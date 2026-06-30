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Fuegos artificiales, bocinazos y batucadas de los mexicanos en el hotel de Ecuador antes del choque en el Mundial
Los hinchas aztecas intentaron que los dirigidos por Sebastián Beccacece no descansen con miras al partido de esta noche, por los 16avos de final
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Un numeroso grupo de hinchas mexicanos se congregó en las afueras del hotel donde se alojó la selección de Ecuador, en la Ciudad de México, para hacer distintos ruidos molestos e intentar molestar a los dirigidos por Sebastián Beccacece, que esta noche, en el estadio Azteca, se medirán con los locales en busca de un lugar en los 8vos de final de la Copa del Mundo.
¡No los quieren dejar dormir! Sonando las bocinas de sus autos y hasta el motor de una motocicleta, aficionados mexicanos hacen escándalo afuera del hotel de concentración de Ecuador.— REFORMA (@Reforma) June 30, 2026
📹 Abimael Chimal pic.twitter.com/tbSBRv9k2O
Numerosos aficionados mexicanos se congregaron en los alrededores del hotel elegido por la selección tricolor, haciendo sonar las bocinas de los autos, lanzando pirotecnia y gritando con la intención de alterar el descanso del plantel. El ruido se prolongó hasta la madrugada. Incluso, un hombre llevó una batería y se puso a tocar. Pese a ello, los futbolistas ecuatorianos mantuvieron la calma y evitaron reaccionar.
Hasta con batería...
June 30, 2026
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) manifestó su rechazo a dichas acciones. A través de un comunicado, la entidad ecuatoriana informó que presentó un reclamo ante la organización del Mundial al considerar que lo ocurrido está lejos de los principios de juego limpio, equidad y unidad que deben representar un evento deportivo de tal magnitud.
BREAKING: #ElTri fans turned Ecuador’s hotel into a straight up antro at 1am 🎺🇲🇽gritos de ‘PUTOOO’, car honking, they brought their whole contruction equipment to make some loud ass noise lmao, fireworks going off like it’s Independence Day. Mariachi and Banda will be arriving… pic.twitter.com/1a51CxoggD— 2026 World Cup La Copa Del Mundo (@WorldCupShitPos) June 30, 2026
Según la federación, estos hechos motivaron un llamado a las autoridades competentes para que presten mayor atención a este tipo de situaciones y adopten las medidas necesarias para proteger la integridad de los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas de Ecuador. “Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”, se comunicó.
El comunicado de Ecuador
📍Comunicado oficial pic.twitter.com/7jbJcsiHXr— FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) June 30, 2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al comportamiento de los espectadores. Durante una conferencia de prensa, pidió celebrar el partido con “respeto y responsabilidad”. Y añadió: “Es importante el respeto siempre a todos los demás y también que recojan su basura cuando se van”.
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