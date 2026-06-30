LA NACION

Fuegos artificiales, bocinazos y batucadas de los mexicanos en el hotel de Ecuador antes del choque en el Mundial

Los hinchas aztecas intentaron que los dirigidos por Sebastián Beccacece no descansen con miras al partido de esta noche, por los 16avos de final

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El público mexicano en la puerta del hotel donde se alojó la selección de Ecuador, haciendo ruido con bocinazos, batucadas y fuegos artificiales
El público mexicano en la puerta del hotel donde se alojó la selección de Ecuador, haciendo ruido con bocinazos, batucadas y fuegos artificialescaptura

Un numeroso grupo de hinchas mexicanos se congregó en las afueras del hotel donde se alojó la selección de Ecuador, en la Ciudad de México, para hacer distintos ruidos molestos e intentar molestar a los dirigidos por Sebastián Beccacece, que esta noche, en el estadio Azteca, se medirán con los locales en busca de un lugar en los 8vos de final de la Copa del Mundo.

Numerosos aficionados mexicanos se congregaron en los alrededores del hotel elegido por la selección tricolor, haciendo sonar las bocinas de los autos, lanzando pirotecnia y gritando con la intención de alterar el descanso del plantel. El ruido se prolongó hasta la madrugada. Incluso, un hombre llevó una batería y se puso a tocar. Pese a ello, los futbolistas ecuatorianos mantuvieron la calma y evitaron reaccionar.

Hasta con batería...

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) manifestó su rechazo a dichas acciones. A través de un comunicado, la entidad ecuatoriana informó que presentó un reclamo ante la organización del Mundial al considerar que lo ocurrido está lejos de los principios de juego limpio, equidad y unidad que deben representar un evento deportivo de tal magnitud.

Según la federación, estos hechos motivaron un llamado a las autoridades competentes para que presten mayor atención a este tipo de situaciones y adopten las medidas necesarias para proteger la integridad de los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas de Ecuador. “Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”, se comunicó.

El comunicado de Ecuador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al comportamiento de los espectadores. Durante una conferencia de prensa, pidió celebrar el partido con “respeto y responsabilidad”. Y añadió: “Es importante el respeto siempre a todos los demás y también que recojan su basura cuando se van”.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. La FIFA se pronunció sobre la denuncia de violación contra el capitán de Cabo Verde
    1

    La FIFA habló sobre la denuncia de violación contra el capitán de Cabo Verde, a días del duelo ante la Argentina

  2. Indignación en Francia por una caricatura de Charlie Hebdo sobre el DT Deschamps y la muerte de su madre
    2

    Indignación en Francia por una caricatura de Charlie Hebdo sobre Didier Deschamps y la muerte de su madre

  3. Beccacece apela a la mística para romper, ante México, el hechizo del cuarto partido en un Mundial
    3

    Mundial 2026: Sebastián Beccacece y la mística para romper en el Azteca, y ante México, el hechizo del cuarto juego

  4. Marruecos le ganó a Países Bajos una definición por penales infartante y sigue en el Mundial
    4

    Marruecos le ganó a Países Bajos una definición por penales infartante y sigue en el Mundial