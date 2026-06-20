Mundial 2026: Galena, el pueblo sobre la Ruta 66 en el que se inspiró Pixar para crear la película Cars

GALENA, Kansas (enviado especial).- De Kansas City a Dallas en auto. De la primera fecha de la selección argentina en este Mundial 2026 al segundo destino, donde el lunes buscará la clasificación ante Austria en la ciudad texana. Unos 800 kilómetros que se recorren por autopistas que surcan enormes campos verdes, entre pueblos y ciudades.

La réplica de Doc Hudson Hornet, el personaje que es el juez de Radiador Springs, está estacionado en una esquina de Galena Aníbal Greco - La Nación

A dos horas de Kansas City, el camino baja casi en línea recta rumbo al sudoeste y se cruza con uno de los hitos más queridos por los estadounidenses y que se hizo universal, cuando no, gracias a las películas de Hollywood.

Casi al límite con los estados de Oklahoma y Misuri, Kansas tiene unos 20 kilómetros de la Ruta 66, la icónica traza que recorre casi 4000 kilómetros desde Chicago hasta Santa Mónica, en las playas californianas sobre el océano Pacífico. La denominada carretera madre atraviesa ocho estados, entre hermosos paisajes y tramos que trasladan a los viajeros a un pasado que todavía vive en pueblos y estaciones de servicio.

El Rayo McQueen en Galena, el pueblo que inspiró a la película Cars Aníbal Greco - La Nación

Galena, una pequeña localidad al sur del estado de Kansas, se transformó en un punto turístico gracias a una creación de hace tan solo dos décadas. La estación de servicio Texaco, la grúa oxidada junto al viejo camión de bomberos y el auto del sheriff son los principales atractivos de este lugar.

Un clásico de dos décadas

Galena es una parada obligada para los viajeros que cuando estacionan desenfundan sus celulares y se emocionan con el pueblito que parece un set de filmación.

En este punto de la Ruta 66 se inspiraron los creadores de Cars, la última película animada de Pixar antes de ser comprada por Disney. Estrenada hace 20 años, recaudó casi 500 millones de dólares, tuvo dos nominaciones a los premios Oscar y marcó la última aparición de Paul Newman en la pantalla grande, como la voz de “Doc Hudson Hornet”, el personaje que es el juez de Radiador Springs y excorredor que aconseja al personaje principal, el intrépido “Rayo McQueen”.

La icónica Ruta 66 recorre ocho estados, entre ellos Kansas Aníbal Greco - La Nación

La réplica del viejo Hornet de azul, color de los ojos de Newman, está estacionado en una esquina de Galena, a una cuadra de la carretera 66. Allí está recreada la estación de servicio Texaco. Adentro, una tienda de souvenirs vende imanes desde 5 dólares y chapas con la inscripción Router 66 Kansas, a 15 dólares.

Unos 500 metros bajando por la calle principal está recreada otra pequeña estación, que data de 1934 y que fue restaurada tras el boom que generó el estreno de Cars, que sumó dos secuelas, cortos animados y videojuegos, entre otros.

El personaje de Luigi en Galena, estado de Kansas Aníbal Greco - La Nación

En esa esquina está estacionado uno de los personajes más entrañables de la película: “Mate”, inspirado en una grúa oxidada Chevrolet Task Force de los años 50. Junto al modelo de la película a escala real está un camión que, según cuentan en el pueblo, el director John Lasseter y el animador Joe Ranft, de Pixar, se basaron para crear el personaje de “Tow Mater”, “Mate” en la versión latinoamericana.

Siguiendo unos metros más abajo por la calle principal en la que ingresa el “Rayo McQueen” está otra réplica a escala del protagonista. Subido a un poste está el “Sheriff”, el coche de policía Mercury Eight Police Cruiser modelo 1949. Junto a él, está el Fiat 500 modelo 1959, “Luigi”, que atiende la tienda de neumáticos de Radiador Springs.

Cars se estrenó en 2006 y fue la última película animada de Pixar antes de ser comprada por Disney

Más allá de la habilidad de los estadounidenses para crear historias donde antes no había nada y levantar parques temáticos en desiertos o pueblos olvidados, el éxito de la franquicia de Disney generó, desde entonces, un renacer en pueblos como Galena, donde los estadounidenses volvieron a poner el ojo para sentirse parte de un pasado olvidado por las enormes autopistas que surcan este país.

Como la 169, que lleva desde Kansas City, en Misuri, pasa por Kansas, cruza Oklahoma y desemboca en Texas, donde los argentinos seguirán con su sueño de asegurarse el pasaje a la ronda del Mundial 2026.