencia AFP.

La FIFA subrayó que no tenía capacidad para influir en la decisión, la cual, según afirmó, es competencia exclusiva de Estados Unidos, uno de los países anfitriones del Mundial, junto con México y Canadá.

Omar Artan se ganó el respeto en África, pero no podrá estar en la Copa del Mundo por la decisión de Estados Unidos ISSOUF SANOGO - AFP

“La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que la situación de Artan no cambiará por el momento”, señaló la misma fuente.

“Al igual que en anteriores eventos de la FIFA, es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién puede entrar en su país”.

No se aclaró el motivo por el que se denegó la entrada al juez en Estados Unidos.

La situación generó suspicacias, ya que Omar Abdulkadir Artan, de 33 años, disponía de un visado en regla, indicó a la misma AFP Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio somalí de Juventud y Deportes.

La exclusión de Omar Artan generó mucho malestar entre los dirigentes africanos; según los primeros informes, el árbitro fue deportado a Turquía KHALED DESOUKI - AFP

Somalia es uno de los numerosos países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump.

Un juez respetado en África

Omar Abdulkadir Artan “figura entre los árbitros más respetados de África y (...) negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (...) perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play”, lamentó Ciise Aden Abshir.

“La comunidad del fútbol debería apoyarlo en este momento difícil”, añadió el antiguo capitán de la selección nacional somalí.

El referí debía ser el primer somalí en dirigir en una Copa del Mundo. Con 34 años, formaba parte de los 52 árbitros seleccionados para el Mundial 2026, el primero que se organiza en tres países y en el que participan 48 selecciones.

Según los primeros informes, al habérsele negado el ingreso, y estar varias horas retenido el Miami, el árbitro fue deportado a Turquía.

Titular del estatus de la FIFA desde 2018, Artan arbitra en la liga somalí y fue nombrado mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol en 2025.

Somalia se halla en la mira de Trump. A finales de noviembre, el presidente estadounidense lo calificó de “país podrido” y manifestó su intención de poner fin al estatuto especial que protege a los ciudadanos somalíes de expulsión.

El debut de Facundo Tello

Hubo más noticias alrededor del mundo arbitral, ya que la FIFA designó a los jueces de los cuatro primeros partidos de la Copa del Mundo, con el argentino Facundo Tello como protagonista de uno de ellos: Canadá vs. Bosnia Herzegovina, este viernes, en el Toronto Stadium. El choque corresponde a la 1ª fecha del Grupo B y comenzará a las 16 de nuestro país. hora argentina.

Facundo Tello es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el clásico de octavos de final entre Racing y River EITAN ABRAMOVICH - AFP

Tello, de 44 años, estará acompañado de sus compatriotas Juan Pablo Belatti como asistente 1, Gabriel Chade como asistente 2 y Hernán Mastrángelo en el VAR.

Otro sudamericano tendrá un lugar de privilegio en el comienzo de la Copa. El brasileño Wilton Sampaio, también de 44, estará encargado del partido inaugural entre México y Sudáfrica, este jueves, en el estadio Azteca. Es el segundo Mundial en la carrera de Sampaio.